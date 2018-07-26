HSK, 3 bin 320 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi - Türkiye'de bugün

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Fenerbahçe, Andre Ayew'i satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Andre Ayew'in bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için, Swansea City Kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullandıldı.

Gana Milli Takımı'nın da golcüsü olan 28 yaşındaki Ayew, İngiltere Premier Lig kulüplerinden Swansea City'den kiralandı.