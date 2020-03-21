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ABD’de beş kişiden birine ‘evde kal’ çağrısı
ABD'de bir dizi eyaletin koronavirüs nedeniyle iş yerlerinin kapatılması kararı vermesinin üzerine, beş Amerikalıdan biri evde kendini karantinaya almaya hazırlanıyor. Tüm dünyadn koronavirüs ile ilgili gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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ABD’de beş kişiden birine ‘evde kal’ çağrısı
ABD’de bir dizi eyaletin koronavirüs nedeniyle iş yerlerinin kapatılması kararı vermesinin üzerine, beş Amerikalıdan biri evde kendini karantinaya almaya hazırlanıyor.
Cuma günü Connecticut, Illinois ve New York eyaletleri 10 milyonlarca kişinin evde karantina uygulamalarına geçmelerini sağlayacak bir dizi önlem açıkladı. Alınan önlemler arasında, marketler, eczaneler ve gaz istasyonları haricindeki iş yerlerinin kapatılması da var.
New York Valisi Andrew Cuomo, kamuya açık alanlardaki toplanmalara sınırlamalar getirdi ve çalışması zorunlu olmayan herkesin evde kalmasını istedi.
ABD’de yaklaşık 230 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 18.500’den fazla kişiye de COVID-19 bulaştı.
Ülkedeki eyaletler arasında 7 bin vaka ile New York, salgından en fazla etkilenen eyelet konumunda.
ABD Başkanı Donald Trump, New York’u felaket bölgesi ilan etti, böylece her türlü afet hazırlığı ihtiyaçları için ayrılan federal fondan eyalete para aktarımı sağlanacak.
Post update
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cuma akşamı yaptığı açıklamada, Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9’a çıktığını duyurdu. Aynı açıklamada, son 24 saatte 3.656 kişiye test yapıldığı, bu kişilerden 311’inin pozitif çıktığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı sesli koronavirüs mesajında, “Zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız” dedi.
Dünya çapında virüsün bulaştığı kişi sayısı 270 bini aştı, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 bine ulaştı.
Günün gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.