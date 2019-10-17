Barış Pınarı Harekâtı - Cumhurbaşkanlığı'ndan Trump'ın mektubuna yanıt: Reddedilerek çöpe atıldı

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Suriye’deki muhalif gruplara yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı harekâtın bugüne kadar 300 binden fazla kişinin evlerini terk ettiğini aktardı.

Gözlemevi, son bir iki gün içerisinde özellikle Tel Abyad, Kobani ve Haseke bölgelereinde çok sayıda sivilin evlerini terk ettiğini aktardı.

Gözlemevine göre sivillerin bir kısmı daha güvenli buldukları bölgelerdeki akrabalarının evlerine giderken, toplam 40 okulun da barınağa dönüştürüldüğünü ve çok sayıda kişinin de bu okullarda toplandığını aktardı.