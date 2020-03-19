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Sağlık Bakanı Koca: Bir hastamız daha hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 191'e ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 61 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı. Bakan Koca, 93 de yeni vaka olduğunu açıkladı. Toplam vaka sayısı 191'e ulaştı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Brezilya’nın en büyük şehri Sao Paulo’da ticari işletmelerin tamamına yakını kapatılacak
Çarşamba günü belediye meclisinin yayımladığı açıklamaya göre şehirdeki eczane, market, fırın, evlere servis yapan restoran ve benzin istasyonları dışında tüm ticari işletmeler Cuma gününden itibaren 5 Nisan’a kadar kapalı olacak.
İran af çıkararak cuma günü 100 bin hükümlüyü süresiz salıverecek
İran’ın dini lideri Ali Hamaney, ülkedeki cezaevlerinde kalan siyasi tutuklular dahil 100 bin kişiyi "affedecek."
Devlet televizyonuna konuşan yargı sözcüsü Golamhüseyin İsmaili, Cuma günü yürürlüğe girecek afla salıverilenlerin yeniden cezaevine dönmeyeceğini söyledi.
İsmaili, Salı günü bir açıklama yaparak koronavirüs salgını sebebiyle İran’da 85 bin kişinin cezaevlerinden çıkarıldığını ancak bunların kriz sona erdikten sonra yeniden hapse gireceğini duyurmuştu.
Koronavirüsün ortaya çıktığı yer olan Çin’in Wuhan şehrinde çarşamba günü ilk kez yeni vaka tespit edilmedi
Koronavirüsün ortaya çıktığı yer olan Çin’in Wuhan şehrinde, salgının başından bu yana ilk kez Çarşamba günü hiç yeni vaka görülmedi.
Ancak şehirde daha önce vírus bulaşan 6 kişi hayatını kaybetti.
Çin genelinde ise düşen yeni vaka sayısı Çarşamba günü arttı. Bir gün önce 13 olan yeni vaka sayısı Çarşamba günü 34’e yükseldi. Bu kişilerin 21’i Pekin’den.
Yetkilielr, Çarşamba günü tespit edilen koronavirüs vakalarının tümünün yurt dışı bağlantılı olduğunu belirtti.
Böylece toplam sayı 80 bin 928’e yükselmiş oldu. Ölenlerin sayısı ise 3 bin 245’e çıktı.
Sağlık Bakanı Koca: Bir hastamız daha hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 191'e ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 61 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı. Bakan Koca, 93 de yeni vaka olduğunu açıkladı. Toplam vaka sayısı 191'e ulaştı.