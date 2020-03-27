Koronavirüs: ABD'de vaka sayısı Çin'i geçti, Türkiye'de can kaybı 75'e çıktı

Koronavirüs vaka sayısının Çin'i geçtiği ABD'nin Başkanı Donald Trump, Çin Devlet başkanı Şi Jinping'le telefonda görüştüklerini ve birlikte, sıkı bir çalışma içinde olduklarını açıkladı.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Çin Devlet Başkanı Şi ile çok iyi bir görüşmeyi tamamladım. Dünyamızın büyük bölümünü tahrip eden KoronaVirüs'ü detaylı şekilde konuştuk. Çin birçok şey yaşadı ve virüse dair güçlü bir anlayış kazandı. Birlikte, yakın bir çalışma içindeyiz. Saygı duyuyorum!" yazdı.