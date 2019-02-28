Kuru soğan ithalatında sıfır gümrük vergisi Mart sonuna dek sürecek - Türkiye'de bugün

Kuru soğan ithalatında gümrük vergisini sıfırlayan kararın yürürlük tarihi 31 Mart'a uzatıldı. Ticaret Bakanlığı, iç piyasa fiyatlarının makul seviyede tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi için kuru soğan ithalatında gümrük vergisini sıfırlamıştı. Uygulama süresi bugün sona eriyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla gümrüksüz soğan ithalatı süresi 31 Mart'a kadar uzatıldı.
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Kuru soğan ithalatında sıfır gümrük Mart sonuna kadar sürecek
Kuru soğan ithalatında gümrük vergisini sıfırlayan kararın yürürlük tarihi 31 Mart'a uzatıldı.
Ticaret Bakanlığı, iç piyasa fiyatlarının makul seviyede tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi için kuru soğan ithalatında gümrük vergisini sıfırlamıştı.
Uygulama süresi bugün sona eriyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla gümrüksüz soğan ithalatı süresi 31 Mart'a kadar uzatıldı.