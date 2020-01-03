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İran, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin intikamının alınacağını açıkladı, 3 gün yas ilan edildi
İran'ın Orta Doğu'daki askeri ve istihbarat faaliyetlerinin arkasındaki en önemli isimlerden biri olan Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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İran, ABD’den intikam alınacağını açıkladı, 3 günlük yas ilan edildi
İran'ın en üst düzey isimlerinden peş peşe yapılan açıklamalarda Devrim Muhafızları'nın elit Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin intikamının alınacağı belirtildi.
İran'ın dini lideri Ali Hamaney, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Süleymani'nin "cennete gittiğini, suçluları çok sert bir intikamın beklediğini" söyledi:
Hamaney ayrıca ülkede üç günlük yas ilan edildiğini açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın ve bölgedeki "özgür halkların" ABD'den bu suikastın intikamını alacağını belirtti.
Ruhani, yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük İran ulusunun ve bölgedeki diğer özgür halkların, sabıkalı Amerika'nın işlediği bu korkunç suçun intikamını alacağına kuşku yok" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de bu suikastı ABD'nin "haydutça maceraperestliği" olarak nitelendirdi.
Zarif, attığı Twitter mesajında "ABD'nin, IŞİD, El Nusra ve El Kaide'yle savaşta en etkili güç olan General Süleymani'yi hedef alan ve suikast düzenleyen uluslararası terörizm eylemi, son derece tehlikeli ve aptalca bir gerilim tırmanışı. ABD bu haydutça maceraperestliğin tüm sonuçlarından sorumludur" dedi.
Benzer bir açıklama İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatemi, ABD'yi "Büyük Şeytan" olarak nitelendirdi ve Süleymani'nin "haksız yere öldürülmesinin" intikamının alınacağını söyledi.