Meteoroloji'den Karadeniz'de 9 il için uyarı- Türkiye'de Bugün

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Bugün, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Samsun ile Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu kentlerde ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyarı yaptı.

Açıklamada "Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile Samsun'un Salıpazarı, Terme, Çarşamba, Ayvacık ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Benzer bir uyarı Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevreleri için de yapıldı.