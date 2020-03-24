Canlı Canlı Koronavirüs: Türkiye'de can kaybı 37'ye yükseldi, marketlere ve ulaşıma yeni kısıtlamalar getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece yaptığı son açıklamaya göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi, tespit edilen vaka sayısı ise 1529. İçişleri Bakanlığı da koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafenin sağlanmasına yönelik ek bir genelge yayımladı ve market alışverişinden, şehirlerarası ulaşıma kadar yeni sınırlamalar getirdi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.