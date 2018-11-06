ABD'de ara seçim: Kongre'de yeni dağılım nasıl olacak?
Özet
- ABD'de ara seçimler bugün yapılıyor.
- Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesinin tamamı ile 50 sandalyeli Senato'nun 35 üyesi seçilecek.
- Ayrıca 36 eyalette yeni valiler de belli olacak.
- Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu alabilmeleri için 23 sandalye kazanması gerekiyor.
Canlı anlatım
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İlk sandıklar kapandı, Kentucky ve Indiana'dan gelecek ilk sonuçlar neden önemli?
ABD'deki ara seçimlerde, TSİ 02:00 itibariyle ilk olarak Indiana ve Kentucky eyaletlerinde sandıklar kapandı.
Altı farklı zaman diliminin bulunduğu ABD'de sandıkların kapanış saatleri eyaletlere göre farklılık gösteriyor.
Başkan Yardımcısı Mike Pence'in memleketi olan Indiana'da valilik seçimleri yakından takip ediliyor.
Kentucky'de ise Trump'ın başkanlık seçimlerini 16 puan farkla kazandığı 6'ncı Seçim Bölgesi'ndeki Temsilciler Meclisi yarışı izleniyor. Burada anketler Demokrat adayın az farkla da olsa önde olduğunu gösterirken, bu bölgeden gelen sonucun ülke genelindeki eğilimi göstermesi açısından önemli olacağı belirtiliyor.
TSİ 03:00 ile 03:30 arasında özellikle valilik yarışının kıyasıya geçtiği Georgia ile Florida'daki sandıklar kapanacak. Bu saatten sonra genel seçmen eğiliminin de netleşmesi ve seçimin sonucuna dair daha sağlıklı bir görünümün ortaya çıkması bekleniyor.
Seçmenlerin yüzde 65’i Trump’ın politikalarının oy tercihlerini etkilediğini söyledi
BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS'in yaptığı sandık çıkış anketlerine göre, seçmenlerin yüzde 65'i Başkan Trump'ın uyguladığı politikaların bugünkü oy tercihlerini etkilediğini söyledi.
2010 yılındaki seçimlerde Başkan Obama'nın politikalarının oy tercihlerini etkilediğini söyleyenlerin oranı yüzde 60 olmuştu.
Ankete katılan seçmenlerin yüzde 26'sı Trump'ın Temsilciler Meclisi için verdikleri oy kararını olumlu etkilediğini söylerken, yüzde 39'u ise olumsuz olduğunu söyledi.
Seçmenlerin yaklaşık yüzde 44'ü de Trump'ın politikalarını onayladığını belirtti.
Post update
ABD’de seçmenler kritik ara seçimler için bugün sandık başında.
Birçok eyalette oy kullanma merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bugüne kadar yapılan son üç ara seçimde seçime katılım oranı ortalama yüzde 40 olurken, bu yıl rekor kırılması bekleniyor.
Bugünkü seçimlerde 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nin üyelerinin tamamı, 50 üyeli Senato’nun da 35 üyesi belli olacak.
Ayrıca 36 eyalette seçmenler vali seçimi için de oy kullanacak. Bazı eyaletlerde farklı yasal düzenlemeler de referanduma sunuluyor.
Seçimin en yakından izlenen tarafı ise Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğun hangi partide olacağı. Şu anda hem Beyaz Saray hem de Kongre’nin her iki kanadı da Cumhuriyetçilerin elinde bulunuyor.
Ancak bu ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğun Demokratların eline geçmesi bekleniyor. Senato’nun ise Cumhuriyetçilerde kalma olasılığı yüksek görülüyor.
ABD ara seçimleriyle ilgili gelişmeleri gece boyunca canlı anlatım sayfamızda aktaracağız.