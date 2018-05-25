Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan F-35 açıklaması: Karşılık vermeye mecbur kalırız

DHA

Çorum’da geceleri Ulu Mezarlık'a gelip, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağlamasıyla gündeme gelen kız dün gece mezarlık görevlileri tarafından yakalandı.

DHA’nın haberine göre Ulu Mezarlık görevlileri, dün gece kızın yine mezarlığa geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Görevliler, el feneriyle mezarlıkta genç kızı aramaya başladı. Genç kız, bir mezarın arkasında saklanırken fark edildi.

Kaçmaya çalışan kız, kovalamacayla yakalandı. Korktuğu gözlenen, "Abi bırakın beni, gideyim" diyen kızı, görevliler sakinleştirmeye çalıştı. Görevlilerden biri, "Kızım sen tek başına gecenin bir saati mezarlıkta ne ararsın, bir derdin mi var. Hadi bize söyle, sana her konuda yardımcı olacağız. Korkma, artık emin ellerdesin, bak biz yanındayız" dedi. Görevliler, uzun süre sohbet ettikleri genç kızı bölgeden uzaklaştırdı.

Polis ekipleri, mezarlık ve çevresinde güvenlik önlemi almış, seyyar satıcılar da yoğunluk nedeniyle mezarlık çevresinde tezgah kurmuştu.

“Turizme katkısı var”

Çorum İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ömer Arslan, "Bu tür efsanelerin, yaşandığı bölgede turizme büyük katkısı bulunmaktadır. İlimizin tanıtımında da bir efsane araştırırken bir anda da bu konu gelişmiştir. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikayelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz" şeklinde açıklama yaptı.

Belediye Başkanı Zeki Gül ise bu tür bir değerlendirmeye katılmadığını söyledi.

Kızın kimliğinin daha önce polis tarafından tespit edildiği, hastanede tedavi ettirildiği, ardından da emniyette ifadesi alındıktan sonra yakınlarına teslim edildiği basında yer almıştı.

Çorum Valiliği de bir kişinin özelindeki sebeplerden dolayı mezarlıkta ağlamasının emniyet ve asayişe müessir bir yönü bulunmadığından, idari veya adli herhangi bir işlem yapılmadığını dair açıklama yaptı.