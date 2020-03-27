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Koronavirüs: ABD'de vaka sayısı Çin'i geçti, Türkiye'de can kaybı 75'e çıktı
Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre vaka sayısının 85 bini aştığı ABD, koronavirüs salgınının yeni merkez üssü oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece yaptığı son açıklamaya göre Türkiye'de Perşembe günü 16 kişi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e çıktı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Cumhurbaşkanlığı koronavirüsle ilgili son verilerin yer aldığı bilgilendirme sitesi açtı
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, koronavirüsle ilgili son verilerin yer aldığı bilgilendirme sitesi açtı.
https://corona.cbddo.gov.tr adresinden girilen sitede Türkiye ve dünyadaki son veriler güncellenerek açıklanıyor. Sitede tanı, iyileşenler ve ölüm oranı yer alıyor.
Sitedeki son bilgilere göre Türkiye'de koronavirüs tespit edilen 3 bin 629 kişi var. 26 kişinin iyileştiği kaydedilirken 75 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor.
Sitedeki verilere göre Türkiye'de ilk koronavirüs tespiti 11 Mart'ta yapıldı. İlk ölüm 16 Mart'ta, ilk iyileşme ise 25 Mart'ta gerçekleşti. Sitedeki bilgiye göre Türkiye'de ölüm oranı şu an yüzde 2.07. Sitede diğer ülkelerle ilgili bilgiler de yer alıyor.
Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan bu sabah yaptığı açıklamada dün 81 ilin sağlık müdürleriyle telekonferans üzerinden toplantı yaptıklarını ve koronavirüsle mücadele yöntemlerini değerlendirdiklerini belirtti.
Bakan Koca'nın Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili dün gece yaptığı son bilgilendirmeye göre ise hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e, hasta sayısı 3629'a yükseldi.
Çin: Salgınla ilgili hep şeffaftık
ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda koronavirüs salgının görüşen Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in, Pekin'in salgının başından bu yana şeffaf olduğunu söylediği aktarıldı.
Çin devlet medyasına göre telefon görüşmesinde Çin Devlet Başkanı Şi , Trump'a "Çin ve ABD virüsle birlikte mücadele etmeli" mesajı verdi.
ABD Başkanı Trump, Çin'i dünyayı salgından çok geç haberdar etmekle suçlamıştı. Devlet Başkanı Şi'nin, Çin'in salgının çıkışı konusunda hep şeffaf davrandığını belirttiği açıklandı.
Çin'in salgınla mücadeleye destek için sağlık ekibi gönderdiği ülkeler arasında ABD de var.
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'le telefonda görüştü: Birlikte, yakından çalışıyoruz
Koronavirüs vaka sayısının Çin'i geçtiği ABD'nin Başkanı Donald Trump, Çin Devlet başkanı Şi Jinping'le telefonda görüştüklerini ve birlikte, sıkı bir çalışma içinde olduklarını açıkladı.
Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Çin Devlet Başkanı Şi ile çok iyi bir görüşmeyi tamamladım. Dünyamızın büyük bölümünü tahrip eden KoronaVirüs'ü detaylı şekilde konuştuk. Çin birçok şey yaşadı ve virüse dair güçlü bir anlayış kazandı. Birlikte, yakın bir çalışma içindeyiz. Saygı duyuyorum!" yazdı.
ABD'deki koronavirüs vaka sayısı 85 binin üzerine çıkarak Çin'i geçti
Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ABD koronavirüs salgınının yeni merkez üssü oldu.
Yeni veriler, ABD'deki vaka sayısının 85 bin 991 olduğunu gösteriyor. Vakalrın büyük kısmı New York'ta.
Ülkede Covid-19'dan ölenlerin sayısı ise 1300'e yaklaştı.
Şu anda Çin'de 81.285, italya'da ise 80.539 bildirilmiş vaka bulunuyor.