İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınırdışı edildi

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Canlı anlatım

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  1. İçişleri Bakanlığı: 11 Terörist Yabancı Savaşçı Fransa vatandaşı sınırdışı edildi

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    Copyright: İcişleri Bakanlığı

    İçişleri Bakanlığı'nca "yabancı terörist savaşçıların" (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, 11 Fransa uyruklunun sınır dışı edildiği açıklandı.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

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