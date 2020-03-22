Dünya çapında koronavirüs vakalarının sayısı 300 bine ulaştı

Hindistan'da bugün koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla 14 saat sürecek bir sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılıyor.

Sokağa çıkma yasağı zorunlu olmasa da Başbakan Narendra Modi, koronavirüs ile mücadele için bunun önemli olduğu çağrısında bulundu.

Bu denemeyle hükümet resmi bir sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanamayacağını da test etmiş olacak.

Ülkenin en ünlü turistik alanları fotoğraf karelerine boş yansırken toplu ulaşım ve ülke içi uçuşlara da ara verildi.

Normalde günde 25 milyon kişi taşıyan Hindistan Demiryolu Taşımacılığı ay sonuna kadar seferlerine son verdiğini duyurdu.

Hindistan'da en az 320 vakanın olduğu ve beş kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.