Umre'den dönenler Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alındı

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Umre yolculuğundan dönenler, sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere öğrenci yurtlarına götürüldü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Umre’den gelenlerin Konya ve Ankara’daki yurtlarda karantinaya alındığı bildirildi.

Ankara'da 3, Konya'da 2 öğrenci yurdunun karantina için hazırlandığı öğrenildi.

Karantinaya alan kişi sayısının ise 10 bin 330 olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,umre için Suudi Arabistan'da bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacının ortaya çıktığı vurgulandı.

Açıklamada "Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Gece geç saatlerde yurt öğrencilerine haber veren görevliler, öğrencilerin yurdu boşaltmasını istedi.

'Rehavet ve panik yok tedbir var'

Bunun üzerine apar topar hazırlanan yurt öğrencileri, eşyalarını alarak dışarıya çıktı. Öğrenciler, yurt önüne gelen otobüslerle Ankara otogarına ya da başka yurtlara götürüldü.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da umreden dönenlerin karantinaya alınmasıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Kalın, şunları yazdı:

''Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir.''

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dün gece umreden dönen son 5 bin 300 kişinin hem kendi hem de başklarının sağlığını korumak için 14 gün boyunca evden çıkmamaları uyarısında bulunmuştu.