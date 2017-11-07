100YılÖnceBugün: Tarihe damgasını vuran devrim - Tüm iktidar Sovyetler'e

Devrim sonrasında ülkenin yönetimi İşçi, Asker ve Köylü Temsilcileri Sovyeti’ne geçti. Sovyetin yayınladığı ilk kararnameler barış ve toprak üzerineydi. Barış kararnamesiyle Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmenin temeli atılırken toprak kararnamesiyle özel mülkiyet sonlandırıldı ve toprak halkın kontrolüne bırakıldı.

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Sovyetin oluşturduğu ilk hükümet olan Halk Komiserleri Kurulu, ilerleyen günlerde çalışma saatini 8’e indiren, halka sosyal güvence sağlayan ve “karşı devrimci” basını yasaklayan kararnameler çıkardı.

Bolşevikler, devrimin ardından bir hafta süren çatışmalar sonucu Moskova’yı ele geçirdi.

Rusya’nın içinde özerk bir yönetim olan Finlandiya devrimden bir ay sonra bağımsızlığını ilan etti.

Çarlık yönetiminin devrilmesinin ardından Geçici Hükümet tarafından kararlaştırılan ve 25 Kasım’da yapılması plan Kurucu Meclis seçimi Ekim Devrimi’nin ardından gerçekleşti. Bolşevikler Şubat Devrimi’nin ardından Kurucu Meclis seçimlerini desteklese de Ekim Devrimi’nin ardından iktidarın Sovyetlere geçeceğini ve bu yüzden Kurucu Meclis’e gerek olmadığını savundu fakat yine de seçimin düzenlenmesine izin verdi.

Kurucu Meclis seçiminde Sosyalist Devrimci Parti yüzde 40, Bolşevikler yüzde 24 oy aldı. Kurucu Meclis 18 Ocak 1918’de ilk toplantısını yaptı. Meclis’te iktidarın sovyetlere devredilmesine karşı çıkan Sosyalist Devrimcilerin sağ kanadı çoğunluktaydı. Bunun üzerine partinin sol kanadı ve Bolşevikler Kurucu Meclis’ten çekildi. Meclis, ülkedeki sovyetlerin oluşturduğu Tüm Rusya Merkezi Yönetim Komitesi tarafından 19 Ocak’ta kapatıldı ve ülkenin yönetimi Tüm Rusya Sovyetler Kongresi’ne geçti.

Rus Cumhuriyeti’nin adı aynı ay Sovyet Rus Cumhuriyeti olarak değiştirildi. Devletin ilk başkanı Lev Kamenev, hükümet başkanı ise Vladimir Lenin oldu. Temmuz ayında ise ülkenin adı Rus Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti olarak değiştirildi.

Rusya 1918’in Mart ayında Brest-Litovsk anlaşmasını imzalayarak Birinci Dünya Savaşı’ndan çekildi ve aralarında Osmanlı İmparatorluğu’nun da bulunduğu ülkelere toprak vermeyi kabul etti.

Getty Images Copyright: Getty Images Brest-Litovsk anlaşması görüşmeleri Image caption: Brest-Litovsk anlaşması görüşmeleri

Bolşevikler ile diğer gruplar arasındaki gerilim, 1923’e kadar sürecek bir iç savaşa yol açtı. Sovyetleri destekleyen Kızıl Ordu ve karşı devrimci Beyaz Ordu arasında yaşanan iç savaş geniş bir coğrafyaya yayıldı. İç savaşta, özellikle Ukrayna’da örgütlü olan anarşistler bir dönem Kızıl Ordu’nun yanında yer alsa da sonrasında Kızıl Ordu tarafından saf dışı bırakıldı. Bu süreçte çatışmaların yanı sıra kıtlık ve salgın hastalıklarla birlikte milyonlarca kişinin ölümüne yol açtı.

1922’de Avrupa ve Asya’daki diğer Sovyet cumhuriyetleriyle birleşen ülke, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni (SSCB) kurdu.