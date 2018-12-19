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Ticari alacak davalarına arabuluculuk şartı geldi
Ticari alacaklara yönelik dava açmak için arabulucuya başvurma şartı getirildi. Bu şart, şu anda devam etmekte olan davaları etkilemeyecek. Türkiye'de gün boyu yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Ticari alacak davalarına arabuluculuk şartı geldi
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Yazan Onur Erem
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İstanbul Havalimanı çevresinde yoğun yağış: Araçlar su altında kaldı
İstanbul Arnavutköy’de gerçekleşen yoğun yağış İstanbul Havalimanı’nda çalışan işçileri de etkiledi.
İstanbul Havalimanı'nda çalışan işçilerin servislere bindiği alanı su bastı.
DHA’ya göre onlarca araç su altında kaldı.
Bölgeden gelen fotoğraflarda otobüslerin su altında kaldığı görülüyor.
Ticari alacak davalarına arabuluculuk şartı geldi
Ticari alacaklara yönelik dava açmak için arabulucuya başvurma şartı getirildi.
Bu şart, şu anda devam etmekte olan davaları etkilemeyecek.
Resmi gazetede bugün yayınlanan Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun’da yer alan yasal değişiklik ile davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanan bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorunda olacak, aksi takdirde dava usulden reddedilecek.
Yasada yer alan bir diğer değişiklik de şirketlerin, abonelik ücretlerini ödemeyen müşterilerden alacaklarını almasını kolaylaştırmak içindi.
Bu değişiklikle alacaklılar, müşteri başına 50 kuruş ödeyerek abonelerinin üzerine mal, hak veya alacak gözüküp gözükmediğini görebilecek.