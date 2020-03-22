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Dünya çapında koronavirüs vakalarının sayısı 300 bine ulaştı
ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya çapında görülen koronavirüs vakaları 300 bine ulaştı, 12.944 kişi hayatını kaybetti. Günün koronavirüs ile ilgili olan gelişmelerini aktarıyoruz.
Canlı anlatım
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Bon Jovi grubunda klavye çalan ve grubun kurucularından müzisyen David Bryan koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı
Bon Jovi grubunda klavye çalan ve grubun kurucularından müzisyen David Bryan koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.
Bryan, bir haftadır hasta olduğunu ancak durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.
Hindistan'da koronavirüs yüzünden dünyanın en büyük sokağa çıkma yasağı denemesi gerçekleştiriliyor
Hindistan'da bugün koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla 14 saat sürecek bir sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılıyor.
Sokağa çıkma yasağı zorunlu olmasa da Başbakan Narendra Modi, koronavirüs ile mücadele için bunun önemli olduğu çağrısında bulundu.
Bu denemeyle hükümet resmi bir sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanamayacağını da test etmiş olacak.
Ülkenin en ünlü turistik alanları fotoğraf karelerine boş yansırken toplu ulaşım ve ülke içi uçuşlara da ara verildi.
Normalde günde 25 milyon kişi taşıyan Hindistan Demiryolu Taşımacılığı ay sonuna kadar seferlerine son verdiğini duyurdu.
Hindistan'da en az 320 vakanın olduğu ve beş kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Kiptaş’ın Silivri ve Çatalca sosyal konutları ile Zeytinburnu kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahibi vatandaşların Nisan ve Mayıs ayı taksit ve ara ödemeleri ertelendi
Dünya çapında koronavirüs vakalarının sayısı 300 bine ulaştı
ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya çapında görülen koronavirüs vakaları 300 bine ulaştı, 12.944 kişi hayatını kaybetti.