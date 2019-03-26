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Türkiye'de Bugün-Çiftlikbank iddianamesinde 76 bin 260'ar yıllık ceza istemi

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Canlı anlatım

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  1. Eski futbolcu İsmail Demiriz'e Gülen yapılanmasına üyelikten 6 yıl 3 ay hapis cezası

    İsmail Demiriz
    Copyright: DHA

    Galatasaray ve Milli Takım'ın eski futbolcularından İsmail Demiriz, Gülen yapılanmasına üye olma iddiasıyla yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  2. Çiftlikbank iddianamesi: Mehmet Aydın dahil 18 yönetici için 76 bin 260'ar yıla kadar hapis istemi

    Mehmet Aydın
    Copyright: BBC

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

    İddianamede, aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

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