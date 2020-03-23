Canlı Canlı Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı. Tespit edilen koronavirüs vaka sayısı ise bir gün öncesine göre yüzde 30,5 artışla 1.236'ya çıktı. Türkiye'de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ise eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından bugün uzaktan eğitime başlıyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.