Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pasaportlardaki idari tahditleri kaldırıyoruz

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, CHP ile yaptıkları seçim ittifakının kendilerine oy kaybettirdiğini söyledi.

Habertürk TV’de konuşan Özdağ, “Koyduğumuz hedeflere ulaşamadık. Bunun nedenleri var” dedi ve ekledi:

“Benim kişisel kararım CHP ile seçim ittifakı bize oy kaybettirdi. Siyasette pişmanlık söz konusu değil ama genel çerçevede baktığımızda yolumuza devam ediyoruz. Eğer SP-Demokrat Parti ittifakı olsaydı biz de çok daha fazla oy alırdık. Sadece biz değil Saadet Partisi de bunu belirledi diye düşünüyorum.

“Tabi bizim de eksiklerimiz vardı. Kampanyamızı daha iyi yapabilirdik. Neticeye baktığımızda geçmişten ders alıp, eksiklerimizi giderip, yola devam edeceğiz.