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Tunceli'deki çatışmada 2 asker hayatını kaybetti - Türkiye'de bugün
Tunceli'de, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatışmada iki asker hayatını kaybederken, iki asker de yaralandı. Gün boyu yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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DHA: Taciz mağduru kadınların attığı terlik 'silah' sayıldı
Denizli'de yaşayan 25 yaşındaki H.H ve birlikte tatil yaptığı diğer iki kadın arkadaşının Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir eğlence mekânından çıkarken, kendilerine elle tacizde bulunduğunu öne sürdükleri bir kişiye fırlattıkları terlik mahkeme tarafından 'silah' sayıldı.
DHA'nın haberine göre, olayın ardından taciz soruşturması başlatılmadı, ancak terlik atan 3 kadına, 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Olayın ardından polis merkezine gidip ifade veren H.H. ve iki arkadaşı daha sonra Denizli'ye döndü.
Kuşadası'nda meydana gelen olayla ilgili kadınları taciz ettiği iddia edilen M.E.K.'nin darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu, savcılığın ise soruşturma başlattığı öğrenildi.
Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli konumunda olan H.H. ile iki kadın arkadaşı hakkında, saldırıda kullanmaya elverişli terlik ve ayakkabı ile yaralamaya teşebbüs ettikleri, kasten basit yaraladıkları, şüphelilere atılı suçun bu haliyle silahla basit yaralama suçunu oluşturdukları ve eylem birliği içinde hareket ettikleri gerekçesiyle Kuşadası Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
'Mağdurken suçlu olduk'
Attıkları terliğin silah sayılmasına çok şaşırdıkları belirten H.H şöyle konuştu:
"Eğlence mekânından çıktıktan sonra eve giderken, karşımızdan gelen kişi, iki kolunu da yanlara açarak üzerime doğru geldi. Elleriyle bizim göğüs bölgemize dokundu. Biz de tepki gösterdik ve aramızda arbede çıktı. Bu sırada ayağımızdaki terlikleri fırlattık. Terlikler ona isabet etmedi. Kendisi de ilk mahkemede terliğin isabet etmediğini söyledi. Terlik silah sayıldı ve hakkımızda dava açıldı. Mağdurken, suçlu konumuna döştük. " dedi.
Uğur Dündar: Sosyal medya cellatları saldırıya geçti
Gazeteci Uğür Dündar, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP'nin adayı Binali Yıldırım arasında yapılması planlanan tartışma için kendisine yapılan moderatörlük teklifi sonrası, Yıldırım'ın seçilmesi için faaliyet gösterdiğini öne süren bazı sosyal medya kullanıcılarının saldırıya geçtiğini iddia etti.
Uğur Dündar, Sözcü gazetesinde "Tarihe not düşüyorum" başlığıyla yayımlanan yazısında "Bu yazı, günümüz Türkiye'sinde bağımsız bir gazetecinin işinin ne kadar zor olduğu gerçeğini tarihe not düşmek amacıyla kaleme alınmıştır" dedi.
"Muhalif gazeteci" kimliğiyle kendisine yapılan teklifin "ilk bakışta gurur verici" olduğunu anlatan Dündar teklifin "Taktiksel açıdan da zekice düşünülmüş bir ön alma olduğunu ve böylece seçmene " en kendime güveniyorum. Öyle ki muhalif gazeteci Uğur Dündar'ın yönetimini de kabul ederim!.." mesajının verilmek istendiğini belirtti.
"Bu gelişmeler olurken sosyal medyada trol denilen bindirilmiş kıtalarca, bana karşı korkunç bir linç kampanyası başlatıldı." diyen Dündar şöyle devam etti;
"Ortada cevap bulunması gereken çok önemli bir soru vardı: ‘Teklif AKP'nin adayı Binali Yıldırım'dan geliyor ama hemen sonrasında mesajlarıyla onun seçilmesi için faaliyet gösterdiklerini öne süren sosyal medya cellatları saldırıya geçiyorlardı. Bunun amacı ne olabilirdi?..’ Siz olsanız bu soruyu kendi kendinize sormaz mıydınız? Bu ürkütücü gelişmeden işkillenmez miydiniz?.."
Dündar daha sonra yazısında bu sorunun cevabını Karar gazetesi yazarlarından Akif Beki'nin verdiğini söyedi ve Beki'nin şu satırlarına yer verdi.
‘Şöyle şüphelenmez miydiniz: Yoksa beni komplekse sokup tarafsız görünebilmek için İmamoğlu'na gereksiz müdahale ettirmeye mi oynuyorlar. Ve, (kimi) muhafazakarlara antipatik gelen gölgemi üzerine düşürerek İmamoğlu'nu yıpratmaya…Hem de hakemin haksızlıklarına uğrayan mağdur ve deplasmandaki taraf havasına büründürüp Yıldırım'a avantaj ve sempati kazandırmaya mı!..
AK Parti kampanyasının, bugüne kadarki en başarılı ve zekice hamlesiydi. Az çok çalışacak, işe yarayacaktı bana sorarsanız. Fakat bu ikili oyunu acemice belli ederek Dündar'ın, üstünden yapılan hesabı görmesini de yine kendileri sağladı, başkası değil. Ne yapsa yaranamayacaktı. Dündar da egosuna yenilmedi, adını korumak ve seçim manipülasyonlarına alet olmamak için rasyonel bir kararla çekildi…’
Dündar yayından vazgeçme kararını da şöyle açıkladı;
Tunceli'de PKK'lı grupla çatışma: 2 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı
Tunceli'de, güvenlik güçleri ile PKK militanları arasında çıkan çatışmada iki asker hayatını kaybederken, iki asker de yaralandı.
DHA'nın haberine göre merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında akşam saatlerinde bir grup PKK'lı ve güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerden ikisinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Takviye güvenlik görevlilerinin sevk edildiği bölgedeki PKK'lılara karşı başlatılan operasyon devam ediyor.