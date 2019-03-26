Türkiye'de Bugün-Çiftlikbank iddianamesinde 76 bin 260'ar yıllık ceza istemi

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası istendi.