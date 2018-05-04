CHP Muharrem İnce'yi resmi olarak cumhurbaşkanı adayı ilan edecek

(S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu düşürmesi) Bunların bu kararları her zaman siyasidir. Onlar puan indiriyor, öbür tarafta ihracat çıkıyor. Turizmde şu an 40 milyon turiste gidiyoruz, 28-29 milyar dolar bir gelir bekliyoruz. S&P’nin not düşürmesi Türkiye için herhangi bir şey ifade etmiyor."