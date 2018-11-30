Motorlu Taşıtlar Vergisi ve pasaport harçları yüzde 23,7 artacak

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Dış ticaret açığı Ekim ayında yüzde 93,8 geriledi ve 456 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı’nın birlikte açıkladığı geçici verilere göre ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 15,7 milyar dolar oldu.

İthalat ise yüzde 23,8 azaldı ve 16,1 milyar dolara geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat %1,5, ithalat %6,9 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %9,7 arttı, ithalat %24,2 azaldı.

Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre %13,8 artarak 7 milyar 825 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Ekim ayında %49,4 iken, 2018 Ekim ayında %49,8 oldu.

İhracatta AB ve Almanya, ithalatta Rusya birinci

Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Ekim ayında 1 milyar 457 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 68 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 877 milyon dolar ile İtalya ve 852 milyon dolar ile Irak takip etti.

Rusya'dan yapılan ithalat, Ekim'de 1 milyar 865 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 559 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 366 milyon dolar ile Çin ve 883 milyon dolar ile ABDizledi.

İmalat sanayi ürünlerinin ihracattaki payı yüzde 93,7, yüksek teknoloji ürünlerinin sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı ise yüzde 3,5 oldu. İleri teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ithalatı içindeki payı ise yüzde 13,3.