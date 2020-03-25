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Türkiye'de koronavirüs sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 44'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece yaptığı son açıklamaya göre Türkiye'de koronavirüs sonucu son 24 saatte 7 kişinin daha hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'de koronavirüs sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 44'e yükseldi. Dünya genelindeki teyitli koronavirüs enfeksiyonu sayısı en az 400 bin oldu. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla bugün Ankara'da toplanıyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfmaızda.
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Etil alkol ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan etil alkol ithalatına uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, ithalat rejimi kararına ek karar uyarınca, dökme etil alkol ithalatının, "nihai kullanım mevzuatı kapsamında indirimli gümrük vergisi uygulanacak tarım ürünleri listesi"ne eklendiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 13.30'da Ankara'da toplanarak alınabilecek yeni önlemleri görüşecek.
Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.
Toplantıda okulların açılıp açılmamasına yönelik karar çıkması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, toplantının ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Türkiye'de koronavirüs sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 44'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece yaptığı son açıklamada, Türkiye'de koronavirüs sonucu son 24 saatte 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti.
Koca bu kişilerden birinin koah hastası, altısının da ileri yaşta olduğunu söyledi.
Böylece Türkiye'de koronavirüs sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 44'e yükseldi.