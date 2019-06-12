Tunceli'deki çatışmada 2 asker hayatını kaybetti - Türkiye'de bugün

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Denizli'de yaşayan 25 yaşındaki H.H ve birlikte tatil yaptığı diğer iki kadın arkadaşının Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir eğlence mekânından çıkarken, kendilerine elle tacizde bulunduğunu öne sürdükleri bir kişiye fırlattıkları terlik mahkeme tarafından 'silah' sayıldı.

DHA'nın haberine göre, olayın ardından taciz soruşturması başlatılmadı, ancak terlik atan 3 kadına, 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olayın ardından polis merkezine gidip ifade veren H.H. ve iki arkadaşı daha sonra Denizli'ye döndü.

Kuşadası'nda meydana gelen olayla ilgili kadınları taciz ettiği iddia edilen M.E.K.'nin darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu, savcılığın ise soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli konumunda olan H.H. ile iki kadın arkadaşı hakkında, saldırıda kullanmaya elverişli terlik ve ayakkabı ile yaralamaya teşebbüs ettikleri, kasten basit yaraladıkları, şüphelilere atılı suçun bu haliyle silahla basit yaralama suçunu oluşturdukları ve eylem birliği içinde hareket ettikleri gerekçesiyle Kuşadası Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'Mağdurken suçlu olduk'

Attıkları terliğin silah sayılmasına çok şaşırdıkları belirten H.H şöyle konuştu:

"Eğlence mekânından çıktıktan sonra eve giderken, karşımızdan gelen kişi, iki kolunu da yanlara açarak üzerime doğru geldi. Elleriyle bizim göğüs bölgemize dokundu. Biz de tepki gösterdik ve aramızda arbede çıktı. Bu sırada ayağımızdaki terlikleri fırlattık. Terlikler ona isabet etmedi. Kendisi de ilk mahkemede terliğin isabet etmediğini söyledi. Terlik silah sayıldı ve hakkımızda dava açıldı. Mağdurken, suçlu konumuna döştük. " dedi.