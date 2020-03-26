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Türk Eczacılar Birliği'nden koronavirüs açıklaması: COVID-19 testleri eczanelerde de yapılmalı
Türk Eczacılar Birliği bugün yaptığı basın açıklamasında, "Eczanede yapılacak testler ile hastanelerde oluşan yükün azalacağı unutulmamalıdır" ifadesini kullandı. İngiltere de, hızlı sonuç veren ve hamilelik testine benzeyen söz konusu testlerden 3,5 milyon adet aldığını açıklamıştı.
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Dünya genelindeki vaka sayısı 500 bini aştı
Dünya genelinde bildirilen koronavirüs vakalarının sayısı 500 bini geçti.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre şu anda küresel çapta 510 bin vaka bulunuyor.
22 binden fazla kişiyse hayatını kaybetti. Virüsten en büyük darbeyi alan İtalya'da ölü sayısı 8215'e çıktı.
İngiltere'de ölü sayısı 578'e çıktı
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez bir günde 100'den fazla yükselerek 578'e çıktı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye saatiyle 12:00 itibareyle 11.658 kişinin de test sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi.
İngiltere: Serbest meslek sahiplerine yardım ödemesi ayda 2500 sterlinle sınırlandırıldı
İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, mali zorluk yaşayan serbest meslek sahiplerinin aylık gelirlerinin yüzde 80'inin hükümet tarafından karşılanacağını söyledi.
Sunak, alınacak miktadın son üç yılın kâr bildirimlerinin ortalaması alınarak hesaplanacağını belirtti.
Ödemelerin aylık 2500 sterlinle kısıtlanacağını belirten Maliye Bakanı, ilk etapta 3 ay ödeme yapılmasının planlandığını belirtti.
Sunak, yılda 50 bin sterline kadar kâr yapan işletmelerin bundan yararlanacağını ve serbest meslek sahiplerinin yüzde 95'ini kapsayacağını bildirdi.
İtalya’da son 24 saatte 662 kişi öldü, toplam can kaybı 8 bini geçti
Övgü Pınar
Roma
İtalya’da son 24 saatte koronavirüsten 712 kişinin hayatını kaybetmesiyle, toplam ölü sayısı 8215’e yükseldi. Son 24 saatte ölenlerin sayısı düne göre artış gösterdi. Dün bu sayı 683 olarak açıklanmıştı.
Ülkede bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı da 80 bin 539’a ulaştı. Toplam vaka sayısı düne göre yüzde 8.2 yükselmiş oldu.
İtalya’da toplam vaka sayılarındaki artış geçen haftaya göre gerilemiş görünüyor. Vaka sayılarının bir önceki güne artış oranları son 4 gündür en fazla yüzde 8.2 oldu.
Bundan bir hafta önce, 19 Mart Perşembe günü vaka sayısındaki artış ise yüzde 14.9’du.
İtalya’da karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlamasının üzerinden 2 hafta geçmesi nedeniyle bu hafta kritik olarak görülüyordu. Bu haftadan itibaren vaka ve ölü sayılarındaki artışta yavaşlama görülmesi umuluyor.
Koronovirüs nedeniyle toplam ölü sayısı Hollanda'da 434, Belçika'da 220'ye yükseldi
Yusuf Özkan
Lahey, Hollanda
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 78 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylelikle toplam ölü sayısı 434'e ulaştı.Hollanda'da Perşembe günü bin 19 kişide daha koronavirüs teşhis edildi.
Toplam vaka sayısı 7 bin 431 oldu.
Hastanelerde tedavi altında bulunan koronavirüslü kişi sayısı da, son 24 saatte 315 artarak 2 bin 151'e yükseldi.
Belçika'da da Perşembe günü 42 kişinin daha salgına bağlı olarak öldüğü açıklandı.
Ülkedeki toplam ölü sayısı 220'ye çıktı. Son 24 saatte bin 298 yeni vaka tespit edilirken, Belçika'daki toplam hasta sayısı 6 bin 235 oldu.
Belçika'daki hastanelerde de, 605'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 2 bin 652 kişi koronavirüs nedeniyle tedavi görüyor. Belçika'da asıl hasta yoğunluğu, Nisan ayı başında bekleniyor.
Türk Eczacılar Birliği’nden bakanlığa çağrı: COVID-19 testleri eczanelerde yapılmalı, test yapılan kişi sayısı artırılmalı
Fundanur Öztürk
BBC Türkçe
Türk Eczacılar Birliği bugün yaptığı basın açıklamasında COVID-19 testlerinin eczanelerde de yapılması gerektiğini söyledi.
Türkiye’de yapılan günlük test sayısının ‘son derece yetersiz’ olduğu ifade edilen açıklamada, ‘eczaneler göreve hazır’ dendi:
“Türkiye’de şu anda günde 5.000 test yapılmaya başlanmış durumdadır. Bu, COVID-19’un kontrol altına alınması için son derece yetersiz bir miktardır.
“Söz konusu testler eczanelerimizde bulunan gebelik testleri gibi kaset testlerdir. Parmak ucundan alınan kan ile antikor üzerinden bakılan ve 15 dakika gibi bir zamanda çok hızlı sonuç veren bu testlerin ülkemize gelmesi durumunda ve elbette Sağlık Bakanlığı’nın da mevzuat düzenlemeleri yapması halinde eczanelerimizde uygulanabilecektir.
“Eczanede yapılacak testler ile hastanelerde oluşan yükün azalacağı unutulmamalıdır. Kişilerin kendi kendilerine test yapmaya karar vermesinin önüne geçilecek, ciddi bir arz sıkıntısı bulunan testlerin rasyonel dağıtılması sağlanacaktır. Eczacılarımız bu noktada, gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, birinci basamak sağlık hizmetlerindeki görevini yerine getirmeye hazırdır.”
Söz konusu testlerden İngiltere de 3,5 milyon adet aldığını açıklamıştı. Test kitlerinin sorunsuz çalışıp çalışmadığının iyice denetlenmesinden sonra önce Ulusal Sağlık Sistemi çalışanlarına dağıtılacak, ardından da halka açılacak.
Kitlerin ne zaman dağıtılacağı ise belli değil. İngiltere Sağlık Direktörü Prof. Chris Whitty, bunun önümüzdeki haftadan sonra mümkün olabileceğini söyledi.
İsviçre Yoğun Bakım Tıbbı Vakfı: İleri yaştakiler vasiyetlerini hazırlamalı
Imogen Foulkes
BBC News, Cenevre
Koronavirüs kaparsanız, nasıl bir tıbbi müdahale istiyorsunuz? İsviçre'de enfeksiyonlar keskin bir şekilde artarken tartışılan mesele bu.
İsviçre Yoğun Bakım Tıbbı Vakfı, ileri yaştakilerin vasiyetlerini yazmaları ve yakınlarıyla hastalandıkları takdirde solunum cihazına bağlanıp, bağlanmamayı tartışmaları çağrısında bulundu.
Bu kulağa şoke edici gelebilir ancak ötanazi yapan Exit ve Dignitas'ın bulunduğu ülkede, bireylerin nasıl öleceklerine karar verme hakkı olduğu geniş bir şekilde kabul görüyor.
İsviçrelilerin üçte biri yaşarken vasiyetlerini yazdı, dolayısıyla yakınları ağır bir şekilde hastalanmaları ya da yaralanmaları halinde ne yapılmasını istediklerini biliyor.
İtalya'da yaşlıların, solunum cihazına bağlı bir şekilde yalnız öldüğü haberleri, İsviçre'de kaygı yarattı.
İsviçreli gerontolog Dr. Roland Kunz, istitastiklerin, başka sağlık sorunları olan yaşlı koronavirüs hastalarının solunum cihazına bağlandıklarında yaşama şanslarının çok az olduğunu söylüyor.
Kunz, bu yaştaki hastaların evlerinde bakılmayı isteme seçeneklerinin olması gerektiğini ve mobil hafifletici bakım ekiplerinin mevcut olduğunu belirtti.
Ancak burada bu tartışmaya herkes olumlu bakmıyor ve bazıları zaten zor geçen bir dönemde ileri yaştakiler üzerinde gereksiz bir baskı oluşturulduğunu düşünüyor.
Ancak İsviçreli doktorlar, bunun yoğun bakım ünitelerindeki yatakları gençlere vermek için yapılmadığı konusunda ısrarlı.
İsviçre'deki hasta sınıflandırma kuralları daha önceden belirlenmişti: yatak sayısından çok hasta varsa, doktorlar kimin daha çok yaşama şansı olduğuna bakarak karar verecek.
Ancak yaşlıların, ne tür tedavi istediklerini belirleme şansı olmaları gerektiğini söylüyorlar.
Telekonferans yöntemiyle yapılan G20 liderler zirvesi sona erdi
G20 liderlerinin telekonferans yöntemiyle koronavirüsle mücadele konusunu ele aldıkları zirve sona erdi. Zirvenin ardından yazılı bir açıklama yapıldı.
Yunanistan'da Batı Trakya'nın bir bölgesi karantina altına alındı
Stelyo Berberakis
Atina
Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesindeki İskeçe’ye bağlı dağlık Şahin (Echinos) köyü topyekün karantina altına alındı.
3 bin nüfuslu Şahin köyünde koronavirüse yakalanan 2 kişinin ölmesi ve 12 kişide virüs tespit edilmesi üzerine tüm bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Yunan vatandaşı Müslümanların yaşadığı bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken; gıda ve ilaç gibi elzem ihtiyaçlar ordu tarafından karşılanmaya başlandı.
Yunan Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, bölgede görülen koronavirüs vakaları, Almanya ve Hollanda’daki tersanelerde çalışanlarla, Edirne ve İstanbul’a gidip gelen yaklaşık bin yerlinin koronavirüs tedbirleri çerçevesinde köylerine dönüşleri ile başladı.
Şahin köyünde 77 yaşındaki bir kişinin ardından, İskeçe’de 46 yaşındaki bir Yunan subay koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ikinci kişi oldu.
Koronavirüs nedeniyle Hollanda'da aile içi şiddet artıyor
Yusuf Özkan
Lahey, Hollanda
Koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesi ve çok sayıda kişinin evden çalışması nedeniyle aile içi şiddet olaylarında ciddi artış yaşandığı belirtiliyor.
Aile içi şiddet mağdurlarına destek sağlayan sosyal kuruluşlara göre, koronavirüs salgını ile mücadele amacıyla alınan önlemlere bağlı olarak, hem ev içi kavga hem de çocuk istismarı vakalarında artış yaşanıyor.
Sterk Huis adlı sosyal yardım kuruluşu, evde şiddet ve kötüye kullanım vakalarının bildirilmesi amacıyla bir sohbet hattı açtı. Sosyal hizmet uzmanı Ebru Arslan, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, son günlerde sohbet hattının çok yoğun olduğunu söyledi.
Arslan, 25 bin nüfuslu bir ilçede, sohbet hattına her gün yaklaşık 20 başvuru geldiğini belirterek, belediye ve sosyal kurumlarla birlikte bunlara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı.
Arslan'a göre, herkesin evde olması, aileler için alışılmadık bir durum. Aile içinde günlük alışkanlıklar ortadan kalkınca, yerini gerginlik ve hayal kırıklıkları alıyor.
Güney Kore koronavirüs vakalarını izleyebilmek için yurt dışından gelenlerin telefonlarına bir uygulama yüklemesini zorunlu kıldı
Güney Kore koronavirüs vakalarını izleyebilmek için yurt dışından gelenlerin telefonlarına bir uygulama yüklemesini zorunlu kıldı, aksi tadirde vatandaşlar hakkında yasal işlem yapılacağı, yabancıların ise sınır dışı edileceği açıklandı.
Söz konusu uygulamayı cep telefonlarına indiren kişiler, belirtilerini günlük olarak uygulamaya giriyor, yetkililer de uygulama üzerinden vakaları takip ediyor.
Ülkeye gelen yabancılar da 14 günlük tecrit uygulamasını yerine getirmek zorunda.
Hükümet sınırlarını açık tutmakta kararlı görünüyor, ancak bu riski de beraberinde getiriyor.
Bugün ülkedeki 100 yeni koronavirüs vakasının yarısından fazlasının yurt dışından gelen kişiler olduğu açıklandı. Avrupa’dan ülkeye gelen herkese koronavirüs testi uygulanıyor, ABD’den gelen kişilerle ilgili de kurallar sıkılaştırıldı.
İspanya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4.000’i aştı
İspanya’dan gelen son veriler ülkede son 24 saatte 655 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koydu.
Böylece ülkede hayatını kaybeden toplam kişi sayısı 4.089’a çıktı.
Çarşamba günü virüs nedeniyle hayatını 738 kişi kaybetmişti.
Ülkedeki toplam vaka sayısı 56.188.
Vakaların 3’te 1’inin görüldüğü ülkenin başkenti Madrid, Covid-19 hastalığından en kötü etkilenen yer olmayı sürdürüyor.
İspanya dün akşam salgının yayılmasını engellemek için ülkedeki olağanüstü hali 12 Nisan’a kadar uzatma kararı aldı.
Bakan Koca'dan koronavirüs mesajı: "Hiçbir sağlık kurumu, hiçbir hekim virüsün size bulaşmasını engelleyemez, bunu siz engelleyebilirsiniz"
TOKİ ve Emlak Konut'ta Nisan ve Mayıs taksitleri ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşların Nisan ve Mayıs konut taksitlerini ertelediklerini bildirdi.
Belçika'da koronavirüs bulaştırma kastıyla başkasının yüzüne hapşırana 5 yıl hapis
Yusuf Özkan
Lahey, Hollanda
Belçika'da Federal Başsavcılık Kurulu, koronavirüsle mücadele amacıyla alınan önlemlerin uygulanması amacıyla, kapsamlı bir genelge hazırladı.
Kasıtlı olarak koronavirüs bulaştırma tehdidinde bulunmak ve bu konuda söylenti yaymak, suç kapsamına alındı.
Hastalık konusunda dedikodu yayanlar ile virüs bulaştırma tehdidinde bulunanlar, 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
Hastalık bulaştırmak amacıyla kasıtlı olarak başkasının suratına hapşıranlar ise, 5 yıla kadar ağır hapisle cezalandırılacak.
Hükümetin aldığı önlemlere uymayanlara 4 bin euroya kadar para cezası uygulanırken, bu cezaları ödemeyenler hakkında da savcılık soruşturması açılacak. Yasak kararlarına uymayan çocuklar da, polis tarafından gözaltına alınarak, karakola götürülecek.
Hollanda'da çok sayıda çocuk koronavirüs nedeniyle tedavi altında
Yusuf Özkan
Lahey, Hollanda
Hollanda'da resmi yetkililerin risk grubunda olmadıklarını söylediği çok sayıda çocuk ve gencin, koronavirüs nedeniyle tedavi altına alındığı açıklandı.
Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nden (RIVM) yapılan açlıklamaya göre, 0 - 4 yaş arasındaki 23 çocuk, koronavirüs nedeniyle hastalandı. Bunlardan 10'u hastanede tedavi altına alındı.
RIVM'ye göre, Hollanda'da 5 - 9 yaş arasındaki 6 çocuk, 10 - 14 yaş arasındaki 30 çocuk ve 15 - 19 yaş aralığındaki 42 gençte virüs tespit edildi. Virüs saptanan toplam 101 çocuk ve gencin bir bölümü hastaneye kaldırıldı.
HABER-SEN PTT çalışanlarının sağlığının korunması çağrısında bulundu
Hatice Kamer
BBC Türkçe, Diyarbakır
HABER-SEN Diyarbakır Şubesi, PTT çalışanlarının riskli çalışma ortamına dikkati çeken ve virüsün yayılmasına karşı önlemlerin arttırılmasını isteyen bir basın açıklaması yaptı.
Açıklamada çocuk, işsizlik ve sosyal yardımların PTT merkezlerinde ödendiği ve ödeme dönemlerinde merkezlerin çok kalabalık olduğu hatırlatıldı.
Posta şubelerinde tek kişinin çalıştırıldığı, sosyal mesafeyi sağlayacak ikinci bir çalışanın olmadığı, postacı ve gişe memurlarının yüzlerce insanla temas halinde olduğu ve bu durumun virüsün bulaşma ve yayılma ihtimalini arttırdığına dikkat çekildi.
HABER-SEN'in talepleri şöyle:
Diyarbakır Sağlık Emekçileri Sendikası "haksız ve hukuksuz biçimde" ihraç edilen sağlıkçıların göreve iade edilmesini istiyor
Hatice Kamer
BBC Türkçe, Diyarbakır
Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi, OHAL döneminde KHK ile ihraç edilen 126 bin 300 kamu çalışanı arasında 11 bin 500 kişinin sağlık çalışanı olduğunu hatırlatan bir basın açıklaması yaptı ve deneyimli tüm sağlıkçıların görevlerine iade edilerek virüs salgını ile aktif mücadele içinde yer almalarını istedi.
SES'in açıklamasına göre ihraç edilen sağlıkçıların 816'sı sendika üyesi, sadece 116'sı göreve iade edildi.
Sendikanın açıklamasına göre Diyarbakır'da ihraç edilen 115 sendika üyesinin içinde 14 hekim, 2 asistan tabip, 13 pratisyen hekim, 29 hemşire, 11 ebe, 24 sağlık memuru bulunuyor.
Diyarbakır'daki ihraçların arasında görevine iade olanların sayısı ise 37.
OHAL Komisyonu'nun dosyasını reddettiği 99 SES üyesinin 11'i ise Diyarbakır'dan.
Sağlık Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şubesi açıklamasını şu çağrıyla sonlandırdı:
Türk Kızılay’dan İtalya’ya koruyucu malzeme bağışı
Övgü Pınar
Roma
Türk Kızılay, koronavirüs salgınında en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan İtalya’ya koruyucu malzeme bağışında bulundu.
İtalyan Kızılhaç tarafından sosyal medyada dün yayımlanan mesajda, Türk Kızılay’ın Roma’ya gönderdiği yardım paketlerinin fotoğrafları paylaşıldı.
İtalya Kızılhaç Başkanı Francesco Rocca, “Uluslararası hareketin ulusal dernekleri arasındaki dayanışma sürüyor. Türk Kızılay’ın gönüllülerimize cömertçe bağışladığı koruyucu malzeme bu gece Roma’ya ulaştı. Türk kardeş kuruluşumuza teşekkürler!” dedi.
Twitter’da bu mesajın altında Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da İtalyanca olarak cevap yazdı ve “kardeşlik ve dayanışma” mesajı verdi.
Üniversitelerde bahar döneminde uzaktan eğitim yapılacak
YÖK Başkanı Yekta Saraç, “Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik" dedi.
Saraç, bu yöntemlerke sunulamayacak program, ders ve uygulamalı derslerin yaz aylarında tamamlanacakğını söyledi.
YÖK Başkanı Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.