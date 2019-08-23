Kırıkkale'de 38 yaşındaki Emine Bulut eski eşi tarafından kızının önünde öldürüldü

Kırıkkale'de 38 yaşındaki Emine Bulut eski eşi Fedai Baran tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Kadın cinayeti, 18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. DHA'nın haberine göre Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızları ile kafede buluştu. Emine Bulut ile Fedai Baran, arasında tartışma çıktı. Fedai Baran, eski eşini, kızının önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Emine Bulut kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan Fedai Baran, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Fedai Baran’ın emniyetteki ifadesinde, "Konuşurken bana hakaret edince sinirlenip, yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dediği öğrenildi.

Bulut’un hayatını kaybetmeden önce çekilen bir görüntüsünde "Ölmek istemiyorum" dediği, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görülüyor.

Twitter’da #EmineBulut, #Ölmekİstemiyorum, #AnneLütfenÖlme, #KadınaŞiddeteHayır etiketleriyle kadın cinayetine tepki gösteriliyor.