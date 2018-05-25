Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan F-35 açıklaması: Karşılık vermeye mecbur kalırız
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Özet
- Demirtaş’tan rakiplerine mesajlar: İnce, Akşener ve Karamollaoğlu’nun çağrıları değerli, Doğu Perinçek kazanırsa HDP’yi kendimiz kapatacağız
- Merkez Bankası, reeskont kredilerinde kuru sabitledi, dolar 4,7'ye indi. BIST 100 endeksi güne yüzde 1,4 yükselerek başladı
- İçişleri Bakanlığı: 2018’de Alaattin Çakıcı örgütünden 57 kişi yakalandı
- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan F-35 açıklaması: Karşılık vermeye mecbur kalırız
Canlı anlatım
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Mehmet Şimşek: Merkez Bankası geç de olsa çok güçlü adım attı, etkili oldu
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın geç de olsa çok güçlü bir adım attığını ve bunun etkili olduğunu söyledi.
NTV’nin canlı yayınında soruları yanıtlayan Şimşek, Merkez Bankası’nın bundan sonra da güçlü tepkiler vermeye devam edeceğini belirtti.
“Merkez Bankası'nın spekülatif saldırılara karşı eli kolu bağlı değil, hükümetimizin tam desteğine sahip” diyen Şimşek, Halkbank’a 49 milyar dolar ceza verileceğine dair söylentilerin spekülasyon olduğunu söyledi.
Çorum’da ‘mezarlıktaki kız’ yakalandı, Çorum Turizm Müdür Vekili Arslan 'turizme katkısı var' dedi
Çorum’da geceleri Ulu Mezarlık'a gelip, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağlamasıyla gündeme gelen kız dün gece mezarlık görevlileri tarafından yakalandı.
DHA’nın haberine göre Ulu Mezarlık görevlileri, dün gece kızın yine mezarlığa geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Görevliler, el feneriyle mezarlıkta genç kızı aramaya başladı. Genç kız, bir mezarın arkasında saklanırken fark edildi.
Kaçmaya çalışan kız, kovalamacayla yakalandı. Korktuğu gözlenen, "Abi bırakın beni, gideyim" diyen kızı, görevliler sakinleştirmeye çalıştı. Görevlilerden biri, "Kızım sen tek başına gecenin bir saati mezarlıkta ne ararsın, bir derdin mi var. Hadi bize söyle, sana her konuda yardımcı olacağız. Korkma, artık emin ellerdesin, bak biz yanındayız" dedi. Görevliler, uzun süre sohbet ettikleri genç kızı bölgeden uzaklaştırdı.
Polis ekipleri, mezarlık ve çevresinde güvenlik önlemi almış, seyyar satıcılar da yoğunluk nedeniyle mezarlık çevresinde tezgah kurmuştu.
“Turizme katkısı var”
Çorum İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ömer Arslan, "Bu tür efsanelerin, yaşandığı bölgede turizme büyük katkısı bulunmaktadır. İlimizin tanıtımında da bir efsane araştırırken bir anda da bu konu gelişmiştir. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikayelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz" şeklinde açıklama yaptı.
Belediye Başkanı Zeki Gül ise bu tür bir değerlendirmeye katılmadığını söyledi.
Kızın kimliğinin daha önce polis tarafından tespit edildiği, hastanede tedavi ettirildiği, ardından da emniyette ifadesi alındıktan sonra yakınlarına teslim edildiği basında yer almıştı.
Çorum Valiliği de bir kişinin özelindeki sebeplerden dolayı mezarlıkta ağlamasının emniyet ve asayişe müessir bir yönü bulunmadığından, idari veya adli herhangi bir işlem yapılmadığını dair açıklama yaptı.
Demirtaş’tan rakiplerine mesajlar: İnce, Akşener ve Karamollaoğlu’nun çağrıları değerli, Doğu Perinçek kazanırsa HDP’yi kendimiz kapatacağız
HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Twitter’dan diğer cumhurbaşkanlığı adaylarına mesajlar iletti.
Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’nun hesaplarını etiketleyerek paylaşımda bulunan Demirtaş, “Hakkımdaki çağrılarınızı önemli ve değerli buluyorum. Seçim çalışması adil ve eşit olmazsa sonuçların meşruiyeti de tartışmalı olur. Sizler de adil bir ortamda çalışamıyorsunuz. Ülkemizin adalet ihtiyacı en çok da bu şekilde anlaşılıyor” dedi.
Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Demirtaş, “Cumhurbaşkanı olarak, 16 yıllık yönetimden sonra adalet vaat ediyorsunuz. En sevdiğiniz rakibinizin cezaevinden seçim çalışması yürütmek zorunda kalmasına dair görüşlerinizi de duymak isterdim. Anayasa’daki masumiyet karinesini unutmadan yorum yaparsanız sevinirim” ifadelerini kullandı.
Demirtaş, diğer cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek’e ise şöyle seslendi:
“Ben seçilirsem Vatan Partisi’ni kapattırmayacağım. Partiniz dahil, bütün partilerin hazineden adil bir yardım almasını sağlayacağım. Ayrıca siz kazanırsanız söz veriyorum, HDP’yi biz kendimiz kapatacağız.”
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan F-35 açıklaması: Karşılık vermeye mecbur kalırız
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Kongresi’nde Türkiye’ye F-35 uçaklarının teslimatını engellemek için yapılan girişimler hakkında "Bu gibi adımlar halinde biz de karşılık vermeye mecbur kalırız” dedi.
ABD ile Suriye ve Menbiç üzerine görüşmeler yapılması için kurulan heyetle bugün Ankara’da görüşmeler yapıldığını belirten Aksoy, Türk şirketlerini ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarından korumak için gerekli adımların atılacağını söyledi.
İçişleri Bakanlığı: 2018’de Alaattin Çakıcı örgütünden 57 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin son dönemde serbest bırakılması için açıklamalar yaptığı suç örgütü lideri ve cinayet azmettiricisi Alaattin Çakıcı’nın örgütüne düzenlenen operasyonlarda 57 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
“Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul ve Antalya illerinde gerçekleştirilen operasyonda 57 şüpheli, yakalanmıştır.
“2017 yılında ise, Alaattin Çakıcı'nın silahlı eylem yapan ve eylem hazırlığı içerisinde bulunan 8 adamı İstanbul'da, 9 adamı Ankara'da, 15 adamı İzmir'de olmak üzere toplam 32 adamı yakalanmıştır.”
Devlet Bahçeli iki gün önce Çakıcı’yı tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ziyaret etmişti.
Ziyaret çıkışında bir açıklama yapan Bahçeli, şunları söylemişti:
“Biz Alaattin Bey ile beraber kader kurbanlarını da gündeme getiriyoruz. Alaattin Beyin bir yönüyle vatan millet için verdiği mücadeleler var. Bilen bilir. Devleti yönetenler de bilir başkaları da bilir.
“Şimdi devlete ihanet edenleri adaylık için cezaevinden alacaksın, rahatsızlığı nedeniyle önemli sıkıntılar çekmeye başlamış bir şahsı cezaevinde mahkum tutacaksın… Bunu hiç dikkate almadan mafya diyeceksin. Nerede diğer mafyalar? Bu konular üzerinde samimi ve dürüst olmak lazım.
“Cumhurbaşkanından bugüne kadar ben herhangi bir talepte bulunmadım. Yetkisini kullanma iradesi kendisindedir. Bu yetkiyi hatırlatmaya da gerek yok. Ama cezaevinde ağır şartlarda bulunan ve uzun yıllar cezaevinde zulüm görmüş veya çile çekmiş bir kişiyi dikkate alacak bir insani yaklaşımın da olması lazım. Biz kimseye ‘Şunu şöyle yapın’ demeyiz. Cumhurbaşkanın yetkisi var. Yetki bende olsa şimdiye kullanmıştım. Bunu da söylüyorum."
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
BIST 100 endeksi 101 bin puan civarından başladığı gün içinde 102.727’ye kadar yükselerek yüzde 1,4’ten fazla değer kazandı.
Merkez Bankası’nın reeskont kredilerinde kuru sabitlemesi doları 4.70’e düşürdü
Merkez Bankası 25 Mayıs’tan önce kullanılan ve 31 Temmuz’a kadar vadesi dolacak reeskont kredilerinin, vadesinde ödenmesi halinde dolar için 4,2, euro için 4,9, sterlin için 5,6 kuru kullanılarak TL olarak yapılabilme imkanı getirdi.
Karar öncesinde 4,8’e kadar artan dolar/TL paritesi kararın ardından 4,7’ye düştü.