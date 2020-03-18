Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs mücadelesinde ilk hastamızı kaybettik

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Salı günü yaptığı açıklamada ikinci kez koronavirüs testi yaptırdığını ve bu testin de bir önceki gibi negatif çıktığını söyledi.

Daha önce ekibinden bir kişide koronavirüs tespit edilmesi sebebiyle test yaptıran Bolsonaro’nun ofisinden yapılan açıklamada, hükümetinin OHAL kararı almasına izin vermesi için Kongre’ye başvuracağı belirtildi.

31 Aralık 2020’ye kadar sürmesi planlanan OHAL’le birlikte salgınla mücadele için mali hedeflerin değiştirilmesi ve bazı fonların kullanılabilmesi planlanıyor.

Brezilya’da 346 kişide koronavirüs tespit edildi. 1 kişi hayatını kaybetti.