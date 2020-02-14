Savunma Bakanlığı: ’63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi’

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Adana polisi, iş insanlarının imzalarını taklit ederek toplam 156 milyon lira değerinde senet hazırlayıp, ardından da icra yoluyla tahsil eden bir gruba operasyon düzenledi.

Kimliği belirlenen 14 kişiye bugün şafak operasyonu yapıldı.

Zanlılardan 10’u gözaltına alınırken adreslerde 29 milyon liraya yakın senet bulundu.

Adresinde bulunamayan dört kişi ise aranıyor.