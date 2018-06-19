Ezhel ilk duruşmada beraat etti

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Menbiç'te "Hem Türk hem ABD askeri birliklerinin bağımsız devriye gezmeye başladığını, önlerinde 90 günlük bir takvimin olduğunu" söyledi.

Bozdağ bir süre sonra Türk ve ABD askerlerinin "birlikte devriye gezmeye başlayacağını" belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, Reuters'a yaptığı açıklamada, Menbiç'in içinde değil ancak yakınlarında Amerikan ve Türk askerlerinin "koordineli halde ama bağımsız şekilde" devriye nöbetlerine başladıklarını söylemişti.