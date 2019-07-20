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50 yıl önce bugün: Ay'a seyahat
20 Temmuz 1969'da Apollo 11 astronotları Neil Armstrong ve Buzz Aldrin Ay'a ayak basan ilk insanlar olarak tarihe geçti. Apollo 11 görevinin 50. yıldönümünde, sanki o tarihi anlar bugün yaşanıyormuş gibi Apollo 11 görevinin son safhasını canlı anlatımla aktarıyoruz.
Canlı anlatım
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Apollo 11 görevinde kullanılan uzay aracı hakkında neler biliniyor?
16 Temmuz'da fırlatılan Satürn V roketiyle Dünya'nın atmosferinden çıkan Apollo 11, şu anda Ay'a oldukça yaklaşmış durumda. Astronotların yaklaşık dört gündür uzayda devam eden seyahatlarında kullanılan uzay aracı bir dizi parçadan oluşuyor.
Michael Collins: Kumanda ve hizmet modülleri pilotu
Neil Armstrong ve Buzz Aldrin Ay modülü ile iniş yaparken, kumanda ve hizmet modüllerinin pilotluğunu mürettebatın üçüncü ve son astronotu Michael Collins gerçekleştirecek.
Eski bir ABD Hava Kuvvetleri test pilotu olan Collins, 1963’te NASA’nın astronot programına dahil edilmişti. Collins’in uzaya ilk yolculuğu Gemini 10 göreviydi.
Ay modülü Kartal'ın pilotu: Buzz Aldrin
Apollo 11’in Ay’a temas edecek olan tek parçası Kartal adı verilen Ay modülü olacak. Kartal’ın pilotu ise deneyimli bir savaş pilotu olan Buzz Aldrin.
1950 – 1953 yılları arasında Kore Savaşı sırasında pilotluk yapmış olan Aldrin, 1963’te NASA’nın astronot eğitim programına alındı.
1966’da Gemini 12 görevi sırasında iki buçuk saatlik bir uzay yürüyüşü gerçekleştiren Aldrin bu alanda bir rekor kırmış oldu.
Apollo 11’in komutanı: Neil Armstrong
Astronotların birkaç saat içerisinde Ay’a inişe başlaması bekleniyor. Apollo 11’in komutasında Neil Armstrong var. Armstrong tecrübeli bir isim. Daha önce Gemini 8 göreviyle uzaya seyahat etmişti.
1955’ten bu yana uzay araştırmaları üzerine çalışan Armstrong, NASA’da mühendis ve test pilotu olarak görev yaptı. ABD hava kuvvetlerinin geliştirdiği X-roket motoruyla çalışan X-15 uçağını 7 kez test uçuşuna çıkardı ve 207.500 feet irtifaya kadar yükseldi.
1962’de NASA’nın astronot programına alınan Armstrong, 1966’da Gemini 8 görevinin komutanıydı.
Gemini 8 görevinde pilot astronot David Scott ile birlikte iki uzay modülünü birbirine bağladılar.
Armstrong bugün, pilot astronot Buzz Aldrin ile birlikte Ay modülü Kartal'ın Ay yüzeyine inişinden sorumlu olacak.
Ay’a seyahatin son aşaması başlıyor
16 Temmuz’da ABD’nin Florida Eyaleti’nde bulunan Kennedy Hava Üssü’nden yola çıkan Apollo 11 görevi astronotlarının bugün Ay’a inmesi bekleniyor.
Her şey yolunda giderse ABD’li astronotlar Neil Armstrong ile Buzz Aldrin’in komutasındaki Kartal Ay modülü, TSİ 22.30 civarında Ay’a temas edecek.
Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.