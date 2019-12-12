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İngiltere'de oy verme işleminde sona yaklaşıldı
2015'ten bu yana yapılan üçüncü kez genel seçimde oy verme işlemi TSİ 01:00'de sona erecek. Aynı dakikada BBC dahil başlıca tüm televizyonlarda sandık çıkış anketinin sonuçları açıklanacak. Yanıtı merakla beklenen ilk soru, herhangi bir partinin Parlamento'da çoğunluğu sağlayıp sağlamayacağı. İngiltere'deki genel seçimle ilgili tüm ayrıntılar canlı anlatım sayfamızda olacak.
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Jeremy Corbyn: Sosyalist bir hükümet programı hedefleyen İşçi Partisi lideri sürpriz yapabilecek mi?
Jeremy Corbyn, 2015'te ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri seçildi.
Corbyn, 2017'deki genel seçimde partisinin oyunu yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkardı.
Seçime "Gerçek değişimin zamanı geldi" sloganıyla giren Corbyn, en azından bir hükümeti azınlık kurarak Muhafazakar Parti'nin 9 yıllık iktidarına son vermek istiyor.
Jeremy Corbyn'nin siyasi kariyerini özetledik:
Jeremy Corbyn: Sosyalist bir hükümet programı hedefleyen İşçi Partisi lideri sürpriz yapabilecek mi?
Boris Johnson sandıkların kapanmasına kısa süre kala broşür dağıtmayı sürdürdü
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sandıkların kapanmasına iki saatten az bir süre kala kendi seçim bölgesinde (Uxbridge ve South Ruislip) oy verilmesi için kampanya yürütmeyi sürdürdü.
Johnson, seçmenlere broşür dağıttı.
İngiltere Başbakanı Johnson'ın seçim bölgesi, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin taktik oy kullanılması yönünde çalıştığı seçim bölgelerinden biriydi.
Boris Johnson kimdir?
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Temmuz ayında iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçilmişti.
Boris Johnson, AB'yle yeni bir anlaşmaya vardı ama 31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştirme vaadini yerine getiremedi.
Johnson istemeyerek de olsa Parlamento'nun çıkardığı yasa gereği AB'den 31 Ocak'a kadar erteleme istemek zorunda kaldı.
Seçimi kazanması halinde bu kez 31 Ocak'ta Brexit'i gerçekleştirmek istiyor.
Boris Johnson'ın siyasi kariyerini özetledik:
Boris Johnson: Osmanlı nazırı Ali Kemal'in, Türkiye karşıtı kampanyayla referandum kazanan torunu seçim sınavını geçecek mi?
İngiltere'de partilerin seçmenlere vaatleri neler?
İngiltere'de gerek Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecine yönelik tartışmalar, gerekse de iktidardaki Muhafazakar Parti'yle ana muhalafetteki İşçi Partisi'nin birbirine taban tabana zıt olan ülke vizyonları, seçimi özellikle de gelecek nesiller açısından daha da hayati kılıyor.
Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson erken seçimle Parlamento'da çoğunluğu elde etmek ve 31 Ocak'ta Brexit'i gerçekleştirmek istiyor.
İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise AB'yle 3 ay içinde "yumuşak Brexit" öngören yeni bir anlaşmaya varacağını, 6 ay içinde anlaşmayı referanduma sunacağını söylüyor. Bu durumda ikinci referandumdan "Hayır" sonucu çıkması halinde İngiltere AB'de kalacak.
İngiltere'de partilerin seçmenlere vaatlerini derledik:
Partilerin seçmenlere vaatleri neler?
İngiltere'de oy verme işleminde sona yaklaşıldı: Gündemdeki hükümet ve Brexit senaryoları neler?
İngiltere'de seçim sonuçlarıyla ilgili haberleri ve yorumları aktaracağımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.
Ülkede halk bugün 2015'ten bu yana üçüncü kez sandık başına gitti.
İngiltere'de 1923 yılından bu yana ilk kez Aralık'ta genel seçim yapılıyor.
650 seçim bölgesinde sandıklar TSİ 01:00'de kapanacak.
Aynı dakikada BBC dahil başlıca tüm televizyonlarda sandık çıkış anketinin sonuçları açıklanacak.
Parlamento'daki sandalye dağılımının sabaha karşı netleşmesi bekleniyor.
Her seçim bölgesinde en çok oy alan aday milletvekili seçilecek.
Gündemdeki hükümet ve Brexit senaryolarını derledik:
İngiltere seçimleri: Gündemdeki hükümet ve Brexit senaryoları neler?