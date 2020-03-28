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Valilik tarafından şehirlerarası yolculuk yapmasına izin verilen kişilere il girişlerinde kontrol yapılacak
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüs tebdirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolcu taşımacılığı ile ilgili ek bir genelge daha gönderdi. Bugün koronavirüs salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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THY, Pazar gününden itibaren uçuşlarını 14 büyükşehirle sınırladı
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından, yurt içi hatlarda yarından itibaren uçuşa devam edilecek şehirleri açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 7 maddelik tedbir paketinde, şehirlerarası otobüs seyahatleri valilik iznine bağlanmıştı.
Aynı tedbir paketi kapsamında yurtdışı uçuşlar tümüyle sona erdirildi.
Cezaevlerindeki koronavirüs tedbirleri 2 hafta uzatıldı
Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde, koronavirüse karşı alınan tedbirleri iki hafta daha uzattı.
Tutuklu ve hükümlü yakınlarının, zorunlu durumlarda ziyaretleri, Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile yapılabilecek.
Zorunlu durumlardaki avukat görüşmeleri ise maske ve eldiven takarak yapılabilecek.
30 büyükşehirde pandemi kurulları ilk toplantılarını yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 7 maddelik tedbir paketinde yer alan valilik çerçevesindeki ‘pandemi kurulları’ toplantılarını yapmaya başlıyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, “İl İdare Kurulu toplantısındayız. Koronavirüs salgınıyla mücadele için İstanbul'da yapılması gereken çalışmaları değerlendiriyoruz." mesajını paylaştı.
Yerlikaya’nın sağ tarafında İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.
Toplantıya katılan tüm kurul üyeleri maske taktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 30 büyükşehirde il idare kurulu toplantılarının ardından pandemi kurulu toplantıları yapılacak.
Valilik tarafından şehirlerarası yolculuk yapmasına izin verilen kişilere il girişlerinde kontrol yapılacak, gerekli görülen kişiler karantinaya alınacak
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüs tebdirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolcu taşımacılığı ile ilgili ek bir genelge daha gönderdi: