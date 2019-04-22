Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün ihraç talebiyle il disiplin kuruluna sevk edildi

DHA Copyright: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pazar günü Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cenazede CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını eleştirdi.

Quote Message: Talihsiz açıklamalar var. Hem dün, öncesinde, sonrasında... Kamuoyunun önünde olan insanlar, hepimizi çok dikkatli konuşmalıyız. Kişisel çıkarlarımız ya da kişisel kaygılarımız, oy hesaplarımız üzerinden verilen mesajlar gerçekten milletimizin geleceğini tehdit eden ve insanları huzursuz eden boyutlara ulaşabiliyor. İnsanları kışkırtabiliyor, kışkırttığı gibi bu tür kötü eylemler planlaması içinde olanların planlarını kolaylaştırabiliyor." Talihsiz açıklamalar var. Hem dün, öncesinde, sonrasında... Kamuoyunun önünde olan insanlar, hepimizi çok dikkatli konuşmalıyız. Kişisel çıkarlarımız ya da kişisel kaygılarımız, oy hesaplarımız üzerinden verilen mesajlar gerçekten milletimizin geleceğini tehdit eden ve insanları huzursuz eden boyutlara ulaşabiliyor. İnsanları kışkırtabiliyor, kışkırttığı gibi bu tür kötü eylemler planlaması içinde olanların planlarını kolaylaştırabiliyor."

Quote Message: Çok ilginç sözler duyduk dün, ‘mesajınızı verdiniz’ gibi cümleler duyduk. Çok acı, neyin mesajı? Ya da ‘yüzde 93’e yakın oy almadığınız bir yere niye gittiniz’ ne demek? Bu ülkenin her karışı bizim. Her köyüne gideriz, yaylasına, sahiline gideriz, gidemeyeceğimiz yer yok. Hiç kimsenin gidemeyeceği yer yok. Herkes, her yere gider. Ülkemizin bu boyutuna dair bu talihsiz açıklamaların derhal bitmesini diliyorum. Herkesin hassas, dikkatli davranarak konuşmasını diliyorum. Nihai olarak gerçekten genel başkanımızın devlet adamlığı, vakur ve soğukkanlı duruşuyla, topluma barışı, huzuru öneren açıklamalarıyla günü sonlandırması da örnek bir davranıştır diye düşünüyorum." from Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Çok ilginç sözler duyduk dün, ‘mesajınızı verdiniz’ gibi cümleler duyduk. Çok acı, neyin mesajı? Ya da ‘yüzde 93’e yakın oy almadığınız bir yere niye gittiniz’ ne demek? Bu ülkenin her karışı bizim. Her köyüne gideriz, yaylasına, sahiline gideriz, gidemeyeceğimiz yer yok. Hiç kimsenin gidemeyeceği yer yok. Herkes, her yere gider. Ülkemizin bu boyutuna dair bu talihsiz açıklamaların derhal bitmesini diliyorum. Herkesin hassas, dikkatli davranarak konuşmasını diliyorum. Nihai olarak gerçekten genel başkanımızın devlet adamlığı, vakur ve soğukkanlı duruşuyla, topluma barışı, huzuru öneren açıklamalarıyla günü sonlandırması da örnek bir davranıştır diye düşünüyorum." Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Bahçeli’nin İstanbul seçimleri beka meselesidir” sözleri sorulunca İmamoğlu “hangi gerekçelerle konuştuğunu bilemiyorum Sayın Bahçeli’nin, o yüzden cevap verilecek bir konu değil şu an için. Seçim bitmiştir, sonuç belirlenmiştir, mazbatamızı aldık. YSK’nın, Türkiye demokrasisi açısından tarihi görevini en doğru şekilde yerine getireceğine olan inancım tam. Bizim süreci yönetmemize dair karar vereceğine olan inancım tam” yanıtını verdi.

Dijital verilen kopyalanmasıyla ilgili yürütmeyu durdurma kararı için ise “Bu konuyla ilgili komplo teorileri üretilmesini üzülerek izliyorum. Bu kurumun en sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için güncel tespitlerin, incelemelerin yapılarak sürece devam edilmesi... 31 Aralık, 31 Mart ve görevi aldığımız 17 Nisan... Burada veri kapasitelerini tespit etmek, belediye bünyesinde incelemelerin yapılıp buranın müfettişleri marifetiyle sağlıklı bir şekilde korunmasını sağlamak, bu doğru bir süreçtir. Sorular var İdare Mahkemesi’nden gelen, cevapları yazılacak. Kanun neyse odur, belki de İdare Mahkemesi kendiliğinden süreci kaldıracaktır. Bir yanlış anlaşılma olabilir, eksik ifade olabilir, giderici izahatlerimizi yaparız” dedi.