Meteoroloji’den uyarı: Afrika sıcakları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte Türkiye’de sıcaklıkların 5-10 derece artacağı uyarısında bulundu.

Özellikle Salı gününden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların Mayıs ayı ortalama değerlerinin çok üzerine çıkacağı kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının; Ankara’da 34, İstanbul’da 31, İzmir’de 35, Şanlıurfa’da 39, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye’de 38, Denizli, Düzce ve Malatya’da 36, Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır’da 35, Kayseri ve Isparta‘da 33 dereceye ulaşmasının beklendiği belirtiliyor.

Güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşların güneş ışınına direkt maruz kalmamaları önerildi.

Meteoroloji, alınacak önlemler için aşağıdaki sayfaya yönlendirdi:

Güneş Çarpmasından Korunma Yöntemleri