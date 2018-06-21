İnce: Niye parayı betona yatırıyor çünkü çalması kolay
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenerek, "Bu ruh hali ülkeyi yönetemez, dolardan daha değerli oldu soğan" dedi. İnce ayrıca "Niye parayı betona yatırıyor çünkü çalması kolay…Borç aldı, taşa toprağa gömdü parayı" dedi. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Niye parayı betona yatırıyor çünkü çalması kolay
- Yıldırım: Soğan ve patates fiyatlarındaki artış spekülasyondan öte bir şey değil
- Şimşek : OHAL için artık sebep kalmadı
- Mükerrer oy kullandığı iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan Şengül E. serbest bırakıldı.
Canlı anlatım
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Mükerrer oy kullandığı iddiasıyla sorgulanan Şengül E. serbest bırakıldı
Mükerrer oy kullandığı iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan ve soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürülen Şengül E.'nin Terörle Mücadele Şube birimlerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi
Kadının ilk ifadesinde, "mükerrer oy kullanmadığı ve yaptığının şaka amaçlı olduğunu" söylediği kaydedilmişti.
Soruşturma, Belçika'da yaşayan kadının, Brüksel'de oy kullandıktan sonra geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda ikinci kez oy attığına dair sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunduğunu ortaya çıkması sonrası CHP'lilerden gelen şikayetle başlatıldı.
İlk oy paylaşımını 15 Haziran'da Bürüksel'de yapan Şengül E. isimli kadının, 18 Haziran'da yaptığı paylaşımda ise oy kullanma fotoğrafının altına "Hayırlı olur inşallah" notunu düştüğü görüldü.
Gözaltına alınan kadının, aynı paylaşıma gelen "Maşallah komşum oyları çifter çifter kullandın bu herkese nasip olmaz" yorumuna ise "Bu seferlik öyle oldu Figencim, nasip diyeyim" karşılığı verdiği görülüyor.
Muharrem İnce: Bu ruh hali ülkeyi yönetemez. Dolardan daha değerli oldu soğan
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı bir programda, seçimden birinci çıkması halinde "Sadece CHP'lilerden oluşan bir kabine kurmayacağım." vaadini yineledi.
Muharrem İnce, "Rövanş yok, intikam yok. AK Partililer de kazanacak. Erdoğan sürekli kavga eden bir adam. Ben barıştıracağım." şeklinde konuştu.
İnce'nin FOX TV'deki canlı yayında yaptığı açıklamalar şu şekilde: