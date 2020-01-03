İran'ın en üst düzey isimlerinden peş peşe yapılan açıklamalarda Devrim Muhafızları'nın elit Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin intikamının alınacağı belirtildi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Süleymani'nin "cennete gittiğini, suçluları çok sert bir intikamın beklediğini" söyledi:

Quote Message: Süleymani'nin öldürülmesi, ülkede İsrail ve ABD karşıtı direniş motivasyonunu iki katına çıkaracaktır. Süleymani'nin artık olmaması çok acı ama mücadelemiz zafer kazanana kadar devam edecek. Suçluların hayatı acı bir hâl alacak. Şehitlik, bunca yıllık bitmek bilmeyen çabalarının bir ödülü oldu. Ancak dün geceki olayda aptal ellerini onun ve diğer şehitlerin kanına bulayan suçluları çok sert bir intikam bekliyor." Süleymani'nin öldürülmesi, ülkede İsrail ve ABD karşıtı direniş motivasyonunu iki katına çıkaracaktır. Süleymani'nin artık olmaması çok acı ama mücadelemiz zafer kazanana kadar devam edecek. Suçluların hayatı acı bir hâl alacak. Şehitlik, bunca yıllık bitmek bilmeyen çabalarının bir ödülü oldu. Ancak dün geceki olayda aptal ellerini onun ve diğer şehitlerin kanına bulayan suçluları çok sert bir intikam bekliyor."

Hamaney ayrıca ülkede üç günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın ve bölgedeki "özgür halkların" ABD'den bu suikastın intikamını alacağını belirtti.

Ruhani, yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük İran ulusunun ve bölgedeki diğer özgür halkların, sabıkalı Amerika'nın işlediği bu korkunç suçun intikamını alacağına kuşku yok" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de bu suikastı ABD'nin "haydutça maceraperestliği" olarak nitelendirdi.

Zarif, attığı Twitter mesajında "ABD'nin, IŞİD, El Nusra ve El Kaide'yle savaşta en etkili güç olan General Süleymani'yi hedef alan ve suikast düzenleyen uluslararası terörizm eylemi, son derece tehlikeli ve aptalca bir gerilim tırmanışı. ABD bu haydutça maceraperestliğin tüm sonuçlarından sorumludur" dedi.

Benzer bir açıklama İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatemi, ABD'yi "Büyük Şeytan" olarak nitelendirdi ve Süleymani'nin "haksız yere öldürülmesinin" intikamının alınacağını söyledi.