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Koronavirüs: Hollanda'da esrar satışı yapan 'coffeeshop'lar hükümetin izniyle yeniden açılıyor
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle kalabalık mekanlarla birlikte kapatılan, yasal esrar satan 'coffeeshop'lar, yeniden açılıyor. Koronavirüs salgınıyla ilgili tüm gelişmeler, canlı anlatım sayfamızda
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Koronavirüs tespit edilen Tom Hanks ve eşi Rita Wilson hastaneden çıktı
Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks ve eşit Rita Wilson, geçen hafta Perşembe günü sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak koronavirüs testi yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını açıklamıştı.
Elvis Presley'i konu alan yeni filminin çekimi için Avustralya'da olan Tom Hanks ve eşi, hastanede geçirdikleri 5 günün ardından evlerinde kendilerini karantinaya aldı.
63 yaşındaki Wilson ve Hanks, Avustralya'da kiraladıkları bir evde karantina süresinin geçmesini ve iyileşmeyi bekliyor.
Hollanda'da esrar satışı yapan 'coffeeshop'lar hükümetin izniyle yeniden açılıyor
Yusuf Özkan
Lahey, Hollanda
Hollanda'da hükümet, koronavirüs ve Covid-19 salgını ile mücadele amacıyla alınan önlemler kapsamında kapatılması kararlaştırılan, yasal olarak esrar satılan kafelerin (coffeeshop) yeniden açılmasına izin verdi.
Hollanda'daki birçok belediye, yasal esrar satışı yapan kafelerin kapatılmasının, sokakta yasa dışı uyuşturucu satışını körükleyeceği gerekçesiyle, hükümetten yasak kararını kaldırmasını istemişti.
Hükümet, restoranlar gibi esrar kafelerinin de içeriye müşteri almadan sadece tezgahtan satış yapmak koşuluyla açılmasına izin verdi. Bazı şartlar da koştu:
-Tezgahın önünde aynı anda birden fazla müşteri duramayacak.
-Esrar ve diğer hafif uyuşturucu için sıraya girenler, birbirlerine belli mesafeden fazla yaklaşamayacak.
Pazar günü saat 18:00'de tüm restoran, kafe ve eğlence yerlerinin kapatılacağı haberi üzerine, uyuşturucu satın almak isteyenler, coffeeshop'ların önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu.