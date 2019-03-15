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Erdoğan: İslam düşmanlığı toplu katliam boyutuna ulaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarına da değindi. Erdoğan, "Dünyada teşvik edilen İslam düşmanlığı bu saldırıyla toplu katliam seviyesine ulaşmıştır" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Özet
- Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi
- Saldırılarda 49 kişi hayatını kaybetti
- Yeni Zelanda Başbakanı olayı 'terör saldırısı' olarak niteledi.
- Saldırılarla ilgili olark birisi kadın, toplam 4 kişi gözaltında.
- Erdoğan: İslam düşmanlığı toplu katliam boyutuna ulaştı
Canlı anlatım
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Avustralya'da 'Akan kanın gerçek nedeni göç' diyen senatöre tepki
Yeni Zelanda'daki saldırıların ardından yaptığı açıklamada "Akan kanın gerçek nedeni göç" diyen Avustralyalı senatör Fraser Anning ülkesinde sert şekilde eleştiriliyor.
Bağımsız senatör Fraser Anning, "Müslüman fanatiklerin Yeni Zelanda'ya gittiklerini" söylemişti.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Anning'in sözlerinin "tiksindirici" olduğunu söyledi.
Scott Morrison, "Bu görüşlere, bırakın Avustralya Parlamentosu'nu, ülkenin hiçbir yerinde yer yok" dedi.
Christchurch Hastanesi'nden ‘Yakınlarınızı ziyarete gelmeyin’ çağrısı
Yeni Zelanda'daki cami saldırıları sonrası Christchurch Hastanesi’nden yapılan açıklamada, tedavileri devam eden yaralı sayısının 48 olduğu açıklandı.
Canterbury Bölgesi Sağlık Müdürlüğü Başkanı David Meates, hasta yakınlarına seslenerek “Eğer çok acil bir durum değilse yaralıları ziyarete gelmeyin” dedi.
Erdoğan: İslam düşmanlığı toplu katliam boyutuna ulaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarına da değindi.
Erdoğan, "Yeni Zelanda'da cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum. Dünyada teşvik edilen İslam düşmanlığı bu saldırıyla toplu katliam seviyesine ulaşmıştır" dedi.
Yapılanın fevri bir davranış olarak geçiştirilemeyeceğinin aşikar olduğunu belirten Erdoğan, "Dünyayı tedbir almaya davet ediyorum" diye konuştu.
Yeni Zelanda'da ölü sayısı 49'a yükseldi
Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, camilere düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 49'a yükseldiğini açıkladı.
Yeni Zelanda'da camilere saldırı: 40 kişi hayatını kaybetti
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye Cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırılarda 40 kişi hayatını kaybetti, en az 48 kişi ise yaralandı.
Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, El Nur ve Linwood camilerini hedef alan saldırıların ardından, biri kadın dört kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bush, gözaltına alınan kişilerin araçlarında el yapımı bomba olduğundan şüphelenilen düzenekler bulunduğunu ve askerlerin bunları etkisiz hale getirdiğini söyledi.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern olayı "terör saldırısı" olarak niteledi.
Ardern, "Bu, Yeni Zelanda'nın en karanlık günlerinden biri olacak" dedi.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison yakalanan 4 kişiden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu söyledi ve bu kişiyi "aşırı sağcı terörist" diye tanımladı.