Türkiye'de Bugün-Çiftlikbank iddianamesinde 76 bin 260'ar yıllık ceza istemi

Galatasaray ve Milli Takım'ın eski futbolcularından İsmail Demiriz, Gülen yapılanmasına üye olma iddiasıyla yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Eski futbolcu İsmail Demiriz'e Gülen yapılanmasına üyelikten 6 yıl 3 ay hapis cezası
Galatasaray ve Milli Takım'ın eski futbolcularından İsmail Demiriz, Gülen yapılanmasına üye olma iddiasıyla yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Çiftlikbank iddianamesi: Mehmet Aydın dahil 18 yönetici için 76 bin 260'ar yıla kadar hapis istemi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede, aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası istendi.