Oscar Ödülleri 2019 - Kırmızı Halı başladı

Bu yıl Oscar ödül töreninin belirli bir sunucusu yok. Farklı farklı isimler tören boyunca sunuculuk yapacak. Geçen yılki töreni üst üste ikinci kez komedyen Jimmy Kimmel sunmuştu.

Oscar ödülleri sinema dünyasının en büyük etkinliği olarak kabul ediliyor. Avrupa ve ABD'de farklı yarışmalarda hangi filmlerin öne çıktığı Oscar'ı da kimin kazanacağını belli ediyor. Ödül sezonu Oscarlarla sona eriyor.

Ancak ekran ödülleri Altın Küre'den müzik ödülleri Grammy'lere kadar her geçen yıl ödül törenlerinin izleyici sayısı düşüyor.

"Oscar ödül töreni de gittikçe daha sıkıcı bir hal mi alıyor?" sorusu birçok ünlü isim tarafından özellikle sosyal medyda bu yıl çokça tartışıldı.

Diğer yandan Oscar'ı kimi alacağına karar veren Akademi'nin tercihlerinde ırk ve cinsiyet çeşitliliğini gözardı ettiği de son yılların öne çıkan bir başka tartışması.