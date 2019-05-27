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Meteoroloji’den uyarı: Afrika sıcakları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte Türkiye'de sıcaklıkların 5-10 derece artacağı uyarısında bulundu. Türkiye'de gün içerisinde meydana gelen gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’de sıcaklıkların 5-10 derece artacağı uyarısında bulundu
  2. Sağlık Bakanlığı, Küba ile kanser aşısı ve ilaçları konusunda işbirliğine gidileceğini duyurdu

Canlı anlatım

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  1. Merkez Bankası'ndan piyasadan 4,2 milyar dolar çekecek zorunlu karşılık adımı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiğini duyurdu.

    Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklendiği belirtildi.

    TCMB, kararın finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla alındığını açıkladı.

    Merkez Bankası'nın bu açıklamasının ardından Dolar/TL kuru 6.04 seviyesinin altına geriledi.

    Merkez Bankası
    Copyright: Getty Images

  2. Sağlık Bakanlığı Küba ile kanser aşısı ve ilaçları konusunda işbirliğine gidileceğini duyurdu

    Sağlık Bakanlığı, Küba ile kanser aşısı ve ilaçları konusunda işbirliğine gidileceğini duyurdu.

    Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Küba ile aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındı" denildi.

    Açıklamada, Küba’dan bir heyetin bu hafta Türkiye'ye geleceği kaydedildi.

    Küba sağlık
    Copyright: Getty Images

  3. Meteoroloji’den uyarı: Afrika sıcakları geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte Türkiye’de sıcaklıkların 5-10 derece artacağı uyarısında bulundu.

    Özellikle Salı gününden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların Mayıs ayı ortalama değerlerinin çok üzerine çıkacağı kaydedildi.

    Hava sıcaklıklarının; Ankara’da 34, İstanbul’da 31, İzmir’de 35, Şanlıurfa’da 39, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye’de 38, Denizli, Düzce ve Malatya’da 36, Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır’da 35, Kayseri ve Isparta‘da 33 dereceye ulaşmasının beklendiği belirtiliyor.

    Güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşların güneş ışınına direkt maruz kalmamaları önerildi.

    Meteoroloji, alınacak önlemler için aşağıdaki sayfaya yönlendirdi:

    Güneş Çarpmasından Korunma Yöntemleri

    Sıcaklık
    Copyright: Getty Images

  4. Post update

    Bugün, 27 Mayıs 1960 tarihinde yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşmiş ilk askeri darbenin yıldönümü.

    BBC 1961 yılında, 27 Mayıs darbesinin birinci yıldönümünde hazırladığı haberde Türkiye’de askeri yönetim ve demokrasi arasındaki ilişkiyi incelemişti.

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