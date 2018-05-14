ABD, Kudüs büyükelçiliğini açtı, protestolar sürüyor: En az 41 ölü

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Özet

  1. ABD'nin Tel Aviv'den taşıdığı İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'teki açılışı yapıldı.
  2. İsrail güçleri Gazze Şeridi'nde toplanan on binlerce protestocuya ateş açtı, en az 41 kişi hayatını kaybetti.
  3. ABD Başkanı Donald Trump, açılış töreninde yayınlanan video mesajında "tek umudunun barışı sağlamak" olduğunu söyledi.
  4. Batı Şeria'daki Filistin yönetimi, İsrail'i 'Gazze'de katliam yapmakla' suçladı.
  5. Türkiye, 'Bu katliamdan ABD de sorumlu' diyor.

Canlı anlatım

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ABD Başkanı Donald Trump: Orta Doğu'da barış hedefimize sağdığız

Kudüs protestoları
Getty Images

ABD'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldığı İsrail Büyükelçiliği'nin açılışı öncesi İsrail güvenlik güçleri protestoculara ateş açtı ve en az 41 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze sınırında toplanan on binlerce Filistinlinin protestoları devam ediyor.

Açılış töreninde ABD Başkanı Donald Trump'ın video açıklaması gösterildi.

Trump "Orta Doğu'da barışı sağlama" hedefine sadık olduklarını söylerken, Batı Şeria'daki Filistin yönetimi, İsrail'i 'Gazze'de katliam yapmakla' suçladı.

Gazze sınırındaki gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

Ayrıntılar sayfamızda:

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'ne karşı protestolar: İsrail güvenlik güçlerinin açtığı ateşte en az 41 Filistinli hayatını kaybetti

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