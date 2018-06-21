İnce: Niye parayı betona yatırıyor çünkü çalması kolay

Bu ruh hali ülkeyi yönetemez. Dolardan daha değerli oldu soğan. Çünkü üretmeyen bir Türkiye. Bu Türkiye'yi batırır. 453 milyar dolar borcumuz var. Niye parayı betona yatırıyor çünkü çalması kolay… Borç aldı, taşa toprağa gömdü parayı. Ziraat Bankası 1 milyar doları medya patronlarına verirse, soğan doları geçer. 'Ne güzel öksürüyorsunuz efendim' yalakalar öyle söyler."