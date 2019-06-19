Trabzon Araklı'da yaşanan selde 3 kişinin cesesine ulaşıldı, 7 kişi kayıp

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Trabzon'un Araklı ilçesinde yoğun yağışa bağlı olarak HES borusu patlaması nedeniyle gerçekleştiği belirtilen olayda mahalleri çamur ve taşkın suları kapladı.

Olayda kaybolan 10 kişinden üçünün cesetlerine ulaşıldı. Kayıp 7 kişi için arma ve kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Demirören Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin de toprak ve balçıkla dolan havuzunun taşması sonucu yükselen sel suları mahallelere girdi.

İlk anda sele kapılan 10 kişi arasındaki Belediye görevlisi Ali Abdullah, bölgeye 5 ay önce atanan imam Soner Özbay ve esnaf Mahmut Köse'nin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kayıp 7 kişi için ise sabahın ilk ışıkları ile birlikte arama çalışmaları devam etti.

Bakan Pakdemirli: Tamamen doğal bir olay

DHA'nın aktardığına göre, kayıp kişilerden 3'ü ıslah çalışmaları için görev yapan büyükşehir belediyesi çalışanı, 1'i DSİ görevlisi, kalan 3'ü ise bölge halkıydı.

Olay sonrası bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli olayın HES kaynaklı olmadığını savundu.

Bakan Soylu, "HES aşağıda, olay yukarıda. Onun için yukardan, çok tepeden kopan bir parçanın sonucu gelmiş bir heyelan." değerlendirmesini yaptı.

akan Pakdemirli ise "HES bunun doğuş sebebi değil. HES bunun kurbanı olmuş, aşağıda. Yani tamamen doğal bir olay" dedi.