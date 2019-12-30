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4 ilde IŞİD operasyonu: 70 gözaltı
IŞİD'in Türkiye'deki yapılanmasına yönelik Ankara, Batman, Adana ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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Yazan Onur Erem
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Yurt dışından Türkiye’ye para götürmeye yönelik ‘Varlık Barışı’nda süre 6 ay uzatıldı
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin süre altı ay daha uzatıldı.
Yurt dışındaki varlıklarını Türkiye’ye getirenler, bu varlıkların kaynağı ve vergilendirilmesiyle ilgili bir soruşturmaya maruz kalmadan, yüzde 1 vergi ödeyerek tasarruf edebilecek.
Anadolu Ajansı’na göre beyan edilen söz konusu varlıklar, 30 Haziran 2020'ye kadar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecek.
Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı öncesinde, ‘Varlık Barışı’nın 31 Aralık’ta bitmesi planlanıyordu.
Çankırı’da otobüs kazası: 31 yaralı
Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bir yolcu otobüsünün TIR’a arkadan çarpması sonucu 31 kişi yaralandı.
Sabah 08.00 sıralarında Çörekçiler köyü mevkiinde meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
DHA’nın haberine göre otobüs Gürcistan’ın Tiflis kentinden İstanbul’a doğru gidiyordu.
Tedavi altına alınan yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğu belirtiliyor.
Muğla’da kar nedeniyle mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki Ağla Yaylası’nda bastıran kar nedeniyle mahsur kalan 30 kişi belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Köyceğiz ilçe merkezine 11 kilometre mesafede bulunan 800 rakımlı Ağla Yaylası'na günübirlik gezmeye gidenler, dün akşam bastıran kar nedeniyle mahsur kalmıştı.
DHA’nın haberine göre belediye ekiplerinin beş saat süren çalışmasının kurtarılanlar ilçe merkezine götürüldü.
Köyceğiz Belediye Başkanı, kayganlaşan yolda bir aracın da takla attığını, yaralanan iki kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.
Didim’de iki günde Yunanistan'a geçmek isteyen 76 kişi yakalandı
Aydın’ın Didim ilçesinde dün ve önceki gün iki ayrı plastik botla Yunanistan’a geçmeye çalışan 76 kişi yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından dün ve önceki gün düzenlenen operasyonlarla yakalanan göçmenlerin 38’inin Suriyeli, 26’sının Afganistanlı ve 12’sinin Filistinli olduğu açıklandı.
DHA, 76 kişinin 16’sının kadın, 37’sinin çocuk olduğunu yazdı.
Göçmenler Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Sinan Aygün CHP'den istifa etti
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden rüşvet istediğini iddia eden eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, partisinden istifa etti.
Dört ilde IŞİD operasyonu: 70 gözaltı
IŞİD’in Türkiye’deki yapılanmasına yönelik dört ilde düzenlenen operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı.
Ankara’da 33 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alınırken Batman’da da 22 şüpheli sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kayseri’de dokuz, Adana’da ise altı yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.