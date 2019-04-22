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Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün ihraç talebiyle il disiplin kuruluna sevk edildi

Gün boyu yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün'ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür
  2. Ankara Başsavcılığı: Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının faillerinden birisi yakalandı
  3. Dolar/TL kuru Cuma günü kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,50 primle 5,83 seviyesinin hemen altında işlem görüyor

Canlı anlatım

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  1. İmamoğlu: Çok ilginç sözler duyduk dün, ‘mesajınızı verdiniz’ gibi.... Çok acı, neyin mesajı?

    Ekrem İmamoğlu
    Copyright: DHA

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pazar günü Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cenazede CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını eleştirdi.

    Quote Message: Talihsiz açıklamalar var. Hem dün, öncesinde, sonrasında... Kamuoyunun önünde olan insanlar, hepimizi çok dikkatli konuşmalıyız. Kişisel çıkarlarımız ya da kişisel kaygılarımız, oy hesaplarımız üzerinden verilen mesajlar gerçekten milletimizin geleceğini tehdit eden ve insanları huzursuz eden boyutlara ulaşabiliyor. İnsanları kışkırtabiliyor, kışkırttığı gibi bu tür kötü eylemler planlaması içinde olanların planlarını kolaylaştırabiliyor."
    Quote Message: Çok ilginç sözler duyduk dün, ‘mesajınızı verdiniz’ gibi cümleler duyduk. Çok acı, neyin mesajı? Ya da ‘yüzde 93’e yakın oy almadığınız bir yere niye gittiniz’ ne demek? Bu ülkenin her karışı bizim. Her köyüne gideriz, yaylasına, sahiline gideriz, gidemeyeceğimiz yer yok. Hiç kimsenin gidemeyeceği yer yok. Herkes, her yere gider. Ülkemizin bu boyutuna dair bu talihsiz açıklamaların derhal bitmesini diliyorum. Herkesin hassas, dikkatli davranarak konuşmasını diliyorum. Nihai olarak gerçekten genel başkanımızın devlet adamlığı, vakur ve soğukkanlı duruşuyla, topluma barışı, huzuru öneren açıklamalarıyla günü sonlandırması da örnek bir davranıştır diye düşünüyorum." from Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
    Ekrem İmamoğluİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

    Bahçeli’nin İstanbul seçimleri beka meselesidir” sözleri sorulunca İmamoğlu “hangi gerekçelerle konuştuğunu bilemiyorum Sayın Bahçeli’nin, o yüzden cevap verilecek bir konu değil şu an için. Seçim bitmiştir, sonuç belirlenmiştir, mazbatamızı aldık. YSK’nın, Türkiye demokrasisi açısından tarihi görevini en doğru şekilde yerine getireceğine olan inancım tam. Bizim süreci yönetmemize dair karar vereceğine olan inancım tam” yanıtını verdi.

    Dijital verilen kopyalanmasıyla ilgili yürütmeyu durdurma kararı için ise “Bu konuyla ilgili komplo teorileri üretilmesini üzülerek izliyorum. Bu kurumun en sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için güncel tespitlerin, incelemelerin yapılarak sürece devam edilmesi... 31 Aralık, 31 Mart ve görevi aldığımız 17 Nisan... Burada veri kapasitelerini tespit etmek, belediye bünyesinde incelemelerin yapılıp buranın müfettişleri marifetiyle sağlıklı bir şekilde korunmasını sağlamak, bu doğru bir süreçtir. Sorular var İdare Mahkemesi’nden gelen, cevapları yazılacak. Kanun neyse odur, belki de İdare Mahkemesi kendiliğinden süreci kaldıracaktır. Bir yanlış anlaşılma olabilir, eksik ifade olabilir, giderici izahatlerimizi yaparız” dedi.

  2. Mülkiyeliler Birliği: ODTÜ aynı tarihte Ülkü Ocakları etkinliğine onay verdi, “İnek Koşusu” iptal edildi

    İnek Bayramı
    Copyright: mülkiye.org.tr
    Image caption: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde her yıl "İnek Bayramı" etkinlikleri düzenleniyordu

    Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları tarafından kurulan Mülkiyeliler Birliği, bu yıl 28 Nisan’da yapılacak olan ‘İnek Koşusu’nun iptal edildiğini duyurdu.

    ODTÜ yerleşkesinde bulunan Eymir Gölü’nde düzenlenmesi planlanan etkinliğin, ODTÜ’nün Ülkü Ocakları’nın aynı tarihte bu yeri kullanması için onay vermesi sonucu iptal edildiği açıklandı.

    Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu’nun açıklaması:

    Bildiğiniz üzere 28 Nisan 2019 tarihinde Eymir Gölü’nde gelirini burs fonuna aktaracağımız “İnek Koşusu” ile eğlenceli ve dayanışmayı öne çıkaran bir etkinlik düşlemiştik.

    ODTÜ yönetimi ve Türkiye Atletizm Federasyonu nezdinde tüm resmi başvurularını yaptığımız, onaylarını aldığımız, sponsorluk görüşmelerini tamamladığımız etkinliğimizi ne yazık ki iptal etmek zorunda kaldık.

    Bu kararı almamızın nedeni, ODTÜ yönetiminin ilk başvuru tarafımızdan yapılmış olmasına rağmen, “İnek Koşusu” ile aynı tarihte ve aynı saatte Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından organize edilen bir koşuya onay vermesidir.

    Bu kapsamda ODTÜ yönetimi nezdinde çok sayıda görüşmede bulunarak, etkinliğimizi gerçekleştirebilmenin imkanlarını yaratmaya çalıştık. Ancak kaygılarımızı gidermeye dönük girişimlerimiz sonuçsuz kalmıştır.

    Mülkiyeliler Birliği olarak, koşumuza başvuru yapan herkese teşekkür ederiz. Yapılan ödemeler en kısa süre içerisinde iade edilecektir. Eğlenmeyi ve dayanışmayı ön plana çıkaran benzer etkinliklerde buluşmak dileğiyle….

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  3. Ahmet Kural 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı, cezası ertelendi

    Ahmet Kural
    Copyright: Getty Images

    Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davada,1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

    Kural'ın avukatları, karar öncesi reddihakim talebinde bulundu, talebin reddine karar verildi. Bunun üzerine beraatini isteyen Kural, “İkimize de uyuşturucu testi yapılsın." dedi.

    Davanın 2. duruşmasında kararını açıklayan hakim, Kural'a tehdit suçundan 7 ay 15 gün, basit yaralama suçundan 5 ay, hakaret suçundan da 4 ay 5 gün olmak üzere toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi; ancak cezanın erteledi.

    Sıla kasım ayında adliyeye giderek, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

    Kararın açıklanmasıın ardından Sıla da bir açıklama yaparak “Yargının adil olduğu kanaatindeyim, adalet beni yüreklendirdi” dedi:

    Quote Message: Öncelikle mutluyum tabii, Türk adaletine çok teşekkür ediyorum, tecelli etmiş olması benim için ve bu pozisyona düşmüş, düşebilecek bütün kadınlar için bence güven verici. Çok zor ve çok travmatik bir dönemdi benim için, tahmin edersiniz ki. Çünkü bunun iddia olduğu söylendi, türlü iftiralara uğradım, dünya kadar manipülasyon yapıldı. Bunların karşısında ne kadar kuvvetli de olsanız, ne kadar ekonomik özgürlüğünüz elinizde de olsa, mesleğiniz altın bilezik gibi bileğinizde de dursa çok kolay bir şey değil aslında sağlam durmak. Sahiden bugün adalet beni yüreklendirdi. Susmak iyi bir fikir değil, belki birilerinin hayatını kurtarabilirsiniz, kendi başınıza gelen kötü bir şey belki iyi bir şeye vesile olabilir. Bu yüzden mümkün mertebe herkese biraz cesur olmayı ve yürekli olmayı salık veriyorum. Ben yargının çok adil olduğu kanaatindeyim, iyi bir duruşmaydı. Teşekkür ediyorum." from Sıla Gençoğlu
    Sıla Gençoğlu

  4. Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün'ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür

    Osman Sarıgün
    Copyright: Getty Images

    AKP Sözcüsü Ömer Çelik, twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının faillerinden olan ve sabah saatlerinde yakalanan Osman Sarıgün'ün AK Parti üyesi olduğunu, kesin ihraç talebiyle il disiplin kuruluna sevkine karar verildiğini duyurdu.

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  5. Gülen yapılanması soruşturmasında 35 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi

    Kelepçe
    Copyright: Getty Images

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 35’i görevde olan 50 astsubay için gözaltı kararı verdi.

  6. Ankara Başsavcılığı: Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının faillerinden birisi yakalandı

    Kılıçdaroğlu'na saldırı anı
    Copyright: DHA

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, pazar günü sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırının faillerinden O.S’nin yakalandığını duyurdu.

    Anadolu Ajansı, gözaltına alınan 5 kişinin de ifade işlemlerinin Çubuk’ta sürdüğünü duyurdu.

  7. Dolar/TL kuru Cuma günü kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,50 primle 5,83 seviyesinde işlem görüyor

    Dolar/TL
    Copyright: Reuters

    TL haftaya Dolar karşısında sınırlı değer kaybıyla başladı, Dolar/TL kuru Cuma günü kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,50 primle 5,83 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

    Bu hafta piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekleyecek. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Perşembe günü toplanıyor. Yüzde 24 seviyesinde bulunan politika faizinde bir değişiklik beklenmiyor.

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