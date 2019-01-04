İstanbul'da kar yağışı- Türkiye'de bugün

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İstanbul - Pendik açıklarında soda yükü taşıyan bir kuru yük gemisinde çıkan yangın, söndürüldü.

Togo bandıralı Mark isimli kuru yük gemisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Pendik sahiline polis, itfaiye ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, geminin açıkta olması nedeniyle herhangi bir müdahalede bulunamadı. Yangına, Kıyı Emniyeti yangın söndürme römorkörleri müdahale etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 06.20 sıralarında Pendik açıklarında bir kuru yük gemisinde yangın çıktığını belirti ve "Olay yerine Polis botu sevk edilmiştir. Polis botu gemide bulunan 15 mürettebatı bota alarak kurtarmış ve Kartal Limanı'na çıkarmıştır. Gemiye Kıyı Emniyeti yangın söndürme römorkörleri müdahale ediyor" dedi.

Beyrut'tan gelerek 2 Ocak'ta Pendik açıklarına demirleyen ve sahibi Türk olan kuru yük gemisindeki mürettebatın da yabancı uyruklu olduğu bildirildi. 15 mürettebatın 10'unun Suriyeli, 3'ünün Hint ve 2'sinin Mısır vatandaşı olduğu bildirildi.