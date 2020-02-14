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Savunma Bakanlığı: ’63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi’
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İdlib bölgesinde "63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğinin öğrenildiğini" duyurdu. Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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Yazan Onur Erem
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Sahte imzayla 156 milyon liralık senet tahsilatı operasyonu: 10 gözaltı
Adana polisi, iş insanlarının imzalarını taklit ederek toplam 156 milyon lira değerinde senet hazırlayıp, ardından da icra yoluyla tahsil eden bir gruba operasyon düzenledi.
Kimliği belirlenen 14 kişiye bugün şafak operasyonu yapıldı.
Zanlılardan 10’u gözaltına alınırken adreslerde 29 milyon liraya yakın senet bulundu.
Adresinde bulunamayan dört kişi ise aranıyor.
İstanbul’da PKK operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul’da PKK’nın gençlik örgütü olan Devrimci Gençlik Hareketi’ne üye olduğu şüphesiyle 10 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların 15 Şubat 1999’da Abdullah Öcalan’ın gözaltına alınmasının yıldönümünü protesto etmek için eylem hazırlığında olduğu belirtiliyor.
Şüpheliler Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanıyor.
Savunma Bakanlığı: ’63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi’
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İdlib bölgesinde “63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğinin öğrenildiğini” duyurdu.