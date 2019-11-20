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AA: Türkiye beş ülkeden 15 savaşçıyı iade etti
Anadolu Ajansı, Türkiye'nin sekiz günde beş ülkeden 15 yabancı savaşçıyı ülkelerine iade ettiğini duyurdu. Bu kapsamda 11-19 Kasım tarihleri arasında 10 Alman, bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir ABD'li ve 2 Hollandalı Türkiye'den sınır dışı edildi.
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Savunma Bakanlığı: Edremit’te 40 göçmen kurtarıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Edremit Körfezi'nde tespit edilen botta 40 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi’nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 40 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı" ifadeleri yer aldı.
2018 vergi rekortmenleri açıklandı
Gelir İdaresi Başkanlığı, gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.
Gelir vergisi beyanları önceki yıla göre yüzde 13,67, tahakkuk eden vergi ise yüzde 14,44 arttı.
Kurumlar vergisi beyanı yüzde 29,01, vergiler ise 38,61 arttı.
En fazla gelir vergisi ödeyen ilk iki kişi isimlerinin açıklanmasını istemedi. Üçüncü sırada 54 milyon 169 bin 334 lirayla Mustafa Rahmi Koç yer aldı. İlk 100’de yer alanların 49’u İstanbul’dandı.
Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sıranın sahibi geçen yıl tahakkuk ettirilen 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu.
İlk 10 kurumun altısı banka oldu.
AA: Türkiye beş ülkeden 15 savaşçıyı iade etti, iade merkezlerinde 944 kişi kaldı
Anadolu Ajansı, Türkiye’nin sekiz günde beş ülkeden 15 yabancı savaşçıyı ülkelerine iade ettiğini duyurdu.
Bu kapsamda 11-19 Kasım tarihleri arasında 10 Alman, bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir ABD'li ve 2 Hollandalı Türkiye'den sınır dışı edildi.
AA’ya göre geri gönderme merkezlerinde 944 savaşçı var. Bunlar 36 farklı ülkeden geliyor. Aralarında bir vatansız ve ülkesi tespit edilemeyen iki kişi de var.
Yabancıların geçerli pasaportları olması halinde vize serbestisi kapsamında gitmek istedikleri üçüncü ülkelere çıkışları sağlanıyor. Geçerli pasaportu olmayan yabancıların, konsolosluklar üzerinden temin edilen seyahat belgeleriyle sadece menşe ülkelerine çıkışları sağlanabiliyor.