Anayasa Mahkemesi'nin, Wikipedia kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

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Anayasa Mahkemesi'nin, Wikipedia'ya erişimin engellenmesinin hak ihlâli olduğuna yönelik gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gerekçeli kararda şu ifadeler yer alıyor:

"Wikipedia'ya erişimin engellenmesine karar verilmesinin, demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun düşmediği, başvurucuların ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla somut başvuruda ihlalin önce idarenin işleminden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte ihlalin derece mahkemelerince de giderilmemiş olması sebebiyle aynı zamanda mahkeme kararından da kaynaklandığı söylenebilir."

AYM'nin oy çokluğuyla aldığı karar, kurumun AYM'ye bireysel başvurusu sonrası alınmıştı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AYM'nin kararına ilişkin, "Elbette Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesinin kararı elbette hem idare, hem mahkeme tüm ilgilileri bağlayan bir süreçtir. O uygulanacak bir konudur" demişti.

Türkiye'de 29 Nisan 2017'de erişime kapatılan Wikipedia, bu kararın ifade özgürlüğünü ihlâl ettiğini savunmuştu.

Wikipedia'ya erişim engeli kararı, "Türkiye'yi terör örgütleriyle işbirliği içinde göstermeye çalışan içeriklerin kaldırılmaması" gerekçesiyle alınmıştı.