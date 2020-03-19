Sağlık Bakanı Koca: Bir hastamız daha hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 191'e ulaştı

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Koronavirüsün ortaya çıktığı yer olan Çin’in Wuhan şehrinde, salgının başından bu yana ilk kez Çarşamba günü hiç yeni vaka görülmedi.

Ancak şehirde daha önce vírus bulaşan 6 kişi hayatını kaybetti.

Çin genelinde ise düşen yeni vaka sayısı Çarşamba günü arttı. Bir gün önce 13 olan yeni vaka sayısı Çarşamba günü 34’e yükseldi. Bu kişilerin 21’i Pekin’den.

Yetkilielr, Çarşamba günü tespit edilen koronavirüs vakalarının tümünün yurt dışı bağlantılı olduğunu belirtti.

Böylece toplam sayı 80 bin 928’e yükselmiş oldu. Ölenlerin sayısı ise 3 bin 245’e çıktı.