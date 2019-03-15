Erdoğan: İslam düşmanlığı toplu katliam boyutuna ulaştı

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Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye Cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırılarda 40 kişi hayatını kaybetti, en az 48 kişi ise yaralandı.

Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, El Nur ve Linwood camilerini hedef alan saldırıların ardından, biri kadın dört kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bush, gözaltına alınan kişilerin araçlarında el yapımı bomba olduğundan şüphelenilen düzenekler bulunduğunu ve askerlerin bunları etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern olayı "terör saldırısı" olarak niteledi.

Ardern, "Bu, Yeni Zelanda'nın en karanlık günlerinden biri olacak" dedi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison yakalanan 4 kişiden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu söyledi ve bu kişiyi "aşırı sağcı terörist" diye tanımladı.