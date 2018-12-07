TSK'daki Gülen yapılanması operasyonlarında 41 gözaltı kararı, 41 de gözaltı - Türkiye'de bugün

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Fethullah Gülen yapılanmasının Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) örgütlenmesine karşı başlatılan soruşturmada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik benzer soruşturmada da soruşturmasında 87 şüpheliden 41'i gözaltına alındı.

TSK örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında, "örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlarla irtibat sağlandığı tespit edilen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 10'u subay, 29'u astsubay, 2'si uzman çavuş olmak üzere 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de şüphelileri yakalamak üzere İstanbul merkezli 3 ilde operasyon başlattı.

Ankara'da Hava Kuvvetleri'nde operasyonAnkara'daki FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 87 eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden 41'i göz altına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada ''HAVA Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün MAHREM İMAMLAR ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 87 astsubay hakkında 07.12.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'' denildi.