Mesut Özil'e Türk hükümetinden destek mesajları: Nezaket, hoşgörü, çoğulculuk... nerede kaldı?!

DHA

Yürüyemeyen hayvanlara özgürlük hediye eden Mardinli Hasan Kızıl son olarak Gaziantep'te yanlış tedavi sonrası ön ayakları kesilen bir köpek için yürüteç yaptı.

Gaziantep'te, yanlış tedavi sonucu ön iki ayağı kesildikten sonra sokağa bırakılan 'Yağmur' isimli köpek Canlı Hayatları İyileştirme Derneği tarafından koruma altına alındı.

Dernek tarafından sosyal medya üzerinden köpekle ilgili duyurular yapılarak yardım istendi.

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan ve çevresinde 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl, Kızıl sosyal medyada yapılan yardım çağrısı sonrası haberdar olduğu Yağmur isimli köpek için yaptığı yürüteci Gaziantep'e getirerek giydirme işlemini yaptı.

İlk etapta yürüteçle yürümede zorlandığı görülen köpeğin, bir süre sonra daha rahat hareket edebileceği belirtildi.

Hasan Kızıl burada DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "3 yıldır hayvanların engellerini yok etmek için çalışıyorum. Burada Yağmur isimli köpeğimizi görmeye geldik ve ona bir yürüteç sürprizi yaptık. İlk etapta bir yürüteç deneyip sonra ayağı biraz daha incelirse ona 3D yazıcıdan iki protez desteği vereceğiz. O zaman köpeğin koştuğu ve mutlu olduğu ana hepimiz şahit olacağız. Ampute edilmiş ön iki ayağı inceldiği zaman iki tane protez yapacağız" dedi.

Hasan Kızıl daha önce BBC Türkçe'ye konuşmuştu