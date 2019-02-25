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Oscar Ödülleri 2019 - Kırmızı Halı başladı
2019 Oscar Ödül Töreni'ne dair gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz. Akademi Ödülleri'nin 91'incisi bu yıl yine ABD'nin Los Angeles kentinde Dolby Theatre'da veriliyor. Bu yıl en çok adaylığı Roma ve The Favourite filmleri aldı. Şu an ünlülerin törene gelmeye başladığı Kırmızı Halı ile sizlerleyiz.
Özet
- Kırmızı Halı'da ünlü geçidi başladı.
Canlı anlatım
Yazan Özge Özdemir
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Oscar ödül töreninin bu yıl sunucusu yok
Bu yıl Oscar ödül töreninin belirli bir sunucusu yok. Farklı farklı isimler tören boyunca sunuculuk yapacak. Geçen yılki töreni üst üste ikinci kez komedyen Jimmy Kimmel sunmuştu.
Oscar ödülleri sinema dünyasının en büyük etkinliği olarak kabul ediliyor. Avrupa ve ABD'de farklı yarışmalarda hangi filmlerin öne çıktığı Oscar'ı da kimin kazanacağını belli ediyor. Ödül sezonu Oscarlarla sona eriyor.
Ancak ekran ödülleri Altın Küre'den müzik ödülleri Grammy'lere kadar her geçen yıl ödül törenlerinin izleyici sayısı düşüyor.
"Oscar ödül töreni de gittikçe daha sıkıcı bir hal mi alıyor?" sorusu birçok ünlü isim tarafından özellikle sosyal medyda bu yıl çokça tartışıldı.
Diğer yandan Oscar'ı kimi alacağına karar veren Akademi'nin tercihlerinde ırk ve cinsiyet çeşitliliğini gözardı ettiği de son yılların öne çıkan bir başka tartışması.
Roma ve The Favourite adlı filmler 10 dalda ödüle aday gösterildi
Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron'un yönettiği Netflix yapımı Roma ve Yorgos Lantimos'un yönettiği The Favourite adlı filmler 10 dalda ödüle aday gösterildi. Böylece bu akşam düzenlenen törende en çok aday gösterilen filmler oldu.
Bir Yıldız Doğuyor ve Vice filmleri 8, Black Panther 7 dalda Oscar'a aday.
Black Panther En İyi Film dalında aday gösterilen ilk süper kahraman filmi.
Roma ise En İyi Film dalında Oscar'a aday gösterilen ilk Netflix yapımı film oldu.
91. Akademi Ödülleri için bu sene kadın yönetmenler arasından aday gösterilen olmadı.
Oscar ödülleri canlı anlatım sayfamıza hoş geldiniz!
2019 Oscar Ödül Töreni'ne dair gelişmeleri aktardığımız canlı sayfamıza hoşgeldiniz.
Akademi Ödülleri'nin 91'incisi bu yıl yine ABD'nin Los Angeles kentinde Dolby Theatre'da veriliyor.
Bu yıl en çok adaylığı Roma ve The Favourite filmleri aldı.
Şu an ünlülerin törene gelmeye başladığı Kırmızı Halı ile sizlerleyiz.