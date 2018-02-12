TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar 31 asker şehit oldu - Türkiye'de Bugün
Türkiye'de 12 Şubat 2018 günü yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktardık.
Türkiye'de 12 Şubat 2018 günü yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktardık.
Canlı anlatım
Yazan İrem Köker
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Türkiye'de gün boyunca yaşanan önemli gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamızın sonuna geldik.
İyi bir akşam diliyoruz...
Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nin önündeki caddenin adı "Zeytin Dalı" olarak değiştiriliyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla ABD Büyükelçiliği'nin önündeki caddenin adının "Zeytin Dalı" olarak değiştirilmesi için hazırlanan teklifi imzaladığını söyledi.
Teklifin akşam saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne başkanlık önergesi olarak sunulması bekleniyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) tepki olarak elçilik binasının bulunduğu caddenin adını değiştirmişti.
BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed, Osmanlı subayı Fahreddin Paşa'nın hırsızlık yaptığına yönelik bir Twitter mesajını paylaşmıştı. Bunun üzerine Türkiye, bu mesaja sert tepki göstermişti.
Fahreddin Paşa, 1916 yılında Medine'de Şerif Hüseyin'in çıkardığı isyan sırasında iki yılı aşkın bir süre kentin savunan komutan olarak biliniyor.
3 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 20 yaşındaki Sedat Keser tutuklandı
Adana'da 20 yaşındaki Sedat Keser, sokak düğünü sırasında düğün sahibinin evinde uyuyan 3 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalandı. Keser'in ailenin komşusu olduğu bildirildi.
DHA'nın haberine göre, Adana'nın Yüreğir ilçesinin Güzelevler Mahallesi'nde dün akşam düzenlenen bir sokak düğünü sırasında tuvaleti kullanmak üzere düğün sahibinin evine giren bir kişi Keser'i çıplak halde, uyuyan 3 yaşındaki çocuğun yanında gördü.
Söz konusu kişi, daha sonra evin dışından aldığı tuğlayı kullanarak Keser'e saldırdı. Bu arada bağrışmaları duyan diğer davetliler de Keser'e saldırarak, linç etmek istedi.
İç çamaşırıyla evden kaçan Keser, kısa bir süre sonra polis tarafından yakalandı.
DHA, üç yaşındaki çocuğun ise çağrılan ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığını bildirdi.
Keser, sağlık kontrolüne çarşafa sarılı halde getirildi ve daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında, çelik yelek giydirilerek mahkeme çıkarıldı.
Keser, mahkeme tarafından tutuklandı ve Adana Kürkçüler Cezaevi'nde tek kişilik bir hücreye konuldu.
Zanlı, daha sonra Adana dışında başka bir cezaevine götürüldü. Güvenlik gerekçesiyle buranın neresi olduğu açıklanmadı.
Sosyal medyada büyük tepki
Adana'da yaşanan bu olaya sosyal medyada büyük tepki gösterildi.
Sabah aatlerinde açılan #TecavüzeKarşıYasaİstiyoruz etiketi altında 25 binden fazla mesaj paylaşıldı.
Etiket, Türkiye'de "TT listesinin" birinci sırasında bulunuyor.
TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar 31 asker şehit oldu, 143 asker yaralandı
TSK, 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar 31 askerin yaşamını yitirdiğini ve 143 askerin de yaralandığını açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, Afrin'e yönelik operasyonun başlamasından bu yana 627 hedefin imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Harekâtın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 627 hedef imha edilmiştir. Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 1369 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir” denildi.
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YPG Genel Komutanı: Kendimizi sonuna kadar savunacağız, Kuzey Suriye'deki herkes YPG safına katılmalı
Suriye'deki Kürt partisi PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin Genel Komutanı Sipan Hemo, Zeytin Dalı Harekatı'nın bir işgal olduğunu söyledi ve ülkenin kuzeyindeki herkesi kendi saflarında mücadele etmeye çağırdı.
Hemo, ANHA haber ajansına verdiği mülakatta, Afrin'de "tek bir kişi kalsalar bile" mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Hemo, "Bu savaşta sonuna kadar haklıyız. Haksız olan saldıran Türk devletidir. Burası bizim topraklarımız, bizim ülkemiz. Türk devleti topraklarımızı işgal ediyor. Dolayısıyla biz de kendimizi sonuna kadar savunacağız ve savunmak hem hakkımız hem de görevimizdir" dedi.
Hemo ayrıca, Suriye'nin kuzeyinde yaşayan herkesi kendi saflarına katılmaya çağırdı.
Hemo, "Herkes Türk işgalciliğine karşı direniş kararını vermelidir. Gençlerimizin evlerinde oturacağı zaman değildir. Kuzey Suriye’nin kızları ve oğulları, herkes YPG ve YPJ saflarında yerini almalıdır. Annelerimiz, halkımızın tutumu böyleyken gençlerimiz direniş cephelerinden başka bir yaşamı kabul etmemelidir" diye konuştu.
Hemo, Zeytin DalıHarekatı kapsamında TSK ile desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) "birçok cepheden ve dört bir yandan saldırdığını" söyledi.
Afrin'de çatışmaların şiddetli geçtiği 11 cephe olduğunu belirten Hemo, özellikle kuzeydeki Bülbül ve batıdaki Raco ile Cindires bölgelerinde yoğun çatışmaların yaşandığını aktardı.
Hemo, buralardaki çatışmaları "tarihi bir direniş" olarak nitelendirdi.
TSK ise yaptığı son açıklamada, Afrin'de biri belde merkezi ve 32'si köy olmak üzere 49 noktanın ele geçirildiğini, toplam 632 hedefin imha edildiğini ve öldürülen "terörist sayısının 1.369" olduğunu belirtti.
Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma açıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, haftasonu düzenlenen kongrede HDP eş genel başkanlığına seçilen Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma başlattı.
Savcılık'tan yapılan açıklamada, Buldan ve Önder hakkındaki soruşturmanın Zeytin Dalı Harekatı'nın "sivil Kürt halkına yönelik gösterilmeye çalışılması ile terör örgütü liderini övücü ve örgüt propagandası niteliğindeki açıklamaları" nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve suçu ve suçluyu övme suçlarından" açıldığı belirtildi.
HDP'nin haftasonu Ankara'da düzenlediği üçüncü olağan kongresinde parti eş başkanlığına Buldan ve Sezai Temelli seçildi.
Buldan ve Önder ne dedi?
Buldan, Kongre'de yaptığı konuşmada, Suriye'nin Rojava bölgesinde kurulan sistemin bir "demokratik yönetim modeli" olduğunu ve bunun da Türkiye'deki "tekçi katı otoriter sistemi teşhir edeceğini" söyledi.
Buldan, "Doğal olarak Türkiye de demokratikleşmek, kendi iç sorunlarını demokrasi yoluyla çözmek zorunda kalacaktır. Bu nedenle Afrin’e girildi.Afrin saldırısı başta Kürtler olmak üzere bölgede yaşayan bütün halklara, onların eşitlikçi, demokratik yaşam umuduna yapılmaktadır" diye konuştu.
Buldan ayrıca, İmralı'da tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Nisan 2015'ten bu yana kimseyle görüştürülmediğini ve bu "tecridin kaldırılması" gerektiğini söyledi. Buldan, çözüm süreci için görüşmelerin yeniden başlaması çağrısı yaptı.
Kongre'de İstanbul Milletvekili Önder de Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ile birlikte Divan Eşbaşkanlığı'na seçildi.
Önder, kongrenin açılış konuşmasında, "Barışın mimarı olmayı hak eden Sayın Öcalan'ı saygıyla selamlıyoruz" dedi.
İş adamı Yılmaz Ulusoy, Kadir İnanır'ı ziyaret etti, "Kral sağlam" dedi
Ünlü oyuncu Kadir İnanır, beynine pıhtı atması nedeniyle dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı.
68 yaşındaki İnanır'ın kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor.
İnanır'ı ziyaret eden yeğeni Levent İnanır ve iş adamı Yılmaz Ulusoy gazetecilere açıklama yaptı.
DHA'nın haberine göre, Ulusoy hastaneye gelişinde yaptığı açıklamada, İnanır'ın durumunun iyi ve bilincinin açık olduğunu söyledi. Ulusoy, "Kral sağlam" diye konuştu.
Gazetecilere ziyaret çıkışında da konuşan Ulusoy, "Allah korudu. Hiçbir şeyi yok. Hastalığı ile ilgili. Bir iz bir emare yok. Yukarıda bir saattir espri yapıyoruz. Gülüşüyoruz. Herkese selamını, sevgisini, hürmetini, teşekkürlerini bildirdi" dedi.
Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimiz çok kritik bir noktada
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Günaydın,
Zeytin Dalı Harekatı'nın 24'üncü gününde yaşanan gelişmeler takip edilirken, ABD ile Türkiye ilişkileri açısından önemli bir haftaya başlıyoruz.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Perşembe günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Ziyaretin ana gündemi Afrin ve daha genel anlamda Suriye'nin kuzeyinde yaşananlar.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, kaybolanın güvenin tesis edilmesi gerektiğini ve Tillerson'ın ziyaretinin bu anlamda önemli olduğunu söyledi.
Siyaset tarafında ise HDP'nin hafta sonundaki kongresinin ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Türkiye genelinde bugün yağış bekleniyor. Batıda yağmur, doğuda ise kar var. Hafta boyunca sıcaklıklar ülke genelinde 10 derece civarında seyredecek.
Türkiye'de 12 Şubat 2018 gününün en önemli gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktaracağız.