Ezhel ilk duruşmada beraat etti
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Özet
- Geçen ay tutuklanan rapçi Ezhel beraat etti
- Bozdağ'dan Menbiç açıklaması: 90 günlük takvim söz konusu, güvenlik gücünü ABD ile oluşturacağız
Canlı anlatım
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Rapçi Ezhel beraat etti
Geçen ay tutuklanan ünlü Ezhel lakaplı rapçi Sercan İpekçioğlu ilk duruşmada beraat etti.
Ezhel hakkında, şarkılarında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına özendirdiği" gerekçesiyle 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Duruşma öncesinden itibaren sosyal medyada #FreeEzhel etiketiyle kampanya yürütüldü.
Bozdağ'dan Menbiç açıklaması: Önümüzde 90 günlük takvim var
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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Menbiç'te "Hem Türk hem ABD askeri birliklerinin bağımsız devriye gezmeye başladığını, önlerinde 90 günlük bir takvimin olduğunu" söyledi.
Bozdağ bir süre sonra Türk ve ABD askerlerinin "birlikte devriye gezmeye başlayacağını" belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, Reuters'a yaptığı açıklamada, Menbiç'in içinde değil ancak yakınlarında Amerikan ve Türk askerlerinin "koordineli halde ama bağımsız şekilde" devriye nöbetlerine başladıklarını söylemişti.