Canlı Canlı İngiltere'de oy verme işleminde sona yaklaşıldı

2015'ten bu yana yapılan üçüncü kez genel seçimde oy verme işlemi TSİ 01:00'de sona erecek. Aynı dakikada BBC dahil başlıca tüm televizyonlarda sandık çıkış anketinin sonuçları açıklanacak. Yanıtı merakla beklenen ilk soru, herhangi bir partinin Parlamento'da çoğunluğu sağlayıp sağlamayacağı. İngiltere'deki genel seçimle ilgili tüm ayrıntılar canlı anlatım sayfamızda olacak.