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Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün ihraç talebiyle il disiplin kuruluna sevk edildi
Gün boyu yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün'ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür
- Ankara Başsavcılığı: Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının faillerinden birisi yakalandı
- Dolar/TL kuru Cuma günü kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,50 primle 5,83 seviyesinin hemen altında işlem görüyor
Canlı anlatım
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İmamoğlu: Çok ilginç sözler duyduk dün, ‘mesajınızı verdiniz’ gibi.... Çok acı, neyin mesajı?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pazar günü Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cenazede CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını eleştirdi.
Bahçeli’nin İstanbul seçimleri beka meselesidir” sözleri sorulunca İmamoğlu “hangi gerekçelerle konuştuğunu bilemiyorum Sayın Bahçeli’nin, o yüzden cevap verilecek bir konu değil şu an için. Seçim bitmiştir, sonuç belirlenmiştir, mazbatamızı aldık. YSK’nın, Türkiye demokrasisi açısından tarihi görevini en doğru şekilde yerine getireceğine olan inancım tam. Bizim süreci yönetmemize dair karar vereceğine olan inancım tam” yanıtını verdi.
Dijital verilen kopyalanmasıyla ilgili yürütmeyu durdurma kararı için ise “Bu konuyla ilgili komplo teorileri üretilmesini üzülerek izliyorum. Bu kurumun en sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için güncel tespitlerin, incelemelerin yapılarak sürece devam edilmesi... 31 Aralık, 31 Mart ve görevi aldığımız 17 Nisan... Burada veri kapasitelerini tespit etmek, belediye bünyesinde incelemelerin yapılıp buranın müfettişleri marifetiyle sağlıklı bir şekilde korunmasını sağlamak, bu doğru bir süreçtir. Sorular var İdare Mahkemesi’nden gelen, cevapları yazılacak. Kanun neyse odur, belki de İdare Mahkemesi kendiliğinden süreci kaldıracaktır. Bir yanlış anlaşılma olabilir, eksik ifade olabilir, giderici izahatlerimizi yaparız” dedi.
Mülkiyeliler Birliği: ODTÜ aynı tarihte Ülkü Ocakları etkinliğine onay verdi, “İnek Koşusu” iptal edildi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları tarafından kurulan Mülkiyeliler Birliği, bu yıl 28 Nisan’da yapılacak olan ‘İnek Koşusu’nun iptal edildiğini duyurdu.
ODTÜ yerleşkesinde bulunan Eymir Gölü’nde düzenlenmesi planlanan etkinliğin, ODTÜ’nün Ülkü Ocakları’nın aynı tarihte bu yeri kullanması için onay vermesi sonucu iptal edildiği açıklandı.
Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu’nun açıklaması:
Bildiğiniz üzere 28 Nisan 2019 tarihinde Eymir Gölü’nde gelirini burs fonuna aktaracağımız “İnek Koşusu” ile eğlenceli ve dayanışmayı öne çıkaran bir etkinlik düşlemiştik.
ODTÜ yönetimi ve Türkiye Atletizm Federasyonu nezdinde tüm resmi başvurularını yaptığımız, onaylarını aldığımız, sponsorluk görüşmelerini tamamladığımız etkinliğimizi ne yazık ki iptal etmek zorunda kaldık.
Bu kararı almamızın nedeni, ODTÜ yönetiminin ilk başvuru tarafımızdan yapılmış olmasına rağmen, “İnek Koşusu” ile aynı tarihte ve aynı saatte Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından organize edilen bir koşuya onay vermesidir.
Bu kapsamda ODTÜ yönetimi nezdinde çok sayıda görüşmede bulunarak, etkinliğimizi gerçekleştirebilmenin imkanlarını yaratmaya çalıştık. Ancak kaygılarımızı gidermeye dönük girişimlerimiz sonuçsuz kalmıştır.
Mülkiyeliler Birliği olarak, koşumuza başvuru yapan herkese teşekkür ederiz. Yapılan ödemeler en kısa süre içerisinde iade edilecektir. Eğlenmeyi ve dayanışmayı ön plana çıkaran benzer etkinliklerde buluşmak dileğiyle….
Ahmet Kural 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı, cezası ertelendi
Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davada,1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kural'ın avukatları, karar öncesi reddihakim talebinde bulundu, talebin reddine karar verildi. Bunun üzerine beraatini isteyen Kural, “İkimize de uyuşturucu testi yapılsın." dedi.
Davanın 2. duruşmasında kararını açıklayan hakim, Kural'a tehdit suçundan 7 ay 15 gün, basit yaralama suçundan 5 ay, hakaret suçundan da 4 ay 5 gün olmak üzere toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi; ancak cezanın erteledi.
Sıla kasım ayında adliyeye giderek, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.
Kararın açıklanmasıın ardından Sıla da bir açıklama yaparak “Yargının adil olduğu kanaatindeyim, adalet beni yüreklendirdi” dedi:
Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün'ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının faillerinden olan ve sabah saatlerinde yakalanan Osman Sarıgün'ün AK Parti üyesi olduğunu, kesin ihraç talebiyle il disiplin kuruluna sevkine karar verildiğini duyurdu.
Gülen yapılanması soruşturmasında 35 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 35’i görevde olan 50 astsubay için gözaltı kararı verdi.
Ankara Başsavcılığı: Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının faillerinden birisi yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, pazar günü sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırının faillerinden O.S’nin yakalandığını duyurdu.
Anadolu Ajansı, gözaltına alınan 5 kişinin de ifade işlemlerinin Çubuk’ta sürdüğünü duyurdu.
Dolar/TL kuru Cuma günü kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,50 primle 5,83 seviyesinde işlem görüyor
TL haftaya Dolar karşısında sınırlı değer kaybıyla başladı, Dolar/TL kuru Cuma günü kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,50 primle 5,83 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.
Bu hafta piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekleyecek. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Perşembe günü toplanıyor. Yüzde 24 seviyesinde bulunan politika faizinde bir değişiklik beklenmiyor.