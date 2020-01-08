Canlı Canlı Amerikan medyası: "İran, topraklarının vurulması takdirinde Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'i hedef almakla tehdit etti"

ABD'deki CNN ve NBC televizyon kanalları, İran Devrim Muhafızları'nın Telegram kanalı üzerinden, "İran topraklarının vurulması takdirinde Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'i hedef almakla tehdit ettiğini" belirtti. Yaşanan gelişmeleri canlı sayfamzda aktarıyoruz.