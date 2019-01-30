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Kara Havacılık Komutanlığı’nda Gülenci yapılanma operasyonu: 63 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Gülenci yapılanmaya yönelik operasyon kapsamında 63 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Kara Havacılık Komutanlığı’nda Gülenci yapılanma operasyonu: 63 gözaltı
- İstanbul’da ‘cinsel gücü artırıcı çikolata’ operasyonu: 2,5 milyon TL değerinde 256 bin çikolata ele geçirildi
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Yazan Onur Erem
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İstanbul’da ‘cinsel gücü artırıcı çikolata’ operasyonu: 2,5 milyon TL değerinde 256 bin çikolata ele geçirildi
İstanbul Esenyurt’ta cinsel gücü artırdığı söylenerek satılan 256 bin çikolata ele geçirildi.
Operasyon İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir depoda sahte ilaçlar üretildiğini belirlemesi üzerine başlatıldı.
25 Ocak günü düzenlenen operasyonda depoda bulunan B.V. ve M.C. adlı kişiler gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 256 bin 520 tane "cinsel gücü arttırıcı" denilerek satılan çikolata, hammadde, 951 bin 440 etiket, karton kutu ve bandrol ele geçirildi.
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ele geçirdiği çikolataların piyasa fiyatının yaklaşık 2,5 milyon lira olduğu belirtildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli B.V. ve M.C. Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kara Havacılık Komutanlığı’nda Gülenci yapılanma operasyonu: 63 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki Gülenci yapılanmaya yönelik operasyon kapsamında 63 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Gözaltı kararı çıkarılanların Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli 48’inin pilot olduğu açıklanırken 15’ininse bu kişilerin ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ‘mahrem imam’ olduğu öne sürüldü.
Savcılık, gözaltına alınanlar arasında 3 pilot albay, 4 pilot yarbay, 4pilot binbaşı, 9 pilot yüzbaşı, 27 pilot üsteğmen, 1 teğmen olduğunu duyurdu.