Hrant Dink cinayeti davasında iki tahliye- Türkiye'de Bugün
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Özet
- Yazar ve senarist Emrah Serbes'e 13 yıl 4 ay hapis cezası
- Memduh Boydak'a 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 18 yıl hapis cezası
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında karar: 72 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 44 sanığa tüm suçlardan beraat
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Merkez Bankası'nın bağımsızlığının ve karar alma mekanizmaları spekülasyonlara konu edilemez
- Moody's, Merkez Bankası'nın özerkliği ile ilgili endişelerini belirten bir değerlendirmeyi paylaştı
- MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın 7 Şubat 2012'de ifadeye çağrılması olayıyla ilgili olarak 24 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı
Canlı anlatım
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Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi
Adnan Oktar grubuna yönelik düzenlenen operasyonda "suç örgütü elebaşı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Adnan Oktar hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.
Oktar, gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden kontrol için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Adnan Oktar, sağlık kontrolünün ardından yeniden emniyete götürülürken, çevrede toplananlar tepki gösterdi.
Oktar hakkındaki iddialara ilişkin medya mensuplarının sorularına "Yalan, yalan" karşılığını verdi.
Hrant Dink davasında tahliye kararları
Hrant Dink cinayeti davasında dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Metin Yıldız'ın tahliyesine karar verildi.
Dink ailesi, cinayetin azmettiricileriyle birlikte aydınlatılabilmesi amacıyla yaklaşık 11 yıldır bir hukuki süreç yürütüyor.
68 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun simge isimlerinden Doğan Hakyemez için tören düzenlendi
Antalya'da Çarşamba günü gittiği hastanede muayene sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun simge isimlerinden Doğan Hakyemez için Antalya Spor Salonu'nda tören düzenlendi.
Hakyemez'in Türk bayrağına sarılı tabutu, salonda basketbol potasının altına getirildi. Tabutun önüne ise Hakyemez'in fotoğrafı ile bir basketbol topu konuldu.
Basketbol hakemleri ile Hakyemez'in yetiştirdiği çocuk ve genç yaştaki basketbolcular da tören sırasında tabutun yanında durdu.
Törende Hakyemez'in kızları Deniz ve Burcu, babalarının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.
Doğan Hakyemez'in eşi Filiz Hakyemez de başsağlığı dileklerini kabul etti.
Binali Yıldırım 335 oyla TBMM'nin 28. Başkanı seçildi
Üçüncü turda TBMM Başkanı seçilen İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, birinci tuda 331, ikinci turda ise 336 oy aldı.
TBMM Başkanlığı seçiminin ilk iki turunda seçilmek için yeterli oy miktarı 400 iken üçüncü turda bu oy miktarı 301'di.
Yıldırım, TBMM Başkanı seçildikten sonra yaptığı konuşmada şunları söyle "Oy veren ya da vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini isterim." dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı '39 beraat' kararına itiraz edecek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında 39 sanık için verilen beraat kararına itiraz edecek.
39. duruşmada mahkeme, biri asteğmen, 43'ü er 44 sanığın da tüm suçlardan beraatine hükmetti.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, kararın açıklanması sonrası, yakınların oturduğu sıralardan beraat kararına tepki gösterildi.
Sanık askeri öğrencilerin bu sırada marş okumaya başladığı belirtiliyor.
Sosyal medyada '44 beraat' kararı paylaşımları
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında 44 sanık hakkında "tüm suçlardan beraat" kararı verilmesi ile ilgili sosyal medyada aşağıdaki paylaşımlar öne çıkıyor.
Köprüde ağabeyi Erol Olçok ve yeğeni Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Cevat Olçok da bu mesajı paylaştı.
Son dakikaMeclis Başkanlığı için üçüncü turda Binali Yıldırım'a 301 oy yetecek
TBMM Genel Kurulunda yapılan Meclis Başkanı seçiminin ilk iki turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı.
Üçüncü turda TBMM Başkanı seçilebilmek için üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301 oy yeterli olacak.
Son oylamada AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 336, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 131, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 65, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 42, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 4 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.
Emrah Serbes'e 13 yıl 4 ay hapis cezası
Yazar ve senarist Emrah Serbes, İzmir'de aracıyla önündeki otomobile çarparak 3 kişinin ölümüne neden olma suçlamasıyla yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kazanın hemen ardından aracı kendi kullandığını söyleyen diğer sanık Kenan Doğru 1 yıl hapis cezası aldı.
Hürriyet gazetesinin haberine göre mahkeme Emrah Serbes’e son sözlerini sorduğunda Serbes, Ahmet Özçelik’ten özür diledi. “Benim yüzümden bütün aileni kaybettin. Bu bir kazaydı. Elimden gelmeyen nedenlerle oldu. Keşke ben ölseydim. Bunu her gün söylüyorum. Çok üzgünüm”.
Kazada babasını, annesini ve kız kardeşini yitiren Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Kararı hem Emrah Serbes hem de Kenan Doğru yönünden Bölge Adliye Mahkemesi'nde temyiz edeceğiz" dedi.
22 Eylül'de İzmir-Aydın otoyolunda meydana gelen kazada Ayhan Özçelik, eşi Nilgün Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik hayatını kaybetmişti. Ahmet Özçelik, Ayhan ve Nilgün Özçelik'in oğlu, Zeynep Özçelik'in ağabeyi.
AKP'li Bülent Turan’dan ‘bedelli askerlikle ilgili kalıcı çözüm’ açıklaması
Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlik konusu yapısal bir sorun olarak ele alıp çözmek istediklerini açıkladı.
CNN Türk’e konuşan Turan kamuoyunda tartışılan bedelli askerliğe karşı olmadıklarını söyledi:
“Bedelli askerlik bizim savunduğumuz, istediğimiz bir yaklaşım. Hatta bedelli askerliği biz eski yıllardaki gibi 'bedelli' ifadesiyle doğru bulmuyoruz. Diyoruz ki gençlerin sorunları var. Bunların çözümü için adım atmamız lazım. 5 milyondan fazla askerlik bekleyen gençten bahsediliyor, bu çok büyük bir sayı.”
Turan, bu konuyu kalıcı çözümlere kavuşturmak istediklerini belirtti:
“Yıllık 300 bin olan talebin karşısında 5 milyon insan var. Bu çok büyük bir problem. Bu problemin çözümü için de adım atmak istiyoruz. Ama bunun böyle anlık olarak 'yarın yapıyoruz' diye değil. Daha kalıcı olabilir, daha makul fiyatlarla, daha makul çalışmalarla değerlendirilebilir.
“Sadece 'para verdim askerlik yaptım' değil de daha kalıcı bir iş yapmamız lazım. Ülkede askerlikle ilgili sorun yaşayan gençler olmasın istiyoruz.
“Askerlik bizim ortak değerimiz. Tabi ki savunmayı öğreneceğiz, yardımcı olacağız. Ama sadece uzun yıllar doktorluk, avukatlık yapan insanların 'hadi bakalım git askerlik yap' dememizdeki zorluğu herkes yaşıyor. O yüzden bedelliyi anlık değil, kalıcı yapısal bir sorun olarak ele alalım ve çözelim istiyoruz.”
Zuhal Olcay 11 ay 20 gün hapis cezası
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Sanatçı Zuhal Olcay'ı "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ile yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.
Hapis cezası ertelenen Olcay'ın 1 yıl 6 ay denetim süresine tabi tutulmasına hükmedildi.
Olcay hakkındaki hakaret davası, İstanbul'da bir konsede şarkı söylerken şarkının sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarlamak ve hakaret etmek suretiyle, "Alenen Cumhurbaşkanına hakaret etmek" suçu işlediği iddiasıyla açılmıştı.
Binali Yıldırım'ın en güçlü aday olduğu Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleşiyor
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı seçiminde üçüncü tu oylamaya geçildi
Seçimlerde AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam yarışacak.
Aday göstermeyen Milliyetçi Hareket Partisi ise ittifak ortağı olan AKP'nin adayı Yıldırım'ı destekleyeceğini açıklamıştı.
Boydak Holding davası: Memduh Boydak'a 18 yıl hapis cezası verildi
Darbe girişimi sonrası, Boydak Holding yöneticilerine açılan davada Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak'a 11 yıl 10 ay 15 gün ceza verildi.
Holdingin eski CEO'su Memduh Boydak'ı ise 'silahlı terör örgütü yöneticiliği'nden 18 yıl, eski yönetim kurulu üyesi Şükrü Boydak'ı 10 yıl, tutuksuz yargılanan Mustafa Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ'ı 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.
Boydak Holding’e müsadere (el koyma) kararı da verildi.
Boydak Holding bünyesinde aralarında İstikbal, Bellona, Hes Kablo'nun da bulunduğu toplam 41 şirket var. Bu şirketlerin 7'si Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alıyor.
Yaklaşık 14 bin çalışanı bulunan Boydak Holding, 2014 yılında 6,5 milyar TL ciroya ulaşmıştı. Holding bu yıl ise 7,2 milyar TL'lik ciroyu hedefliyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası: 72 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis, 44 sanığa tüm suçlardan beraat
Darbe girişimi gecesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, ikisi polis 34 kişinin öldürülmesiyle ilgili davada 72 sanık "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
Yargılanan 44 kişi için ise tüm suçlardan beraat kararı verildi.
133'ü tutuklu, 143 asker hakkında açılan davada karar 9 ay sonra açıklandı.
O gece köprüdeki en yüksek rütbeli iki kişi olan eski yarbay Turgay Ödemiş ile eski binbaşı Ahmet Taştan'e ise 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
Mahkeme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski arkadaşı olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un köprü üzerinde öldürülmesine ilişkin olarak ise 12 sanığı "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
22 sanığa ise "Anayasal düzeni ortadan kaydırmaya teşebbüse yardım" suçundan 17 yıl yedişer ay, 5 sanığa da aynı suçtan 15'er yıl hapis cezası verdi.
Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 133 tutuklu sanık, müştekiler ve avukatlar katıldı.
Demirören Haber Ajansı, kararın açıklanmasının ardından duruşma salonunun karıştığını, bazı sanıkların marş okuduğunu, şikayetçilerin ise ellerindeki bazı maddeleri sanıklara fırlattığını aktardı.
Jandarma duruşma salonunu tamamen boşalttı.
Bakan Albayrak: Temel hedefimiz, hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Merkez Bankasının bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının spekülasyonlara konu edilmesi kabul edilmez." diye konuştu.
Bakan Albayrak, "Merkez Bankasının hareket alanını genişleteceklerini" de vurgulayarak, "Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası'nın" temel hedefleri arasında olduğunu söyledi ve Bankanın bağımsız bir kurum olarak, ekonominin gerçekleri ve piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapacağını vurguladı.
Anadolu Ajansı'na açıklama yapan Albayrak, öncelikleri arasında enflasyonun tek hanelere düşürülmesi olduğunu da söyleyerek şunları kaydetti:
Moody's Merkez Bankası özerkliği ile ilgili endişe açıklaması yaptı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye Merkez Bankası'nın özerkliği ile ilgili endişelerini belirten bir değerlendirmeyi paylaştı.
Kuruluşun abonelerine gönderdiği notta yazılanlarla şu şekilde:
"Merkez Bankası'nın büyümedeki dengesizlikler ve finansal sisteme dair endişelere müdahale gücü göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin kredi notu açısından en negatif konu Merkez Bankası'nın etkinliği önündeki zorluklar."
Pazartesi günü yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün Berat Albayrak'ı Hazine ve Maliye Bakanı olarak atamıştı.
2012 yılındaki 'MİT krizi' soruşturmasında 24 gözaltı kararı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ın 7 Şubat 2012'de ifadeye çağrılması ile yaşanan ve kamuoyuna "MİT krizi" olarak yansıyan olayla ilgili olarak 24 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve Gülen yapılanmasına mensup olduğu iddia edilen kişiler üzerine yürütülen soruşturmada, Demirören Haber Ajansı'nda yer alan habere göre bir gazeteci, iki polis memuru ve bir avukat gözaltına alındı.
DHA, soruşturmada şüpheli olarak ismi geçenler arasında Fetullah Gülen, Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Serdar Bayraktutan, Oğuzhan Ceylan, Erol Demirhan ve Murat Karabulut ile söz konusu soruşturmayı yürüten eski savcılar Sadettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar'ın da bulunduğnu duyurdu.
MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı 2012 yılında KCK soruşturmasında ifadeye çağıran eski savcı Sadettin Sarıkaya, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanmıştı.