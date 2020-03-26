Türk Eczacılar Birliği'nden koronavirüs açıklaması: COVID-19 testleri eczanelerde de yapılmalı

Getty Images Copyright: Getty Images Pek çok şirket hamilelik testlerine benzeyen ve kısa süre içinde sonuç veren koronavirüs testleri üretmeye başladı. Image caption: Pek çok şirket hamilelik testlerine benzeyen ve kısa süre içinde sonuç veren koronavirüs testleri üretmeye başladı.

Türk Eczacılar Birliği bugün yaptığı basın açıklamasında COVID-19 testlerinin eczanelerde de yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de yapılan günlük test sayısının ‘son derece yetersiz’ olduğu ifade edilen açıklamada, ‘eczaneler göreve hazır’ dendi:

“Türkiye’de şu anda günde 5.000 test yapılmaya başlanmış durumdadır. Bu, COVID-19’un kontrol altına alınması için son derece yetersiz bir miktardır.

“Söz konusu testler eczanelerimizde bulunan gebelik testleri gibi kaset testlerdir. Parmak ucundan alınan kan ile antikor üzerinden bakılan ve 15 dakika gibi bir zamanda çok hızlı sonuç veren bu testlerin ülkemize gelmesi durumunda ve elbette Sağlık Bakanlığı’nın da mevzuat düzenlemeleri yapması halinde eczanelerimizde uygulanabilecektir.

“Eczanede yapılacak testler ile hastanelerde oluşan yükün azalacağı unutulmamalıdır. Kişilerin kendi kendilerine test yapmaya karar vermesinin önüne geçilecek, ciddi bir arz sıkıntısı bulunan testlerin rasyonel dağıtılması sağlanacaktır. Eczacılarımız bu noktada, gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, birinci basamak sağlık hizmetlerindeki görevini yerine getirmeye hazırdır.”

Söz konusu testlerden İngiltere de 3,5 milyon adet aldığını açıklamıştı. Test kitlerinin sorunsuz çalışıp çalışmadığının iyice denetlenmesinden sonra önce Ulusal Sağlık Sistemi çalışanlarına dağıtılacak, ardından da halka açılacak.

Kitlerin ne zaman dağıtılacağı ise belli değil. İngiltere Sağlık Direktörü Prof. Chris Whitty, bunun önümüzdeki haftadan sonra mümkün olabileceğini söyledi.