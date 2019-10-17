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Barış Pınarı Harekâtı - Cumhurbaşkanlığı'ndan Trump'ın mektubuna yanıt: Reddedilerek çöpe atıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği ve Suriye'ye yönelik herhangi bir operasyonun başlatılmaması çağrısını içeren mektuba Ankara'nın yanıtıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları "Mektup Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Türkiye’nin harekâtının başlamasından bu yana en az 300 bin kişi evlerini terk etti

    Siviller
    Copyright: Getty Images

    Suriye’deki muhalif gruplara yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı harekâtın bugüne kadar 300 binden fazla kişinin evlerini terk ettiğini aktardı.

    Gözlemevi, son bir iki gün içerisinde özellikle Tel Abyad, Kobani ve Haseke bölgelereinde çok sayıda sivilin evlerini terk ettiğini aktardı.

    Gözlemevine göre sivillerin bir kısmı daha güvenli buldukları bölgelerdeki akrabalarının evlerine giderken, toplam 40 okulun da barınağa dönüştürüldüğünü ve çok sayıda kişinin de bu okullarda toplandığını aktardı.

  2. Trump'ın gönderdiği mektup 'Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı'

    Erdoğan ve Trump
    Copyright: Getty Images

    ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği ve Suriye'ye yönelik herhangi bir operasyonun başlatılmaması çağrısını içeren mektuba Ankara'nın yanıtıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kaynakları "Mektup Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı" dedi.

    Trump'ın Erdoğan'a "Sert adamı oynama. Aptallık etme! Seni sonra arayacağım" dediği mektup, Ankara'da 'diplomatik nezaketten yoksun' olarak nitelendi ve "Bu mektuba verilen en net yanıt aynı gün saat 16.00'da Barış Pınarı Harekâtı’nın başlatılmasıdır" ifadeleri kullanıldı.

    Trump'ın mektubunun detayları için tıklayın.

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    Gazeteci Ahmet Hakan da mektubun çöpe atıldığını paylaştığı Twitter mesajlarında yazdı.

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  3. Mike Pence 14.30’da Erdoğan ile görüşecek

    Toplantı
    Copyright: BEYAZ SARAY

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye’de olacak.

    Pence’in TSİ 1430’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

    Pompeo dün yaptığı açıklamalarda ziyaretin amacının Türkiye ile ilişkileri koparmak olmadığını, Ankara’nın attığı adımları kontrol altına almak olduğunu ifade etmişti.

    Pence’inziyaretinde hangi konuların görüşeceği ve tarafların pozisyonları için tıklayın.

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