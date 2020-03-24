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Koronavirüs: Türkiye'de can kaybı 37'ye yükseldi, marketlere ve ulaşıma yeni kısıtlamalar getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece yaptığı son açıklamaya göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi, tespit edilen vaka sayısı ise 1529. İçişleri Bakanlığı da koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafenin sağlanmasına yönelik ek bir genelge yayımladı ve market alışverişinden, şehirlerarası ulaşıma kadar yeni sınırlamalar getirdi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. İçişleri Bakanlığı'ndan sosyal mesafe genelgesi: Marketler 09:00-21:00 arasında açık olacak

    market alışveriş
    Copyright: Getty Images

    İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafenin sağlanmasına yönelik olarak dün gece ek bir genelge yayımladı ve market alışverişinden, şehirlerarası ulaşıma kadar yeni sınırlamalar getirdi.

    81 ilin valiliklerine gönderilen genelgede şu önlemler yer alıyor:

    • İl ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.
    • Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek.
    • Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak.
    • İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edecek
    • Araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.

  2. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece yaptığı son açıklamaya göre Türkiye'de koronavirüs ölümlerinin sayısı 37'ye çıktı. .

    Son pozitif vakalarla birlikte ise toplam sayı 1529'a ulaştı.

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