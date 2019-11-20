AA: Türkiye beş ülkeden 15 savaşçıyı iade etti

Getty Images Copyright: Getty Images Yunanistan'a gönderilen ve kabul edilmeyen bir ABD'li IŞİD zanlısı, daha sonra ABD'ye uçakla geri gönderilmek üzere ülkeye geri alınmıştı Image caption: Yunanistan'a gönderilen ve kabul edilmeyen bir ABD'li IŞİD zanlısı, daha sonra ABD'ye uçakla geri gönderilmek üzere ülkeye geri alınmıştı

Anadolu Ajansı, Türkiye’nin sekiz günde beş ülkeden 15 yabancı savaşçıyı ülkelerine iade ettiğini duyurdu.

Bu kapsamda 11-19 Kasım tarihleri arasında 10 Alman, bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir ABD'li ve 2 Hollandalı Türkiye'den sınır dışı edildi.

AA’ya göre geri gönderme merkezlerinde 944 savaşçı var. Bunlar 36 farklı ülkeden geliyor. Aralarında bir vatansız ve ülkesi tespit edilemeyen iki kişi de var.

Yabancıların geçerli pasaportları olması halinde vize serbestisi kapsamında gitmek istedikleri üçüncü ülkelere çıkışları sağlanıyor. Geçerli pasaportu olmayan yabancıların, konsolosluklar üzerinden temin edilen seyahat belgeleriyle sadece menşe ülkelerine çıkışları sağlanabiliyor.