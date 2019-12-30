4 ilde IŞİD operasyonu: 70 gözaltı

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Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin süre altı ay daha uzatıldı.

Yurt dışındaki varlıklarını Türkiye’ye getirenler, bu varlıkların kaynağı ve vergilendirilmesiyle ilgili bir soruşturmaya maruz kalmadan, yüzde 1 vergi ödeyerek tasarruf edebilecek.

Anadolu Ajansı’na göre beyan edilen söz konusu varlıklar, 30 Haziran 2020'ye kadar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecek.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı öncesinde, ‘Varlık Barışı’nın 31 Aralık’ta bitmesi planlanıyordu.