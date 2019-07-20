50 yıl önce bugün: Ay'a seyahat

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Astronotların birkaç saat içerisinde Ay’a inişe başlaması bekleniyor. Apollo 11’in komutasında Neil Armstrong var. Armstrong tecrübeli bir isim. Daha önce Gemini 8 göreviyle uzaya seyahat etmişti.

1955’ten bu yana uzay araştırmaları üzerine çalışan Armstrong, NASA’da mühendis ve test pilotu olarak görev yaptı. ABD hava kuvvetlerinin geliştirdiği X-roket motoruyla çalışan X-15 uçağını 7 kez test uçuşuna çıkardı ve 207.500 feet irtifaya kadar yükseldi.

1962’de NASA’nın astronot programına alınan Armstrong, 1966’da Gemini 8 görevinin komutanıydı.

Gemini 8 görevinde pilot astronot David Scott ile birlikte iki uzay modülünü birbirine bağladılar.

Armstrong bugün, pilot astronot Buzz Aldrin ile birlikte Ay modülü Kartal'ın Ay yüzeyine inişinden sorumlu olacak.