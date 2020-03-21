ABD’de bir dizi eyaletin koronavirüs nedeniyle iş yerlerinin kapatılması kararı vermesinin üzerine, beş Amerikalıdan biri evde kendini karantinaya almaya hazırlanıyor.

Cuma günü Connecticut, Illinois ve New York eyaletleri 10 milyonlarca kişinin evde karantina uygulamalarına geçmelerini sağlayacak bir dizi önlem açıkladı. Alınan önlemler arasında, marketler, eczaneler ve gaz istasyonları haricindeki iş yerlerinin kapatılması da var.

New York Valisi Andrew Cuomo, kamuya açık alanlardaki toplanmalara sınırlamalar getirdi ve çalışması zorunlu olmayan herkesin evde kalmasını istedi.

ABD’de yaklaşık 230 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 18.500’den fazla kişiye de COVID-19 bulaştı.

Ülkedeki eyaletler arasında 7 bin vaka ile New York, salgından en fazla etkilenen eyelet konumunda.

ABD Başkanı Donald Trump, New York’u felaket bölgesi ilan etti, böylece her türlü afet hazırlığı ihtiyaçları için ayrılan federal fondan eyalete para aktarımı sağlanacak.