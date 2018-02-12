TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar 31 asker şehit oldu - Türkiye'de Bugün

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Suriye'deki Kürt partisi PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin Genel Komutanı Sipan Hemo, Zeytin Dalı Harekatı'nın bir işgal olduğunu söyledi ve ülkenin kuzeyindeki herkesi kendi saflarında mücadele etmeye çağırdı.

Hemo, ANHA haber ajansına verdiği mülakatta, Afrin'de "tek bir kişi kalsalar bile" mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Hemo, "Bu savaşta sonuna kadar haklıyız. Haksız olan saldıran Türk devletidir. Burası bizim topraklarımız, bizim ülkemiz. Türk devleti topraklarımızı işgal ediyor. Dolayısıyla biz de kendimizi sonuna kadar savunacağız ve savunmak hem hakkımız hem de görevimizdir" dedi.

Hemo ayrıca, Suriye'nin kuzeyinde yaşayan herkesi kendi saflarına katılmaya çağırdı.

Hemo, "Herkes Türk işgalciliğine karşı direniş kararını vermelidir. Gençlerimizin evlerinde oturacağı zaman değildir. Kuzey Suriye’nin kızları ve oğulları, herkes YPG ve YPJ saflarında yerini almalıdır. Annelerimiz, halkımızın tutumu böyleyken gençlerimiz direniş cephelerinden başka bir yaşamı kabul etmemelidir" diye konuştu.

Hemo, Zeytin DalıHarekatı kapsamında TSK ile desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) "birçok cepheden ve dört bir yandan saldırdığını" söyledi.

Afrin'de çatışmaların şiddetli geçtiği 11 cephe olduğunu belirten Hemo, özellikle kuzeydeki Bülbül ve batıdaki Raco ile Cindires bölgelerinde yoğun çatışmaların yaşandığını aktardı.

Hemo, buralardaki çatışmaları "tarihi bir direniş" olarak nitelendirdi.

TSK ise yaptığı son açıklamada, Afrin'de biri belde merkezi ve 32'si köy olmak üzere 49 noktanın ele geçirildiğini, toplam 632 hedefin imha edildiğini ve öldürülen "terörist sayısının 1.369" olduğunu belirtti.