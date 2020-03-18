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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs mücadelesinde ilk hastamızı kaybettik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salı gecesi yaptığı açıklamada bir hastanın koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiğini; 51 koronavirüs pozitif hastanın tespit edildiğini, toplam hasta sayısının 98 olduğunu kaydetti. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Brezilya hükümeti koronavirüs sebebiyle 31 Aralık’a kadar olağanüstü hal ilan etmeyi planlıyor
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Salı günü yaptığı açıklamada ikinci kez koronavirüs testi yaptırdığını ve bu testin de bir önceki gibi negatif çıktığını söyledi.
Daha önce ekibinden bir kişide koronavirüs tespit edilmesi sebebiyle test yaptıran Bolsonaro’nun ofisinden yapılan açıklamada, hükümetinin OHAL kararı almasına izin vermesi için Kongre’ye başvuracağı belirtildi.
31 Aralık 2020’ye kadar sürmesi planlanan OHAL’le birlikte salgınla mücadele için mali hedeflerin değiştirilmesi ve bazı fonların kullanılabilmesi planlanıyor.
Brezilya’da 346 kişide koronavirüs tespit edildi. 1 kişi hayatını kaybetti.
Çin’de yurt dışıyla bağlantılı koronavirüs vakalarının sayısı, ülke içinden yayılan vakaların sayısını geçti
Salı günü Çin’de 13 yeni vaka tespit edildi. Bir gün önce bu sayı 21’di.
13 yeni vakanın 12’sinin yurt dışı bağlantılı olduğu belirtildi. Böylece yurt dışı bağlantılı vakaların sayısı 155’e ulaştı. Diğer vaka da virüsün ortaya çıktığı yer olan Wuhan kentinde bulundu.
Çin’de bugüne kadar koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 80 bin 800’ü geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 237.
Çin, 3 Amerikan gazetesi için çalışan gazetecilerin basın kartlarını iptal etti
Çin, Wall Street Journal gazetesi için çalışan 3 muhabiri sınır dışı ettikten sonra üç Amerikan gazetesinde çalışan gazetecilerin basın kartlarını iptal etti.
Bu gazeteler New York Times, Washington Post ve Wall Street Journal.
Gazete Şubat ayında Çin’i “Asya’nın gerçek hasta adamı” olarak nitelendirdiği bir köşe yazısı yayımlamış; bunun üzerine Pekin’de çalışan ikisi Amerikalı biri Avustralyalı üç gazetecinin vizeleri iptal edilerek Çin’den sınır dışı edilmişti.
Ardından Mart ayının başında Washington, dört büyük Çinli medya şirketinin ABD’de görev yapan çalışanlarının sayısını 160’tan 100’e indireceğini duyurmuştu.
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 98'e çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , bu akşam yaptığı açıklamada bir hastanın koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiğini; 51 koronavirüs pozitif hastanın tespit edildiğini, toplam hasta sayısının 98 olduğunu kaydetti.