ABD'de ara seçim: Kongre'de yeni dağılım nasıl olacak?

afp Copyright: afp

ABD'deki ara seçimlerde, TSİ 02:00 itibariyle ilk olarak Indiana ve Kentucky eyaletlerinde sandıklar kapandı.

Altı farklı zaman diliminin bulunduğu ABD'de sandıkların kapanış saatleri eyaletlere göre farklılık gösteriyor.

Başkan Yardımcısı Mike Pence'in memleketi olan Indiana'da valilik seçimleri yakından takip ediliyor.

Kentucky'de ise Trump'ın başkanlık seçimlerini 16 puan farkla kazandığı 6'ncı Seçim Bölgesi'ndeki Temsilciler Meclisi yarışı izleniyor. Burada anketler Demokrat adayın az farkla da olsa önde olduğunu gösterirken, bu bölgeden gelen sonucun ülke genelindeki eğilimi göstermesi açısından önemli olacağı belirtiliyor.

TSİ 03:00 ile 03:30 arasında özellikle valilik yarışının kıyasıya geçtiği Georgia ile Florida'daki sandıklar kapanacak. Bu saatten sonra genel seçmen eğiliminin de netleşmesi ve seçimin sonucuna dair daha sağlıklı bir görünümün ortaya çıkması bekleniyor.