Canlı Canlı Türkiye'de koronavirüs sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 44'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece yaptığı son açıklamaya göre Türkiye'de koronavirüs sonucu son 24 saatte 7 kişinin daha hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'de koronavirüs sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 44'e yükseldi. Dünya genelindeki teyitli koronavirüs enfeksiyonu sayısı en az 400 bin oldu. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla bugün Ankara'da toplanıyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfmaızda.