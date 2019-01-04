İstanbul'da kar yağışı- Türkiye'de bugün

İstanbul - Pendik açıklarında soda yükü taşıyan bir kuru yük gemisinde çıkan yangın, söndürüldü.
Togo bandıralı Mark isimli kuru yük gemisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Pendik sahiline polis, itfaiye ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, geminin açıkta olması nedeniyle herhangi bir müdahalede bulunamadı. Yangına, Kıyı Emniyeti yangın söndürme römorkörleri müdahale etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 06.20 sıralarında Pendik açıklarında bir kuru yük gemisinde yangın çıktığını belirti ve "Olay yerine Polis botu sevk edilmiştir. Polis botu gemide bulunan 15 mürettebatı bota alarak kurtarmış ve Kartal Limanı'na çıkarmıştır. Gemiye Kıyı Emniyeti yangın söndürme römorkörleri müdahale ediyor" dedi.
Beyrut'tan gelerek 2 Ocak'ta Pendik açıklarına demirleyen ve sahibi Türk olan kuru yük gemisindeki mürettebatın da yabancı uyruklu olduğu bildirildi. 15 mürettebatın 10'unun Suriyeli, 3'ünün Hint ve 2'sinin Mısır vatandaşı olduğu bildirildi.
Meteorolojinin uyarılarından sonra İstanbul'un batı ilçelerinde kar yağışı başladı
DHACopyright: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılardan sonra, İstanbul'da kar yağışı başladı.
İstanbul'un batı ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış nedeniyle araç sürücüleri trafikte güçlükle ilerleyebildi.
AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünün Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdiği belirtilmişti.
İstanbul'da tipi şeklinde yoğun kar yağışının özellikle Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde etkili olacağı duyurulmuşt
Iğdır'da PKK saldırısı: Bir asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı
Iğdır'ın Aralık ilçesinde,Türkiye-İran sınırında PKK'lı militanlarınca düzenlenen saldırıdabir asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.
Anadolu Ajansı'na göre, Emince köyü mevkisindeki İran sınır hattında, sabaha karşı 02.30 sıralarında Bülent Aydın Hudut Karakolu "Lego 8" kule bölgesinde yaya devriye görevi icra eden 10 kişilik Hudut Özel Harekat Komando Timi'ne sınırdan sızan 8-10 kişilik grup tarafından roketatar, el bombası ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Ateş sonucu bir hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.
Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.
Olay yerinde sabah saatlerinde inceleme yapıldığı, bir PKK militanının sazlık alanda öldürüldüğünün, en az yaralının da olarak örgüt mensuplarınca sınırın diğer tarafına taşındığının tahmin edildiği belirtildi.
Yaralı askerlerin Iğdır ve Aralık devlet hastanelerine kaldırıldığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Canlı anlatım
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Pendik açıklarında kuru yük gemisi yandı
İstanbul - Pendik açıklarında soda yükü taşıyan bir kuru yük gemisinde çıkan yangın, söndürüldü.
Togo bandıralı Mark isimli kuru yük gemisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Pendik sahiline polis, itfaiye ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, geminin açıkta olması nedeniyle herhangi bir müdahalede bulunamadı. Yangına, Kıyı Emniyeti yangın söndürme römorkörleri müdahale etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 06.20 sıralarında Pendik açıklarında bir kuru yük gemisinde yangın çıktığını belirti ve "Olay yerine Polis botu sevk edilmiştir. Polis botu gemide bulunan 15 mürettebatı bota alarak kurtarmış ve Kartal Limanı'na çıkarmıştır. Gemiye Kıyı Emniyeti yangın söndürme römorkörleri müdahale ediyor" dedi.
Beyrut'tan gelerek 2 Ocak'ta Pendik açıklarına demirleyen ve sahibi Türk olan kuru yük gemisindeki mürettebatın da yabancı uyruklu olduğu bildirildi. 15 mürettebatın 10'unun Suriyeli, 3'ünün Hint ve 2'sinin Mısır vatandaşı olduğu bildirildi.
Meteorolojinin uyarılarından sonra İstanbul'un batı ilçelerinde kar yağışı başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılardan sonra, İstanbul'da kar yağışı başladı.
İstanbul'un batı ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış nedeniyle araç sürücüleri trafikte güçlükle ilerleyebildi.
AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünün Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdiği belirtilmişti.
İstanbul'da tipi şeklinde yoğun kar yağışının özellikle Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde etkili olacağı duyurulmuşt
Iğdır'da PKK saldırısı: Bir asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı
Iğdır'ın Aralık ilçesinde,Türkiye-İran sınırında PKK'lı militanlarınca düzenlenen saldırıdabir asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.
Anadolu Ajansı'na göre, Emince köyü mevkisindeki İran sınır hattında, sabaha karşı 02.30 sıralarında Bülent Aydın Hudut Karakolu "Lego 8" kule bölgesinde yaya devriye görevi icra eden 10 kişilik Hudut Özel Harekat Komando Timi'ne sınırdan sızan 8-10 kişilik grup tarafından roketatar, el bombası ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Ateş sonucu bir hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.
Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.
Olay yerinde sabah saatlerinde inceleme yapıldığı, bir PKK militanının sazlık alanda öldürüldüğünün, en az yaralının da olarak örgüt mensuplarınca sınırın diğer tarafına taşındığının tahmin edildiği belirtildi.
Yaralı askerlerin Iğdır ve Aralık devlet hastanelerine kaldırıldığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.