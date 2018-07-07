Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pasaportlardaki idari tahditleri kaldırıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınlarının suçlarından dolayı idari kararlarla pasaportlarına tahdit koydukları kişilerin tekrardan pasaport alabilmelerini sağlayacaklarını açıkladı: "Yakınlarının suçlarından dolayı pasaport alamayan vatandaşların mağduriyetlerini gideriyoruz". 181 bin 500 kişinin pasaportlarına idari kararlarla el konuşmuştu. Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pasaportlardaki idari tahditleri kaldırıyoruz
- Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: Meteoroloji TV kuruluyor, doğru haberleri buradan alın
- AKP’de grup başkanı ve vekilleri belli oldu
- Eski başkan İsmail Kahraman yeni başkan Durmuş Yılmaz’a görevi devretti
Canlı anlatım
Yazan Onur Erem
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özdağ: CHP ile ittifak bize oy kaybettirdi
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, CHP ile yaptıkları seçim ittifakının kendilerine oy kaybettirdiğini söyledi.
Habertürk TV’de konuşan Özdağ, “Koyduğumuz hedeflere ulaşamadık. Bunun nedenleri var” dedi ve ekledi:
“Benim kişisel kararım CHP ile seçim ittifakı bize oy kaybettirdi. Siyasette pişmanlık söz konusu değil ama genel çerçevede baktığımızda yolumuza devam ediyoruz. Eğer SP-Demokrat Parti ittifakı olsaydı biz de çok daha fazla oy alırdık. Sadece biz değil Saadet Partisi de bunu belirledi diye düşünüyorum.
“Tabi bizim de eksiklerimiz vardı. Kampanyamızı daha iyi yapabilirdik. Neticeye baktığımızda geçmişten ders alıp, eksiklerimizi giderip, yola devam edeceğiz.
Erdoğan: Kabinede Meclis'ten de isimler olabilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP TBMM grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada bakanlar arasında Meclis'ten de isimlerin olabileceğini söyledi.
Tarihin ilk İYİ Partili TBMM Başkanı: Eski başkan İsmail Kahraman yeni başkan Durmuş Yılmaz’a görevi devretti
Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yeni TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz’a görevini bir törenle devretti.
Böylece TBMM tarihinde ilk defa İYİ Partili bir TBMM başkanı olacak.
TBMM’nin açılışına en yaşlı üye başkanlık yapıyor. Ancak bu yıl en yaşlı üye CHP’li Deniz Baykal sağlık sorunları nedeniyle başkanlık yapmayacağını açıkladı.
Böylece en yaşlı ikinci üye olan İYİ Partili Durmuş Yılmaz TBMM Başkanı oldu.
TBMM'nin ilk oturumunun ardından yapılan oylamada TBMM'nin yeni başkanının seçilmesi ve MHP'nin desteğiyle bunun AKP'li bir isim olması bekleniyor.
AKP’de grup başkanı ve vekilleri belli oldu
AKP’de TBMM grup başkanının Naci Bostancı olması kararlaştırıldı.
Grup başkanvekilleri olarak da Mehmet Muş, Bülent Turan, Cahit Özkan, Özlem Engin ve Emin Akbaşoğlu’nun isimleri üzerinde uzlaşıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: Meteoroloji TV kuruluyor, doğru haberleri buradan alın
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Meteoroloji TV kanalının kurulacağını duyurdu.
Anadolu Ajansı'na konuşan Eroğlu, "Bazen elinde bilgi olmadan, birtakım kayıtlar olmadan, radar görüntüleri veya uydu görüntüleri olmadan bazıları televizyonlarda ahkam kesiyor. Bunlar da meteorolojiye mal ediliyor, bunlar yanlıştır. Artık doğru haberleri lütfen buradan alın" dedi ve ekledi:
"Herkes mikrofonu eline alınca kendisini allameicihan sanıyor. Bilgi olmadan birtakım rakamları atıp tutuyor. Artık Meteoroloji TV test yayınına başladı inşallah bütün bilgileri anlık olarak vereceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pasaportlardaki idari tahditleri kaldırıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınlarının suçlarından dolayı idari kararlarla pasaportlarına tahdit koydukları kişilerin tekrardan pasaport alabilmelerini sağlayacaklarını açıkladı.
TBMM’deki AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan, “Yakınlarının suçlarından dolayı pasaport alamayan vatandaşların mağduriyetlerini gideriyoruz” dedi.
181 bin 500 kişinin pasaportlarına idari kararlarla el konuşmuştu.
Erdoğan idari kararların aksine yargının verdiği tahdit kararlarının ise ancak yargı tarafından kaldırılabileceğini açıkladı.
Seçim sonuçlarına da değinen Erdoğan, şöyle konuştu:
“Bize yorgun diyenlerin hali ortada. Bize yorgun diyenler bizim ne denli antrenmanlı olduğumuzdan haberleri yok. Aslında onlar zihinsel bir yorgunluğun içindeler. Hamdolsun biz değiliz.
“Çok daha güçlenerek devam ediyoruz. Bundan sonra yeni yönetim sistemimizden aldığımız güçle daha çok çalışacağız. Bu meclis çatışmalı dönemlerde bile çalışmayı sürdürmüştür.
“Cuma günü ilk kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz. Pazartesi günü ilk Cumhurbaşkanlığı kararnamemizi yayınlayacağız.
“CHP’yi bölücü terör örgütü güdümündeki partiyle ilişkisini gözden geçirmeye davet ediyorum.
“Üçüncü binyılın yıldızı denen Afrika’nın her köşesini hallaç pamuğu gibi atıyoruz. Çin’le ekonomik potansiyelimizi geliştirmek için her türlü adımı atıyoruz.”