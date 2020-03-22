İtalya
Canlı

Dünya çapında koronavirüs vakalarının sayısı 300 bine ulaştı

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya çapında görülen koronavirüs vakaları 300 bine ulaştı, 12.944 kişi hayatını kaybetti. Günün koronavirüs ile ilgili olan gelişmelerini aktarıyoruz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Bon Jovi grubunda klavye çalan ve grubun kurucularından müzisyen David Bryan koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı

    Bon Jovi grubunda klavye çalan ve grubun kurucularından müzisyen David Bryan koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

    Bryan, bir haftadır hasta olduğunu ancak durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

    View more on instagram

  2. Hindistan'da koronavirüs yüzünden dünyanın en büyük sokağa çıkma yasağı denemesi gerçekleştiriliyor

    Hindistan'da bugün koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla 14 saat sürecek bir sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılıyor.

    Sokağa çıkma yasağı zorunlu olmasa da Başbakan Narendra Modi, koronavirüs ile mücadele için bunun önemli olduğu çağrısında bulundu.

    Bu denemeyle hükümet resmi bir sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanamayacağını da test etmiş olacak.

    Ülkenin en ünlü turistik alanları fotoğraf karelerine boş yansırken toplu ulaşım ve ülke içi uçuşlara da ara verildi.

    Normalde günde 25 milyon kişi taşıyan Hindistan Demiryolu Taşımacılığı ay sonuna kadar seferlerine son verdiğini duyurdu.

    Hindistan'da en az 320 vakanın olduğu ve beş kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

    Hindistan'da koronavirüs yüzünden dünyanın en büyük sokağa çıkma yasağı denemesi gerçekleştiriliyor
    Copyright: Getty Images

  3. Kiptaş’ın Silivri ve Çatalca sosyal konutları ile Zeytinburnu kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahibi vatandaşların Nisan ve Mayıs ayı taksit ve ara ödemeleri ertelendi

    View more on twitter

  4. Dünya çapında koronavirüs vakalarının sayısı 300 bine ulaştı

    ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya çapında görülen koronavirüs vakaları 300 bine ulaştı, 12.944 kişi hayatını kaybetti.

    İtalya'daki hemşireler
    Copyright: Getty Images
Yukarı dön