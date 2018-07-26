HSK, 3 bin 320 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi - Türkiye'de bugün
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Özet
- Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kararı ile 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti
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Fenerbahçe Andre Ayew'i kiraladı
Fenerbahçe, Andre Ayew'i satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Andre Ayew'in bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için, Swansea City Kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullandıldı.
Gana Milli Takımı'nın da golcüsü olan 28 yaşındaki Ayew, İngiltere Premier Lig kulüplerinden Swansea City'den kiralandı.
3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti
Adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda ise 301 hakim ve savcının görev yeri Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin 2018 Ana Kararnameleriyle değişti.
Kararnameye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner getirildi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Akça getirildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Metin Sarıhan ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı oldu.