CHP Muharrem İnce'yi resmi olarak cumhurbaşkanı adayı ilan edecek

Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce olarak belirlendi
  2. Muharrem İnce'den "Biz hazırız" tweeti
  3. Erdoğan'dan Avrupa'ya: Yeni sayfa istiyoruz
  4. HDP Demirtaş'ın serbest bırakılması için 'YSK'ya başvuracak'
  5. TBMM'de 'borçlara yapılandırma, emekliye ikramiye' tasarısı kabul edildi

Canlı anlatım

Yazan Öykü Altuntaş

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İnce'den gazetecilere: Mesajı verdim ama almadınız

Grup toplantısının çıkışında konuşan Muharrem İnce, gazetecilere Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına kadar beklemelerini söyledi ve ekledi:

"Her şey daha güzel olacak. Ben size dün mesaj verdim ama almadınız. 'Zamanı gelince dedim ya o, gel-İnce demekti"

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Son dakikaCHP grup kararıyla Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı

CHP grup kararıyla Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi.

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CHP'li Balbay: Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce’ye imza vermek için salondayız

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın "Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce’ye imza vermek üzere Türkiye Barolar Birliği salonundayız" notuyla paylaştığı tweet şöyle:

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Muharrem İnce: Biz hazırız

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi beklenen Muharrem İnce, Twitter'dan ailesiyle çektiği fotoğrafı "Biz hazırız" notuyla paylaştı.

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Erdoğan'dan Avrupa'ya: Yeni bir sayfa açılsın istiyoruz

Erdoğan
Getty Images

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ülkelerinin "seçim kampanyası yaptırmayız" mesajına yanıt verdi:

Bazı Avrupa ülkelerinin siyasetçilerimiz, vatandaşlarımız aleyhinde tavır sergilemesi elbette demokratik bir tutum değildir. Nitekim biz Avrupa’da seçim yapılan ülkelerdeki liderleri arayıp kendilerini tebrik etmekten çekinmedik. Çünkü biz yeni bir sayfa açılsın, ilişkiler iyi olsun istiyoruz."

Özbekistan ve Güney Kore ziyaretleri sonrası gazetecilere konuşan Erdoğan'ın öne çıkan ifadeleri şöyle:

(S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu düşürmesi) Bunların bu kararları her zaman siyasidir. Onlar puan indiriyor, öbür tarafta ihracat çıkıyor. Turizmde şu an 40 milyon turiste gidiyoruz, 28-29 milyar dolar bir gelir bekliyoruz. S&P’nin not düşürmesi Türkiye için herhangi bir şey ifade etmiyor."

Dışişleri Bakanımızın bir ABD ziyareti olacak, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Münbiç’i de konuşulacaklardır. Münbiç’in YPG ve PYD’den temizlenmesine yönelik gerekli adımlar atılmasını temenni ediyoruz."

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Muharrem İnce'nin adaylığı öne çıkıyor

muhaerrem inca afiş
HURRIYET
Hürriyet gazetesi, Muharrem İnce için hazırlanmış cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası afişlerine haberinde yer verdi.

Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçimleri için cumhurbaşkanı adayını saat 10:00'da ilân edecek.

CHP Meclis'te adayını açıklamamış tek parti.

Ankara'daki Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda düzenlenecek törende, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin aday gösterilmesi bekleniyor.

Ayrıntılar sayfamızda:

CHP Cumhurbaşkanı adayını açıklıyor, öne çıkan isim Muharrem İnce

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