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Amerikan medyası: "İran, topraklarının vurulması takdirinde Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'i hedef almakla tehdit etti"
ABD'deki CNN ve NBC televizyon kanalları, İran Devrim Muhafızları'nın Telegram kanalı üzerinden, "İran topraklarının vurulması takdirinde Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'i hedef almakla tehdit ettiğini" belirtti. Yaşanan gelişmeleri canlı sayfamzda aktarıyoruz.
Canlı anlatım
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NBC: İran jetleri Irak hava sahasına girdi
Amerikan NBC televizyonunun Tahran büro şefi Ali Arouzi, İran devlet medyasına dayandırarak İran jetlerinin Irak hava sahasına girdiğini duyurdu.
CNN: Trump ulusa sesleniş konuşması yapmaya hazırlanıyor, Beyaz Saray çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı
CNN televizyonu Beyaz Saray'dan iki yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusa sesleniş konuşması yapmaya hazırlandığını aktardı.
Trump'ın danışmanlarıyla toplantı yaptığı sırada yardımcılarının ulusa sesleniş konuşmasına hazırlandığı söylendi.
Trump'ın Oval Ofis'ten bir konuşma yapacağı belirtildi.
Henüz konuşmanın ne zaman düzenleneceğinin belirlenmediği, istihbaratın toparlandığı süre içinde konuşmanın ertelenebileceği aktarıldı.
Diğer yandan Beyaz Saray'ın ve çevresindeki güvenlik önlemlerinin de artırıldığı ifade edildi.
Amerikan medyası: "İran, topraklarının vurulması takdirinde Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'i hedef almakla tehdit etti"
ABD'deki CNN ve NBC televizyon kanalları, İran Devrim Muhafızları'nın Telegram kanalı üzerinden, "İran topraklarının vurulması takdirinde Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'i hedef almakla tehdit ettiğini" belirtti.
İran, ABD'nin Irak'taki üslerine hava saldırısı düzenledi
İran, Salı gününü Çarşamba'ya bağlayan gece yarısından sonra ABD'nin en az iki hava üssüne hava saldırısı düzenledi.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, İran'ın Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üslere 10'dan fazla füze gönderdiğini duyurdu.
İran Devrim Muhafızları, üslerini ABD'ye açan ve İran'a karşı saldırı düzenlenen her yeri hedef alacaklarını açıkladı.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, "İntikam başlıyor, ABD üssüne füze saldırısı" mesajıyla saldırıya ait olduğu belirtilen görüntüleri yayınladı.
İran, Devrim Mufahızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Cuma günü Bağdat'ta ABD hava saldırısıyla öldürülmesinin intikamının "doğru zamanda, doğru yerde" alınacağını açıklamıştı.
Yaşanan son gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.