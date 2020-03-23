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Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı. Tespit edilen koronavirüs vaka sayısı ise bir gün öncesine göre yüzde 30,5 artışla 1.236'ya çıktı. Türkiye'de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ise eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından bugün uzaktan eğitime başlıyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece yaptığı açıklamada, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı. Cumartesi günüyse Türkiye'deki ölü sayısı 21 olarak açıklanmıştı.
Koca, hayatını kaybedenlerin tümünün yaşlı hastalar olduğunu ifade etti.
Tespit edilen koronavirüs vaka sayısı ise bir gün öncesine göre yüzde 30,5 artışla 1.236'ya çıktı