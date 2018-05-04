CHP Muharrem İnce'yi resmi olarak cumhurbaşkanı adayı ilan edecek
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Özet
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce olarak belirlendi
- Muharrem İnce'den "Biz hazırız" tweeti
- Erdoğan'dan Avrupa'ya: Yeni sayfa istiyoruz
- HDP Demirtaş'ın serbest bırakılması için 'YSK'ya başvuracak'
- TBMM'de 'borçlara yapılandırma, emekliye ikramiye' tasarısı kabul edildi
Canlı anlatım
Yazan Öykü Altuntaş
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İnce'den gazetecilere: Mesajı verdim ama almadınız
Grup toplantısının çıkışında konuşan Muharrem İnce, gazetecilere Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına kadar beklemelerini söyledi ve ekledi:
"Her şey daha güzel olacak. Ben size dün mesaj verdim ama almadınız. 'Zamanı gelince dedim ya o, gel-İnce demekti"
Son dakikaCHP grup kararıyla Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı
CHP grup kararıyla Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi.
CHP'li Balbay: Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce’ye imza vermek için salondayız
CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın "Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce’ye imza vermek üzere Türkiye Barolar Birliği salonundayız" notuyla paylaştığı tweet şöyle:
Muharrem İnce: Biz hazırız
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi beklenen Muharrem İnce, Twitter'dan ailesiyle çektiği fotoğrafı "Biz hazırız" notuyla paylaştı.
Erdoğan'dan Avrupa'ya: Yeni bir sayfa açılsın istiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ülkelerinin "seçim kampanyası yaptırmayız" mesajına yanıt verdi:
Özbekistan ve Güney Kore ziyaretleri sonrası gazetecilere konuşan Erdoğan'ın öne çıkan ifadeleri şöyle:
Muharrem İnce'nin adaylığı öne çıkıyor
Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçimleri için cumhurbaşkanı adayını saat 10:00'da ilân edecek.
CHP Meclis'te adayını açıklamamış tek parti.
Ankara'daki Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda düzenlenecek törende, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin aday gösterilmesi bekleniyor.
Ayrıntılar sayfamızda:
CHP Cumhurbaşkanı adayını açıklıyor, öne çıkan isim Muharrem İnce