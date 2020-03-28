Canlı Canlı Valilik tarafından şehirlerarası yolculuk yapmasına izin verilen kişilere il girişlerinde kontrol yapılacak

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüs tebdirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolcu taşımacılığı ile ilgili ek bir genelge daha gönderdi. Bugün koronavirüs salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.