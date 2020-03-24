Canlı
Koronavirüs: Türkiye'de can kaybı 37'ye yükseldi, marketlere ve ulaşıma yeni kısıtlamalar getirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece yaptığı son açıklamaya göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi, tespit edilen vaka sayısı ise 1529. İçişleri Bakanlığı da koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafenin sağlanmasına yönelik ek bir genelge yayımladı ve market alışverişinden, şehirlerarası ulaşıma kadar yeni sınırlamalar getirdi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
İçişleri Bakanlığı'ndan sosyal mesafe genelgesi: Marketler 09:00-21:00 arasında açık olacak
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafenin sağlanmasına yönelik olarak dün gece ek bir genelge yayımladı ve market alışverişinden, şehirlerarası ulaşıma kadar yeni sınırlamalar getirdi.
81 ilin valiliklerine gönderilen genelgede şu önlemler yer alıyor:
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece yaptığı son açıklamaya göre Türkiye'de koronavirüs ölümlerinin sayısı 37'ye çıktı. .
Son pozitif vakalarla birlikte ise toplam sayı 1529'a ulaştı.