Kara Havacılık Komutanlığı’nda Gülenci yapılanma operasyonu: 63 gözaltı

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İstanbul Esenyurt’ta cinsel gücü artırdığı söylenerek satılan 256 bin çikolata ele geçirildi.

Operasyon İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir depoda sahte ilaçlar üretildiğini belirlemesi üzerine başlatıldı.

25 Ocak günü düzenlenen operasyonda depoda bulunan B.V. ve M.C. adlı kişiler gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 256 bin 520 tane "cinsel gücü arttırıcı" denilerek satılan çikolata, hammadde, 951 bin 440 etiket, karton kutu ve bandrol ele geçirildi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ele geçirdiği çikolataların piyasa fiyatının yaklaşık 2,5 milyon lira olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli B.V. ve M.C. Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.