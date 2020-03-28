Canlı

Valilik tarafından şehirlerarası yolculuk yapmasına izin verilen kişilere il girişlerinde kontrol yapılacak

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüs tebdirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolcu taşımacılığı ile ilgili ek bir genelge daha gönderdi. Bugün koronavirüs salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. THY, Pazar gününden itibaren uçuşlarını 14 büyükşehirle sınırladı

    Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından, yurt içi hatlarda yarından itibaren uçuşa devam edilecek şehirleri açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 7 maddelik tedbir paketinde, şehirlerarası otobüs seyahatleri valilik iznine bağlanmıştı.

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    Aynı tedbir paketi kapsamında yurtdışı uçuşlar tümüyle sona erdirildi.

  2. Cezaevlerindeki koronavirüs tedbirleri 2 hafta uzatıldı

    Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde, koronavirüse karşı alınan tedbirleri iki hafta daha uzattı.

    Tutuklu ve hükümlü yakınlarının, zorunlu durumlarda ziyaretleri, Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile yapılabilecek.

    Zorunlu durumlardaki avukat görüşmeleri ise maske ve eldiven takarak yapılabilecek.

    Abdülhamit Gül
    Copyright: Getty Images

  3. 30 büyükşehirde pandemi kurulları ilk toplantılarını yapıyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 7 maddelik tedbir paketinde yer alan valilik çerçevesindeki ‘pandemi kurulları’ toplantılarını yapmaya başlıyor.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, “İl İdare Kurulu toplantısındayız. Koronavirüs salgınıyla mücadele için İstanbul'da yapılması gereken çalışmaları değerlendiriyoruz." mesajını paylaştı.

    Yerlikaya’nın sağ tarafında İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.

    Toplantıya katılan tüm kurul üyeleri maske taktı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 30 büyükşehirde il idare kurulu toplantılarının ardından pandemi kurulu toplantıları yapılacak.

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  4. Valilik tarafından şehirlerarası yolculuk yapmasına izin verilen kişilere il girişlerinde kontrol yapılacak, gerekli görülen kişiler karantinaya alınacak

    İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüs tebdirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolcu taşımacılığı ile ilgili ek bir genelge daha gönderdi:

    • Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması Valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir.
    • Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacaktır.
    • Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir.
    • Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesi sağlanacaktır.
    Valilik tarafından şehirler arası yolculuk yapan kişilere il girişlerinde kontrol yapılacak
    Copyright: Getty Images
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