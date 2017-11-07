100YılÖnceBugün: Tarihe damgasını vuran devrim - Tüm iktidar Sovyetler'e

Dünyayı sarsan günü 100. yıldönümünde anbean aktardık.
Canlı anlatımımızı burada noktalıyoruz.
Devrimin ardından neler yaşandı?
Devrim sonrasında ülkenin yönetimi İşçi, Asker
ve Köylü Temsilcileri Sovyeti’ne geçti. Sovyetin yayınladığı ilk kararnameler
barış ve toprak üzerineydi. Barış kararnamesiyle Birinci Dünya Savaşı’ndan
çekilmenin temeli atılırken toprak kararnamesiyle özel mülkiyet sonlandırıldı
ve toprak halkın kontrolüne bırakıldı.
Sovyetin oluşturduğu ilk hükümet olan Halk Komiserleri Kurulu, ilerleyen günlerde çalışma saatini 8’e indiren, halka sosyal güvence sağlayan ve “karşı devrimci” basını yasaklayan kararnameler çıkardı.
Bolşevikler, devrimin ardından bir hafta süren çatışmalar sonucu Moskova’yı ele geçirdi.
Rusya’nın içinde özerk bir yönetim olan Finlandiya devrimden bir ay sonra bağımsızlığını ilan etti.
Çarlık yönetiminin devrilmesinin ardından Geçici Hükümet tarafından kararlaştırılan ve 25 Kasım’da yapılması plan Kurucu Meclis seçimi Ekim Devrimi’nin ardından gerçekleşti. Bolşevikler Şubat Devrimi’nin ardından Kurucu Meclis seçimlerini desteklese de Ekim Devrimi’nin ardından iktidarın Sovyetlere geçeceğini ve bu yüzden Kurucu Meclis’e gerek olmadığını savundu fakat yine de seçimin düzenlenmesine izin verdi.
Kurucu Meclis seçiminde Sosyalist Devrimci Parti yüzde 40, Bolşevikler yüzde 24 oy aldı. Kurucu Meclis 18 Ocak 1918’de ilk toplantısını yaptı. Meclis’te iktidarın sovyetlere devredilmesine karşı çıkan Sosyalist Devrimcilerin sağ kanadı çoğunluktaydı. Bunun üzerine partinin sol kanadı ve Bolşevikler Kurucu Meclis’ten çekildi. Meclis, ülkedeki sovyetlerin oluşturduğu Tüm Rusya Merkezi Yönetim Komitesi tarafından 19 Ocak’ta kapatıldı ve ülkenin yönetimi Tüm Rusya Sovyetler Kongresi’ne geçti.
Rus Cumhuriyeti’nin adı aynı ay Sovyet Rus Cumhuriyeti olarak değiştirildi. Devletin ilk başkanı Lev Kamenev, hükümet başkanı ise Vladimir Lenin oldu. Temmuz ayında ise ülkenin adı Rus Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti olarak değiştirildi.
Rusya 1918’in Mart ayında Brest-Litovsk anlaşmasını imzalayarak Birinci Dünya Savaşı’ndan çekildi ve aralarında Osmanlı İmparatorluğu’nun da bulunduğu ülkelere toprak vermeyi kabul etti.
Bolşevikler ile diğer gruplar arasındaki gerilim, 1923’e kadar sürecek bir iç savaşa yol açtı. Sovyetleri destekleyen Kızıl Ordu ve karşı devrimci Beyaz Ordu arasında yaşanan iç savaş geniş bir coğrafyaya yayıldı. İç savaşta, özellikle Ukrayna’da örgütlü olan anarşistler bir dönem Kızıl Ordu’nun yanında yer alsa da sonrasında Kızıl Ordu tarafından saf dışı bırakıldı. Bu süreçte çatışmaların yanı sıra kıtlık ve salgın hastalıklarla birlikte milyonlarca kişinin ölümüne yol açtı.
1922’de Avrupa ve Asya’daki diğer Sovyet cumhuriyetleriyle birleşen ülke, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni (SSCB) kurdu.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Son dakikaKongre ve Sovyet Delegeleri: Devrimin kaderi sizlerin elindedir!
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Devrimci Askeri Komite'nin Kışlık Saray'ı ele geçirmesinin ardından Kongre ve Sovyet Delegeleri bir açıklama yayınladı:
Quote Message: Geçici hükümet devrilmiştir. Üyelerinden çoğunluğu şimdiden tutuklanmıştır. Sovyet iktidarı tüm uluslara ivedi demokratik bir barışla tüm cephelerde ivedi bir ateşkes önerecektir. Ayrıca, kilise, çarlık ve toprak sahiplerinin mallarının köylü komitelerine bırakılması için girişimlerde bulunacak; askerlerin haklarını savunacak ve ordunun tümüyle demokratikleşmesini gerçekleştirecek; üretim üzerinde işçi denetimini egemen kılacak; Kurucu Meclis’in belirlenen tarihte toplanmasını sağlayacak; kentleri ekmeğe ve köyleri de temel gereksinim maddelerine kavuşturmak için gerekli önlemleri alacaktır. Rusya’da yaşayan tüm ulusların kendi kendilerini yönetme hakkı kesinlikle sağlanacaktır… Askerler! İşçiler! Memurlar! Devrimin kaderi ve demokratik barış sizlerin elindedir! from İşçi ve Asker Temsilci Sovyetleri, Rus Birliği Kongresi ve Köylü Sovyetlerin Delegeleri
Geçici hükümet devrilmiştir. Üyelerinden çoğunluğu şimdiden tutuklanmıştır. Sovyet iktidarı tüm uluslara ivedi demokratik bir barışla tüm cephelerde ivedi bir ateşkes önerecektir. Ayrıca, kilise, çarlık ve toprak sahiplerinin mallarının köylü komitelerine bırakılması için girişimlerde bulunacak; askerlerin haklarını savunacak ve ordunun tümüyle demokratikleşmesini gerçekleştirecek; üretim üzerinde işçi denetimini egemen kılacak; Kurucu Meclis’in belirlenen tarihte toplanmasını sağlayacak; kentleri ekmeğe ve köyleri de temel gereksinim maddelerine kavuşturmak için gerekli önlemleri alacaktır. Rusya’da yaşayan tüm ulusların kendi kendilerini yönetme hakkı kesinlikle sağlanacaktır… Askerler! İşçiler! Memurlar! Devrimin kaderi ve demokratik barış sizlerin elindedir!
Son dakikaDevrimci Askeri Komite, Kışlık Saray’ı ele geçirdi
BBCCopyright: BBC
Devrimci Askeri Komite’ye bağlı birlikler, açılan ateşin
zayıflamasıyla birlikte Kışlık Saray’a ulaşmayı başardı.
Saray’ın Komite’ye bağlı birlikler tarafından tamamen ele geçirildiği
açıklandı.
Saray’da bulunan Savunma Bakanı Kiçkin ve diğer hükümet üyeleri tutuklanarak Pavel ve Peter Kalesi’ne getirildi.
Aurora'nın Kışlık Saray'a yönelik uyarı atışları şiddetlendi
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Petrograd'da yaklaşık bir saat önce başlayan top atışları gece yarısıyla birlikte şiddetlendi.
Uyarı amaçlı top atışlarında top mermisi kullanılmıyor.
Bolşevikler, alamadıkları son bina olan ve Geçici Hükümet'in toplantısına devam ettiği Kışlık Saray'ın bu atışlar sonucu teslim olmasını umuyor.
Şubat Devrimi’nden sonra ülkede güçlenen diğer
sosyalist partilerin aksine Bolşevikler, Rusya’nın bir an önce Birinci Dünya
Savaşı’ndan çekilmesini savunuyor. Geçici Hükümet’te yer alan diğer sosyalist
partiler, müttefiklere verilen sözler ve toprak kaybetmemek gibi gerekçelerle
savaştan çekilmeyi reddetmişti.
Bolşeviklerin bir diğer vaadi de iktidarın doğrudan
ülkede kurulan ve kurulacak işçi, köylü, asker sovyetlerine (Sovyet Rusça’da
konsey demek) devredilmesi. Bolşevikler bir an önce sosyalizme geçilmesi
gerektiğini düşünse de diğer sosyalist partiler, sosyalizme geçiş için gelişmiş
bir kapitalist sistem olması gerektiğini ve Rusya’nın henüz sosyalizme hazır
olmadığını savunuyor.
Savaş Bakanlığı'ndan Kışlık Saray'a: Cepheden müdahale olmazsa hükümetin direnmesi mümkün değil
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Savaş Bakanlığı Siyaset Dairesi Müdürü Scherr’in
Kışlık Saray’a geçtiği telgraf ortaya çıktı:
Quote Message: Bolşevikler doğrudan eyleme geçmeye karar verdi. Nikolayevskiy Köprüsü’nü ele geçirdiler, buraya zırhlı araç yerleştirdiler. Kışlık Saray’ın yanındaki sokağa nöbetçi karakolları diktiler, geçişleri kontrol ediyor, tutuklama yapıyor ve tutukluları Smolni’ye yolluyorlar. Cepheden bir müdahale olmazsa hükümetin elindeki birliklerle direnmesi mümkün değil. from Savaş Bakanlığı Siyaset Dairesi Müdürü Scherr
Bolşevikler doğrudan eyleme geçmeye karar verdi. Nikolayevskiy Köprüsü’nü ele geçirdiler, buraya zırhlı araç yerleştirdiler. Kışlık Saray’ın yanındaki sokağa nöbetçi karakolları diktiler, geçişleri kontrol ediyor, tutuklama yapıyor ve tutukluları Smolni’ye yolluyorlar. Cepheden bir müdahale olmazsa hükümetin elindeki birliklerle direnmesi mümkün değil.
Tüm kamu kurumları el değiştirdi, gözler Kışlık Saray’da
BBCCopyright: BBC
Akşam saatleri olması ve neredeyse tüm kamu
kurumlarının el değiştirmiş olmasına karşın, geçici hükümet Kışlık Saray’ı
elinde tutmayı sürdürüyor.
Kışlık Saray’da her geçen saat açlık
ve yorgunluğun baş gösterdiği iddia ediliyor. Saray’ı koruyan bazı birlikler ve
öğrenciler, mevzilerini bırakıp teslim olmaya başladı.
İçeride kalanların
sayısının birkaç yüz kişiye indiği belirtiliyor.
Kışlık Saray’ın telefon gizemi çözüldü
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Kışlık Saray’da bulunan geçici hükümetin dış dünyayla nasıl temas kurduğu anlaşıldı.
Hükümet yetkilileri, dışarıyla kurdukları temaslarda takviye güç istedi. Ayrıca şehirde yaşananları ve son durumu anlık olarak takip etme olanağı da buluyor.
Kışlık Saray ile Genelkurmay Başkanlığı arasındaki bağlantıyı kuran Savaş Bakanlığı’nın lokalinin tavan arasına gizlenmiş bir telgrafhane olduğu ortaya çıktı.
Hükümet üyelerinin dış dünyayla temasının, Savaş Bakanlığı lokalinden Kışlık Saray’a çekilmiş özel bir hatla kurulduğu ve burada görevli memurun, Kışlık Saray’ın kuşatılmasından bir süre sonra gizlice ayrıldığı anlaşıldı.
Kışlık Saray’dan dışarıyla son telefon görüşmesi, Savunma Bakanı Kişkin ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hruşçev arasında yapıldı. Bu görüşmede, Kişkin, Hruşçev’den silahlı birlik takviyesi yapmasını istedi.
Kuşatma altındaki Geçici Hükümet dışarıyla nasıl temas kuruyor?
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Geçici Hükümet, kuşatma altındaki Kışlık Saray'a takviye güç gönderilmesini istedi.
Kışlık Saray’da bulunan geçici hükümet yetkililerinin, telefon hatlarının Devrimci Askeri Komite’ye bağlı güçler tarafından ele geçirilmesine ve yapılan kuşatmaya rağmen dışarıyla temasının sürdüğü ortaya çıktı.
Kışlık Saray’ın dış dünyayla nasıl bağlantı kurduğu Bolşevikler arasında merak konusu oldu.
Petrograd Sovyeti toplantısında Lenin söz aldı: Eski devlet aygıtı kırılacak
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Quote Message: Eski devlet aygıtı kırılacak, Sovyetlerin yardımıyla yeni bir hükümet sistemi kurulacak, diğer ülkelerdeki devrimci harekete dayanarak savaşı derhal bitirmek için tedbirler alınacak, soyluların toprak mülkiyeti rejimi ilga edilecek, köylülerin güveni kazanılacak ve üretim üzerinde işçi denetimi oluşturulacak. Üçüncü Rus Devrimi sosyalizmin zaferiyle sonuçlanmalıdır.” from Vladimir Ilyiç Lenin
Eski devlet aygıtı kırılacak, Sovyetlerin yardımıyla yeni bir hükümet sistemi kurulacak, diğer ülkelerdeki devrimci harekete dayanarak savaşı derhal bitirmek için tedbirler alınacak, soyluların toprak mülkiyeti rejimi ilga edilecek, köylülerin güveni kazanılacak ve üretim üzerinde işçi denetimi oluşturulacak. Üçüncü Rus Devrimi sosyalizmin zaferiyle sonuçlanmalıdır.”
Troçki: Kan seli olacak demişlerdi, tek bir kurban verilmedi
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Lev Troçki, Petrograd Sovyeti toplantısının açılışında Devrimci Askeri
Komite adına yaptığı konuşmada, geçici hükümetin devrildiğini açıkladı.
Troçki, “Bize ayaklanmanın devrimi kan selinde boğacağı söylenmişti. Ama
bir tek kurban dahi verilmedi” dedi.
Temmuz’dan bu yana kaçak durumunda olan Lenin de birkaç gün önce gizlice Petrograd’a
dönmesinden sonra ilk kez herkese açık bir toplantıda bir konuşma yapacak.
Canlı anlatım
Yazan İrem Köker ve Onur Erem
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Dünyayı sarsan günü 100. yıldönümünde anbean aktardık.
Canlı anlatımımızı burada noktalıyoruz.
Devrimin ardından neler yaşandı?
Devrim sonrasında ülkenin yönetimi İşçi, Asker ve Köylü Temsilcileri Sovyeti’ne geçti. Sovyetin yayınladığı ilk kararnameler barış ve toprak üzerineydi. Barış kararnamesiyle Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmenin temeli atılırken toprak kararnamesiyle özel mülkiyet sonlandırıldı ve toprak halkın kontrolüne bırakıldı.
Sovyetin oluşturduğu ilk hükümet olan Halk Komiserleri Kurulu, ilerleyen günlerde çalışma saatini 8’e indiren, halka sosyal güvence sağlayan ve “karşı devrimci” basını yasaklayan kararnameler çıkardı.
Bolşevikler, devrimin ardından bir hafta süren çatışmalar sonucu Moskova’yı ele geçirdi.
Rusya’nın içinde özerk bir yönetim olan Finlandiya devrimden bir ay sonra bağımsızlığını ilan etti.
Çarlık yönetiminin devrilmesinin ardından Geçici Hükümet tarafından kararlaştırılan ve 25 Kasım’da yapılması plan Kurucu Meclis seçimi Ekim Devrimi’nin ardından gerçekleşti. Bolşevikler Şubat Devrimi’nin ardından Kurucu Meclis seçimlerini desteklese de Ekim Devrimi’nin ardından iktidarın Sovyetlere geçeceğini ve bu yüzden Kurucu Meclis’e gerek olmadığını savundu fakat yine de seçimin düzenlenmesine izin verdi.
Kurucu Meclis seçiminde Sosyalist Devrimci Parti yüzde 40, Bolşevikler yüzde 24 oy aldı. Kurucu Meclis 18 Ocak 1918’de ilk toplantısını yaptı. Meclis’te iktidarın sovyetlere devredilmesine karşı çıkan Sosyalist Devrimcilerin sağ kanadı çoğunluktaydı. Bunun üzerine partinin sol kanadı ve Bolşevikler Kurucu Meclis’ten çekildi. Meclis, ülkedeki sovyetlerin oluşturduğu Tüm Rusya Merkezi Yönetim Komitesi tarafından 19 Ocak’ta kapatıldı ve ülkenin yönetimi Tüm Rusya Sovyetler Kongresi’ne geçti.
Rus Cumhuriyeti’nin adı aynı ay Sovyet Rus Cumhuriyeti olarak değiştirildi. Devletin ilk başkanı Lev Kamenev, hükümet başkanı ise Vladimir Lenin oldu. Temmuz ayında ise ülkenin adı Rus Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti olarak değiştirildi.
Rusya 1918’in Mart ayında Brest-Litovsk anlaşmasını imzalayarak Birinci Dünya Savaşı’ndan çekildi ve aralarında Osmanlı İmparatorluğu’nun da bulunduğu ülkelere toprak vermeyi kabul etti.
Bolşevikler ile diğer gruplar arasındaki gerilim, 1923’e kadar sürecek bir iç savaşa yol açtı. Sovyetleri destekleyen Kızıl Ordu ve karşı devrimci Beyaz Ordu arasında yaşanan iç savaş geniş bir coğrafyaya yayıldı. İç savaşta, özellikle Ukrayna’da örgütlü olan anarşistler bir dönem Kızıl Ordu’nun yanında yer alsa da sonrasında Kızıl Ordu tarafından saf dışı bırakıldı. Bu süreçte çatışmaların yanı sıra kıtlık ve salgın hastalıklarla birlikte milyonlarca kişinin ölümüne yol açtı.
1922’de Avrupa ve Asya’daki diğer Sovyet cumhuriyetleriyle birleşen ülke, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni (SSCB) kurdu.
Son dakikaKongre ve Sovyet Delegeleri: Devrimin kaderi sizlerin elindedir!
Devrimci Askeri Komite'nin Kışlık Saray'ı ele geçirmesinin ardından Kongre ve Sovyet Delegeleri bir açıklama yayınladı:
Son dakikaDevrimci Askeri Komite, Kışlık Saray’ı ele geçirdi
Devrimci Askeri Komite’ye bağlı birlikler, açılan ateşin zayıflamasıyla birlikte Kışlık Saray’a ulaşmayı başardı.
Saray’ın Komite’ye bağlı birlikler tarafından tamamen ele geçirildiği açıklandı.
Saray’da bulunan Savunma Bakanı Kiçkin ve diğer hükümet üyeleri tutuklanarak Pavel ve Peter Kalesi’ne getirildi.
Aurora'nın Kışlık Saray'a yönelik uyarı atışları şiddetlendi
Petrograd'da yaklaşık bir saat önce başlayan top atışları gece yarısıyla birlikte şiddetlendi.
Uyarı amaçlı top atışlarında top mermisi kullanılmıyor.
Bolşevikler, alamadıkları son bina olan ve Geçici Hükümet'in toplantısına devam ettiği Kışlık Saray'ın bu atışlar sonucu teslim olmasını umuyor.
Orak-çekiç nasıl komünizmin sembolü oldu?
Rusya bu noktaya nasıl geldi?
Rusya’da Geçici Hükümet, Devrimci Askeri Komite tarafından Kışlık Saray’da kuşatılmış durumda. Peki 1917’de yaşanan hangi olaylar Rusya’nın bu noktaya savrulmasına yol açtı? Rusya’da 1917’nin dönüm noktalarını inceledik.
Son dakikaAurora savaş gemisinden Saray’a yönelik top atışı başladı
Neva Nehri üzerinde bulunan ve Devrimci Askeri Komite tarafından kontrol edilen Aurora savaş gemisinden Kışlık Saray’a uyarı amaçlı top atışları yapılmaya başlandı.
Komite, top atışlarının ilk etapta Saray’a ya da şehre zarar verme amacı taşımaması, tamamen göz korkutma amaçlı olması talimatı verdi.
Devrimci Askeri Komite’den taarruz, hükümetten açıklama: Durum fena değil
Akşam saat 22.00 sularında, Devrimci Askeri Komite’ye bağlı güçler Saray’ı ele geçirmek üzere hamle yaptı ancak bu taarruz açılan yoğun ateşle püskürtüldü.
Hükümetten yapılan açıklamada, “Hükümet… tam tekmil görevinin başındadır. Durum fena değil. Saraya şimdilik yalnızca tüfekle ateş ediliyor. Sonuç yok, düşmanın zayıf olduğu açık” denildi.
Kışlık Saray önünde çatışmalar şiddetleniyor, can kayıpları var
Kışlık Saray’da bulunan kadın taburu ve askeri öğrenciler, gördükleri her hareketlenmeye ateş açmaya başladı.
Açılan ateşe karşılık verilmesi üzerine ise çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalar sırasında hayatını kaybedenler olduğu bildiriliyor.
Son dakikaHükümet Petrograd Sovyeti’nin ültimatomunu reddetti
Hükümet, kendi arasında yaptığı değerlendirmenin ardından 10 dakika daha süre istedi. Sürenin tamamlanmasının ardından hükümet, bu ültimatomu kabul etmeyeceğini ve Saray’dan ayrılmayacağını ilan etti.
Son dakikaHükümete ültimatom verildi: Düşünmek için 20 dakikanız var
Kışlık Saray’da bulunan Savunma Bakanı Kişkin’e, Petrograd Sovyeti’nin askeri karargahı olan Peter ve Pavel Kalesi’nden bir bisikletli ulağın getirdiği ültimatom verildi.
Ültimatomda, “Teslim olun ve Kışlık Saray’daki garnizonu silahtan arındırın, aksi halde kale ve savaş gemileri ateş açacaklar. Düşünmek için 20 dakikanız var” ifadeleri yer alıyor.
Petrograd sokaklarında devrim posterleri
Şubat Devrimi'nin ardından pek çok siyasi parti, posterleri kullanarak desteklerini artırmayı ve kitlelerini harekete geçirmeyi hedeflemeye başladı.
Devrimin ilk yıllarından 10 propaganda posterini inceledik.
Bolşevikler halka ne vaat ediyor?
Şubat Devrimi’nden sonra ülkede güçlenen diğer sosyalist partilerin aksine Bolşevikler, Rusya’nın bir an önce Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmesini savunuyor. Geçici Hükümet’te yer alan diğer sosyalist partiler, müttefiklere verilen sözler ve toprak kaybetmemek gibi gerekçelerle savaştan çekilmeyi reddetmişti.
Bolşeviklerin bir diğer vaadi de iktidarın doğrudan ülkede kurulan ve kurulacak işçi, köylü, asker sovyetlerine (Sovyet Rusça’da konsey demek) devredilmesi. Bolşevikler bir an önce sosyalizme geçilmesi gerektiğini düşünse de diğer sosyalist partiler, sosyalizme geçiş için gelişmiş bir kapitalist sistem olması gerektiğini ve Rusya’nın henüz sosyalizme hazır olmadığını savunuyor.
Savaş Bakanlığı'ndan Kışlık Saray'a: Cepheden müdahale olmazsa hükümetin direnmesi mümkün değil
Savaş Bakanlığı Siyaset Dairesi Müdürü Scherr’in Kışlık Saray’a geçtiği telgraf ortaya çıktı:
Tüm kamu kurumları el değiştirdi, gözler Kışlık Saray’da
Akşam saatleri olması ve neredeyse tüm kamu kurumlarının el değiştirmiş olmasına karşın, geçici hükümet Kışlık Saray’ı elinde tutmayı sürdürüyor.
Kışlık Saray’da her geçen saat açlık ve yorgunluğun baş gösterdiği iddia ediliyor. Saray’ı koruyan bazı birlikler ve öğrenciler, mevzilerini bırakıp teslim olmaya başladı.
İçeride kalanların sayısının birkaç yüz kişiye indiği belirtiliyor.
Kışlık Saray’ın telefon gizemi çözüldü
Kışlık Saray’da bulunan geçici hükümetin dış dünyayla nasıl temas kurduğu anlaşıldı.
Hükümet yetkilileri, dışarıyla kurdukları temaslarda takviye güç istedi. Ayrıca şehirde yaşananları ve son durumu anlık olarak takip etme olanağı da buluyor.
Kışlık Saray ile Genelkurmay Başkanlığı arasındaki bağlantıyı kuran Savaş Bakanlığı’nın lokalinin tavan arasına gizlenmiş bir telgrafhane olduğu ortaya çıktı.
Hükümet üyelerinin dış dünyayla temasının, Savaş Bakanlığı lokalinden Kışlık Saray’a çekilmiş özel bir hatla kurulduğu ve burada görevli memurun, Kışlık Saray’ın kuşatılmasından bir süre sonra gizlice ayrıldığı anlaşıldı.
Kışlık Saray’dan dışarıyla son telefon görüşmesi, Savunma Bakanı Kişkin ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hruşçev arasında yapıldı. Bu görüşmede, Kişkin, Hruşçev’den silahlı birlik takviyesi yapmasını istedi.
Kuşatma altındaki Geçici Hükümet dışarıyla nasıl temas kuruyor?
Geçici Hükümet, kuşatma altındaki Kışlık Saray'a takviye güç gönderilmesini istedi.
Kışlık Saray’da bulunan geçici hükümet yetkililerinin, telefon hatlarının Devrimci Askeri Komite’ye bağlı güçler tarafından ele geçirilmesine ve yapılan kuşatmaya rağmen dışarıyla temasının sürdüğü ortaya çıktı.
Kışlık Saray’ın dış dünyayla nasıl bağlantı kurduğu Bolşevikler arasında merak konusu oldu.
Petrograd Sovyeti toplantısında Lenin söz aldı: Eski devlet aygıtı kırılacak
Troçki: Kan seli olacak demişlerdi, tek bir kurban verilmedi
Lev Troçki, Petrograd Sovyeti toplantısının açılışında Devrimci Askeri Komite adına yaptığı konuşmada, geçici hükümetin devrildiğini açıkladı.
Troçki, “Bize ayaklanmanın devrimi kan selinde boğacağı söylenmişti. Ama bir tek kurban dahi verilmedi” dedi.
Temmuz’dan bu yana kaçak durumunda olan Lenin de birkaç gün önce gizlice Petrograd’a dönmesinden sonra ilk kez herkese açık bir toplantıda bir konuşma yapacak.
Lenin’in Devrim Programı'nın detaylarını paylaşması bekleniyor.