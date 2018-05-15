Gazze 2014 yılından beri yaşanan en kanlı günün ardından yasta

İsrail askerlerinin dün Gazze'de en az 58 Filistinliyi öldürmesinin ardından, Filistin topraklarında İsrail'e karşı yeni protestolar ve olası şiddet olayları bekleniyor.

Bugün, Filistinliler'in Nakba-Felaket adını verdiği günün 70'inci yıldönümü.

Nakba gününde İsrail'in 1948'de kurulmasından sonra yüz binlerce Filistinli'nin bölgeden sürülmesi anılıyor.

Gerilimin dün öldürülen Filistinliler'in cenazelerinin düzenlendiği Gazze'de özellikle yüksek olması bekleniyor.

Filistinli yetkililere göre dün, Gazze Şeridi'nde 2014'teki savaştan bu yana yaşanan en kanlı gün olmuş ve İsrail Ordusu en az 58 Filintinliyi öldürmüş, 2700 kişi de yaralanmıştı.

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